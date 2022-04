Continua la settimana per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare giovedì 7 aprile con l'Oroscopo e le stelle in campo lavorativo, amoroso e salutare dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornata importante per chi vuole ripartire. Ci sono diverse cose da organizzare e il momento aiuta. Nel lavoro alcuni vanno incontro a qualcosa di nuovo, non mancano i progetti in questo momento.

Toro: per i sentimenti siete alla ricerca di maggiori risposte in una storia. C'è la necessità di ritrovare complicità. Nel lavoro, se possibile concedetevi dei momenti di riposo.

Gemelli: a livello amoroso alcune coppie hanno la necessità di chiarire. Per i single del segno invece non manca la voglia di portare avanti nuove conoscenze. Nel lavoro fase di maggiore nervosismo, ci vorrà pazienza in questo momento.

Cancro: in amore grazie ad una fase interessante i nuovi incontri sono favoriti, ascolta in vostri sentimenti. Nel lavoro grazie alla luna in buon aspetto sarà possibile fare qualcosa in più.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore c'è la possibilità di ripartire, attenzione però qualche possibile momento di nervosismo. Nel lavoro non mancano momenti interessanti, entro la fine del mese novità.

Vergine: per i sentimenti giornate che potranno vedere delle complicazioni quelle in arrivo, una persona potrebbe essere contro di voi.

Nel lavoro ci sarà un momento in cui potreste sentirvi in difficoltà, ma non per questo dovrete arrendervi.

Astrologia del giorno per tutti i segni

Bilancia: a livello amoroso qualcosa potrebbe non andare, in particolare per quelle persone che sono state messe alla prova in un rapporto. Nel lavoro, meglio evitare passi falsi, il periodo comunque utile per ritrovare equilibrio.

Scorpione: in amore grazie alla luna nel segno i rapporti saranno favoriti e consolidati fino al weekend. Nel lavoro buone notizie da qui ai prossimi giorni.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, fase che vi vede maggiormente pensierosi, sarà necessario aspettare il weekend per migliorare i rapporti.

Nel lavoro molti stanno riorganizzando la propria vita, per questo motivo giornata sottotono.

Capricorno: in amore giornata che invita a essere più forti e di superare i problemi del passato. Nel lavoro, possibili complicazioni in un rapporto, meglio evitare le parole di troppo.

Acquario: per i sentimenti momento che aiuta in particolare i single del segno che cercano delle risposte. Non mancano novità. Nel lavoro innovazioni da qui ai prossimi giorni.

Pesci: in amore, sensazioni interessanti quelle della giornata e più ci si avvicina fine settimana e più le cose andranno meglio. Nel lavoro alcuni accordi sono da definire e comprendere al meglio.