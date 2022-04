Si chiude la settimana per tutti i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 3 aprile 2022, giornata che porterà cambiamenti e novità a tutti i simboli astrologici. Di seguito approfondiamo quindi cosa dicono le stelle giornaliere di questa domenica.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la settimana si chiude in modo importante. Sta per arrivare qualcosa di nuovo che aspettavate da tempo. Nel lavoro attenzione a qualche piccolo momento di confusione.

Toro: per i sentimenti attenzione a qualche momento di agitazione in questa giornata, prudenza nei rapporto con gli altri.

Nel lavoro i nuovi incontri non sono da sottovalutare visto che porteranno qualcosa di nuovo.

Gemelli: a livello amoroso attenzione agli azzardi, sarebbe meglio fare chiarezza in questa giornata. Nel lavoro il mese aiuta a portare a termine diverse cose.

Cancro: in amore è una giornata interessante per le relazioni e a breve anche Venere inizierà un transito interessante. A livello lavorativo c'è voglia di fare qualcosa di nuovo, il mese è ideale per mettere a punto nuovi obiettivi.

Leone: a livello amoroso è una giornata di calo, potrebbe arrivare qualche momento di tensione. Nel lavoro meglio allontanarsi dalle polemiche, i rapporti dovranno essere gestiti al meglio.

Vergine: in amore è un momento di ripresa, approfittatene per vivere al meglio le relazioni.

Nel lavoro, se ci sono stati dei problemi avrete ora la possibilità di chiarire.

Previsioni e oroscopo del 3 aprile 2022: la seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti avrete la possibilità di risolvere un problema, ma sarà tutto da gestire con calma. Nel lavoro, se ci sono delle nuove proposte, potreste anche accettare. Nel complesso il mese sarà interessante.

Scorpione: a livello amoroso sarebbe meglio mantenere la calma in questa giornata, potreste sentirvi agitati. A livello lavorativo avrete la possibilità di ritrovare un maggiore controllo e un momento di stabilità.

Sagittario: in amore non mancano delle buone novità, alcune questioni che andavano avanti da settimane potranno essere risolte.

Nel lavoro c'è la possibilità adesso di ripartire, portate avanti le richieste.

Capricorno: per i sentimenti avrete la possibilità di fare qualcosa in più, state vivendo adesso dei momenti di maggiore chiarezza in una storia. Nel lavoro alcuni contrasti dovranno essere superati.

Acquario: per i sentimenti ci sono delle scelte decisive da fare, questo è un periodo particolare per voi. Nel lavoro stato di maggiore stanchezza che si farà sentire in queste ore.

Pesci: in amore c'è la possibilità di impegnarsi di più per ritrovare dei momenti belli da vivere. Il cielo comunque è della vostra parte. Nel lavoro quello che fate ora sarà importante da qui alle prossime settimane.