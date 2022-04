L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 30 aprile 2022. In analisi i comparti della quotidiana esistenza legati ai sentimenti e alle attività lavorative. Protagonisti delle odierne valutazioni i sei segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale messi a confronto con la giornata di sabato. Pronti a dare una chance a sogni e desideri nel cassetto? Certo che si, pertanto passiamo immediatamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno 30 aprile consultando il responso delle stelle in merito ad amore e lavoro, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 30 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Un sabato positivo, anche se abbastanza impelagato nella scontata normalità. Fate le cose che avete in programma con tranquillità, ovviamente tenendo sempre i sensi in allerta: basta poco per trovarsi in difficoltà, e lo sapete bene. Potreste sempre sfruttare l’impagabile capacità di riuscire a prevenire le esigenze dei familiari e mettere d’accordo tutti con la massima naturalezza. Per rendere più piacevole il lavoro, cercate di cooperare di più con i colleghi. Oltretutto, l’unione fa la forza e sarete sempre benvoluti. Lo sapete che spesso la stima vi precede? Dunque, i problemi si affievoliranno oppure addirittura si risolveranno se riuscirete a dare l'impressione di essere sicuri di voi stessi.

In amore, certe tensioni vanno interpretate. Diciamo che è arrivato il momento di cambiare vecchie abitudini per dare in via ad un nuovo periodo della vita affettiva: fatevi due conti e tirate le vostre conclusioni.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano nella scontata routine quasi tutto il giorno. Tanta normalità alla fine non toglie la possibilità che possano esserci piacevoli soddisfazioni: regolatevi in base al vostro ascendente.

Se avvertiste il bisogno di liberarvi da eventuali tensioni mentali o fisiche, approfittate del weekend per dedicarvi a delle attività rilassanti, purché rinvigorenti. Ottimo potrebbe essere anche il ballo oppure optare per una bella passeggiata nella natura incontaminata. Per chi lavora: avrete una certa autonomia di giudizio e difenderete con piglio le vostre scelte.

Ne conseguirà però un certo isolamento, quindi occhio a come vi porrete. In amore mica per caso vorreste rendere vittima delle vostre pretese la persona del cuore? Non fatelo, anche perché sapete benissimo che chi avete accanto riesce sempre a tenervi testa con successo. Se siete single, procedete pure con baldanza ma attenti, potrebbero saltar fuori punti deboli.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 30 aprile mette sul piatto della bilancia una giornata davvero positiva. Sia l'inizio che il prosieguo del weekend daranno grosse soddisfazioni a molti del segno. Mettervi a disposizione di chi vi è vicino e donare ciò di cui ha veramente bisogno, vi permetterà di creare un rapporto più solido. Non trascurate le vere esigenze degli altri, soprattutto non scambiate i vostri bisogni con quelli altrui.

Nel lavoro, una battuta un po' più sarcastica o un’osservazione più decisa sul vostro operato da parte di un collega vi urteranno più del dovuto: calma. In amore mica avete lasciato qualcosa in sospeso? Se così fosse, non tergiversate ancora: è arrivato il momento di chiarire e correggere eventuali confusioni approfittando del periodo favorevole. Per mantenere la forma psicofisica al massimo nel frattempo, praticate pure con una certa regolarità passeggiate o una blanda attività fisica all’aperto. Non siate pigri!

Oroscopo e stelle del 30 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Splendido avvio di weekend. Il periodo promette molto bene, almeno sulla carta, dunque altissima la probabilità di fare davvero en plein su tutto.

Anche se ultimamente non tutte le ciambelle sono arrivate a fine con l'atteso "buco", da domani constaterete che con la forza d’animo sarete in grado di gestire qualsiasi circostanza. Se siete soli probabilmente avvertirete l'esigenza di una buona compagnia, giusto per scambiare qualche chiacchiera, sfogare le vostre angosce o semplicemente parlare a ruota libera fino allo sfinimento. Se possibile, ogni tanto fate un tuffo nel verde o dedicatevi alla meditazione o alla contemplazione: rimanere in compagnia dei propri intimi pensieri (quelli belli, positivi, speranzosi) fortificherà l'anima restituendo fiducia e voglia di vivere bene. Nel lavoro l’attività può procedere anche senza il vostro continuo ausilio, almeno per i giorni festivi.

Quindi appena potete state un po’ alla finestra e lasciate agli il resto. In amore, un forte coinvolgimento affettivo contribuirà a cambiare il vostro atteggiamento verso il mondo.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali del giorno vedono un inizio weekend a rallentatore. Poco o nulla di interessante all'orizzonte, anzi. Pagare eventuali errori che sono stati fatti in precedenza non è di sicuro cosa piacevole, ma è una lezione di vita che può essere molto utile per affrontare il futuro. La superficialità con cui vi fidate degli altri, anche se non sempre, a volte si va a scontrare con una realtà diversa dalla vostra e questo spesso vi lascia spiazzati e senza parole. Nel lavoro non avete mica la tentazione di lamentarvi?

Se fosse, forse prima di farlo doveste chiedervi se è il caso o meno di parlare, vista la situazione esistente che ben sapete. In amore, progetti nuovi in arrivo. Grande la necessità e la voglia di apportare dei cambiamenti per migliorare l’intesa nel rapporto con la persona del cuore. Starà solo a voi decidere se e quando "rivoluzionare" la vostra situazione sentimentale. Indecisi se optare per una vacanza relax o risparmiare qualche soldo per un domani: fate la scelta più appropriata.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 30 aprile, preannuncia un periodo abbastanza stabile e positivo. In linea generale la giornata in esame può tranquillamente essere classificata come normale. Strizzando l’occhio al vostro Marte, la Luna di transito in Gemelli riporta in auge la vostra vivacità, l’entusiasmo e la voglia di rimettersi in gioco.

Ideale per fare programmi a breve/media scadenza, magari anche per ricevere e inoltrare inviti o proposte per momenti di relax da passare con chi vi pare e piace. Il divertimento è assicurato solo se saprete amalgamare con intelligenza gli obbiettivi con le persone da coinvolgere. Nel lavoro potete presentarvi ad un colloquio in tutta tranquillità: la vostra simpatia farà chiudere un occhio su eventuali ingloriosi vuoti di memoria. In amore invece tutto bene: la conversazione con la persona del cuore scorrerà fluida e affettuosa, parlerete a cuore aperto dei vostri reciproci sentimenti senza imbarazzo. Sapete che ridere fa buon sangue e allontana ogni malessere? Fatelo, ovviamente non da soli.