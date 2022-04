Lunedì 4 aprile troveremo sul piano astrologico Urano insieme alla Luna transitare nel segno del Toro, così come Plutone permarrà nell'orbita del Capricorno. Il Sole e Mercurio, intanto, proseguiranno il domicilio in Ariete come Venere, Marte e Saturno continueranno il moto in Acquario. Giove assieme a Nettuno, infine, risiederà nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Vergine, meno roseo per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Capricorno: mondani. La giornata inaugurale della settimana vedrà presumibilmente i nati Capricorno presenziare agli eventi mondani più esclusivi, sfoggiando un look mozzafiato e calamitando l'attenzione di persone oltremodo intriganti.

2° posto Vergine: shopping. Ottime le effemeridi per seconda e terza decade di casa Vergine. Questo lunedì sarà probabile che i nativi possano concedersi, senza alcun rimpianto, una intensa e gratificante sessione di shopping indirizzata perlopiù verso l'acquisto di oggetti e/o abiti per le persone care.

3° posto Bilancia: percettivi. Nulla o quasi sfuggirà, con tutta probabilità, all'occhio scrutatore dei nati Bilancia in queste ventiquattro ore, col segno d'Aria che assumerà un mood perspicace che gli permetterà sovente di anticipare gesti e parole altrui.

I mezzani

4° posto Pesci: valenza degli affetti. Il Luminare femminile in un segno spiccatamente ancorato ai valori come il Toro, grazie anche al trigono che formerà col Grande Benefico nella loro orbita, potrebbe rendere più semplice ai nati sotto il segno dei Pesci rendersi conto dell'importanza che ricoprono alcuni affetti nella loro esistenza attuale.

5° posto Acquario: ottimizzazioni. Il quarto segno Fisso, in particolar modo coloro che hanno una predominanza di valori d'Aria nel tema natale, avrà buone chance di essere spinto dal parterre planetario a perfezionare alcuni progetti professionali o pratici in essere. Per far ciò, i nativi proveranno a eliminare qualsiasi costo superfluo e cercheranno di ottimizzare il ruolino delle attività quotidiane.

6° posto Leone: dritti al punto. I nativi della prima decade felina non ameranno i giri di parole o la dietrologia nelle relazioni interpersonali e, a tal proposito, assumeranno un mood particolarmente schietto che, sebbene non sia gradito ai più, permetterà di non perdere tempo con controproducenti dialoghi diplomatici.

7° posto Sagittario: vecchie dinamiche.

Lo Stellium nell'amico Acquario sarà reso meno vigoroso dalla congiunzione Luna-Urano di Terra e ciò lascerà probabili spiragli al ripresentarsi di vecchie dinamiche in casa Sagittario. La 'partita astrologica' sarà giocata dai nativi in base al loro modo di approcciarsi alle stesse, ovvero se cambieranno strategia rispetto al passato anche tali dinamiche cominceranno a divenire più favorevoli ai loro occhi.

8° posto Ariete: revisioni finanziarie. Malgrado la situazione economica non dovrebbe essere allarmante, il primo segno zodiacale sarà presumibilmente chiamato a focalizzare le proprie attenzioni sul bottino finanziario, così da scongiurare sgradite sorprese a fine mese.

9° posto Gemelli: in disparte.

La voglia di circondarsi di persone nuove e la loquacità potrebbero venir meno in questo lunedì per i nati sotto il segno dei Gemelli, con quest'ultimi che preferiranno di gran lunga starsene in disparte a rimuginare sugli ultimi accadimenti.

Ultime posizioni

10° posto Toro: amore flop. Giornata da prendere con le pinze per le faccende amorose di casa Toro, in quanto sarà probabile che il primo segno Fisso dovrà fare i conti con le reiterate lamentele del partner che, tra le tante manchevolezze che paleserà, sottolineerà di essere stato messo in secondo piano nelle ultime settimane.

11° posto Scorpione: lavoro flop. Il pianeta delle trasformazioni continuerà a guardare di traverso il Grande Malefico e ciò, assieme alla Luna opposta, sembrerà illuminare a giorno alcuni presunti difetti messi spesso in campo dai nati Scorpione nel luogo di lavoro.

12° posto Cancro: timidi. Semaforo acceso sul rosso per i single dei nati Cancro che hanno da poco conosciuto una persona, in quanto al segno Cardinale potrebbe mancare l'intraprendenza necessaria per ammaliare definitivamente la nuova 'preda', col rischio di farla fuggire a gambe levate.