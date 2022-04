L'oroscopo di domani è pronto a mettere in analisi la giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 4 aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Allora, ansiosi di sapere chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine avrà gioco facile questo lunedì? Tra i fortunati spiccano senz'altro Gemelli e Vergine, entrambi sottoscritti da cinque stelle indicative di buona fortuna. Periodo non male nemmeno per Ariete, Toro e Leone, trio considerato in giornata normale. In difficoltà, invece, i nativi del Cancro, giudicati in probabile frangente "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 4 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 4 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 4 aprile indica che in amore, il vento vi sarà abbastanza a favore: sarete vicini ad un punto di svolta fondamentale. Il supporto di Marte annullerà progressivamente tutte le vostre insicurezze di coppia, rendendovi in grado di gestire ogni cosa tranquillamente e senza problemi. Single, avete proprio bisogno di prendere la vita alla leggera anche se, forse, potreste fare qualcosa di ingenuo e poco ragionevole. Dopotutto uno strappo alla regola si può fare e il tempo a vostra disposizione farà la differenza nel farvi stare sempre allegri.

L'amore si risveglia, dunque, e chi lo cerca potrà incontrare nuove persone: tra queste potrebbe esserci quella giusta. Nel lavoro, sarete baciati dalla fortuna: contate pure sulla riuscita dell'attività professionale. Non mancheranno neanche preziose gratificazioni d'ordine economico.

Toro: ★★★★. Questo lunedì l'aria intorno a voi sarà serena e un pizzico frizzante.

Il vostro istinto sarà potenziato dalla presenza di stelle parzialmente di parte, questo vi aiuterà a scegliere i percorsi migliori da seguire. Provate a fare cose che non avete mai fatto, insieme a chi amate e godetevi il presente, senza pensare ossessivamente al futuro. Single, il cielo del periodo suggerisce di portare avanti un progetto considerevole: tenetevi pronti, perché una bella sorpresa rimetterà in moto la mente, le idee saranno importanti e verranno valorizzate.

Un amore potrebbe bussare in questo giorni alla vostra porta, forse una persona che non frequentate da tempo. Potrebbe comparire nella vostra vita dando luogo ad un nuovo sentimento, al di là dell'amicizia. Nel lavoro, le cose si mettono alquanto bene: potete contare su tanta voglia di fare. Con delle buone basi potreste concludere ottimi affari.

Gemelli: ★★★★★. In amore, sorprenderete il partner con pensieri e iniziative audaci, fuori dalle righe, mentre pianeti armonici regaleranno suggestioni particolari. Il periodo dipingerà per voi scenari molto interessanti, non solo nella vita a due. Starà a voi poi cogliere eventuali segnali e indirizzare le vostre energie nella direzione giusta. Lasciatevi andare al buon umore e godetevi al meglio questa bella giornata, insieme al partner.

Single, si prevede un felice susseguirsi di occasioni promosse da buoni aspetti astrali! Sarete più aperti, dinamici e comunicativi del solito e questo alzerà di molto le vostre quotazioni in campo sociale. Riscuoterete interesse negli ambienti che frequentate e il vostro fascino non passerà certo inosservato. Nel lavoro, con l'astro d'argento a favore tutto diventerà possibile. Premete pure sul pedale dell'acceleratore del successo e andate diritti alla mèta.

Oroscopo di lunedì 4 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Giornata decisamente poco positiva. Per i sentimenti è prevista un'intesa abbastanza difficile, la vostra natura irruenta si scontrerà con il vento gelido che spira in questo momento sul rapporto.

Non rimuginate su un episodio poco chiaro: aspettate il momento giusto per chiedere una spiegazione alla persona amata e cercate di restare più tranquilli possibile. Single, potreste mettere a rischio i programmi della giornata o della serata. L'umore generale infatti sarà altalenante. Così apatici come siete avrete poca voglia di muovervi e di comunicare; neanche l'amore e i piaceri della vita vi riconcilieranno col mondo e con voi stessi. Nel lavoro, in questa giornata potreste essere inizialmente sfaticati e con poca voglia di prendere troppi impegni. A dominare potrebbe essere la paura di non poter portare a termine le cose più importanti.

Leone: ★★★★. Nel periodo le stelle vi faciliteranno rendendovi attenti e perspicaci per tutta la giornata.

Approfittate per ristabilire la serenità nella coppia. Riuscirete ad affrontare con intelligenza tutte quelle situazioni che fino ad ora erano rimaste in sospeso. Single, gli astri pretendono che il vostro cuore cominci a battere con un ritmo diverso, più veloce. E' chiaro che un amore potrebbe nascere all'improvviso. Alcuni pianeti si trovano a vostro favore e per voi si va consolidando un forte senso di sicurezza. Tirate fuori i vostri assi dalla manica e prendete in contropiede tutte quelle persone che invece non credevano in voi. Nel lavoro, con il cielo azzurro che vi ritrovate, darete il meglio di voi: sarete apprezzati per il vostro intuito, per la vostra abilità negli affari e la vostra intelligenza in grado di scovare le soluzioni più improbabili ai problemi più difficoltosi.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 4 aprile, annuncia scintille di passione per chi è in coppia. Sarete portati a investire tantissimo nella vostra relazione. Fortunatamente verrete premiati per la vostra fiducia e anche per il vostro impegno. Single, caparbi, seducenti e allegri vi ritroverete letteralmente circondati da pretendenti. Chi è in cerca dell'anima gemella potrebbe conoscere persone molto interessanti: entreranno in moto processi promettenti per il futuro, tutto andrà a gonfie vele ed anche i soliti divertimenti vi sembreranno più gradevoli del previsto. Un incontro emozionante attraverserà presto il vostro cammino risvegliando in voi appassionanti emozioni da vivere possibilmente sotto un cielo stellato.

Nel lavoro, sarà una giornata creativa, suggestiva, grazie a Mercurio che sarà il vostro asso nella manica, regalandovi una giornata, vantaggiosa per la vostra carriera.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 4 aprile.