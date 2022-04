L'oroscopo di domani è pronto a mettere in evidenza i segni fortunati e non relativamente alla giornata di venerdì. In primo piano, le previsioni zodiacali dell'8 aprile 2022, interessanti i primi sei segni dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, senza tergiversar più di tanto conviene iniziare a scoprire l'attesissima scaletta con le stelle del giorno, analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 8 aprile con l'amore e il lavoro assoluti protagonisti.

Previsioni zodiacali dell'8 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo dell'8 aprile predice una giornata sottotono. La fortuna scarseggerà e il vostro temperamento nervoso e instabile, unito all'insoddisfazione generale saranno causa di screzi con il partner. Sarete molto stanchi e la Luna in Pesci non aiuterà a recuperare energie, anzi, potreste perderne più del solito. Forse, l'unico modo per riprendere un po' di vigore è quello di farsi coccolare da chi si ama: vedrete, vi sentirete certamente meglio. Single, sarete abbastanza malinconici, forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato e mai raggiunto: perché non provare a voltar pagina? Non è mai troppo tardi per provarci e le sorprese piacevoli della vita sono spesso dietro l'angolo.

Nel lavoro, anche se non siete tipi che si intimoriscono, di fronte alla fatica non riuscirete a muovervi con scioltezza. Non preoccupatevi troppo per la mole di lavoro accumulato, piuttosto organizzatevi con i tempi e, se dovesse servire, chiedete aiuto ad un collega.

Toro: ★★★★. Giornata ottima in ambito lavorativo, in altre sarà richiesta una certa concentrazione.

In campo sentimentale, specialmente nella vita di coppia, riuscirete riaccendere l’entusiasmo e la fiamma della passione solo trovando nuovi stimoli. Le coppie che stanno attraversando un periodo un po' tedioso ritroveranno la voglia di stare insieme e l'ardore dei vecchi tempi. Possibili sorprese, alcune molto belle ed altre intriganti.

Single, il settore dei progetti e delle amicizie sarà positivamente illuminato, anzi brillerà. Questa, infatti, sarà la giornata ideale per fare nuovi incontri e magari avviare qualche nuovo progetto che tenete nascosto in un cassetto. Non abbiate paura del giudizio altrui, perché la stima nei vostri confronti non conosce confini. Nel lavoro sarete favoriti: l'influsso lunare vi offrirà l'input giusto per modificare quello che non va e non soddisfa in questo preciso momento.

Gemelli: ★★★★. Il venerdì in arrivo in parte potrebbe regalare qualche piccola soddisfazione. In generale comunque sarà un giorno normalissimo. In amore, sarà una giornata discreta con un cielo amico, il che renderà l’umore buono.

Questo stato aiuterà anche i rapporto con questioni sentimentali in stallo. Con il partner ritornerà un pizzico di sereno. Buone alcune stelle in posizione favorevole; potrete godervi le vostre emozioni di coppia serenamente. Single, non statevene con le mani sui fianchi ad aspettare che la fortuna arrivi: rimboccatevi le maniche e datevi da fare, cominciando da questo venerdì. Tutto dipenderà da voi, perché voi siete i protagonisti della vostra vita. Per questo dovete darvi da fare per realizzare quello che più desiderate, quindi tirate fuori un po' di coraggio e osate! Nel lavoro, soffierà il vento giusto per completare un'iniziativa. Incassare una somma di denaro che qualcuno vi deve da tempo o ottenere un prestito bancario è ipotesi reale.

Oroscopo di venerdì 8 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, il vostro realismo arricchito da un buon fiuto alimenterà l'armonia di coppia. Chi amate infatti sarà pazzo di voi, vuoi per la vostra amabilità o per la sincerità che mettete nel rapporto. In questo periodo la vita con il partner è contrassegnata da molta dolcezza e tranquillità: il sostegno che vi offrire è incondizionato e questo rende migliori le vostre giornate. I problemi e le preoccupazioni passeranno in secondo piano, perché quello che volete è vivere pienamente questo momento, felici e sereni con le persone amate. Single, sarà una una giornata positiva nella quale riuscirete a trasformare un fugace incontro in qualcosa di molto serio.

Dopo una serie di giorni piatti e sfuocati, finalmente vi scoprirete capaci di promuovere un periodo ricco di eventi, di sensualità e tanta spregiudicatezza. I nati nella seconda decade andranno incontro a svolte eccitanti, da vivere con spirito innovativo e mai distruttivo. Nel lavoro, una contrattazione d'affari su cui state lavorando da tempo, potrebbe ottenere dei risultati al di sopra delle vostre aspettative.

Leone: ★★★★★. Venere questo venerdì sarà in congiunzione a Marte, dunque pronta a favorirvi. Diciamo pure che la settimana chiuderà molto bene, con assoluto piacere in fatto di emozioni e di sentimenti. Le coppie presteranno più attenzione alla loro unione, perché qualcosa cambierà positivamente.

Sarà l'occasione che aspettate da sempre, magari per dimostrare il vostro amore sincero e incondizionato alla dolce metà. Single, il buon istinto vi aiuterà a mettere in equilibrio la ragione e il sentimento, oltre a regalarvi una bella dose di energia. Se amate fare sport, potreste raggiungere degli obiettivi davvero impensabili fino a poco tempo fa. Sarete anche pronti a provare delle emozioni molto intense, con un turbinio di sensazioni travolgenti capaci di regalare tanta serenità. Nel lavoro, successi e soddisfazioni pioveranno dall'alto: riuscirete a vivere con spirito positivo anche le situazioni più banali.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 8 aprile, annuncia tanta buona routine.

In campo sentimentale, le coppie dovranno cercare di ravvivare il rapporto stando attenti alle esigenze di chi è vicino. Cercate di soddisfare il partner come potete, di sicuro vi sarà molto grato per questo piccolo gesto. Procedete con calma e senza troppe aspettative e, nel frattempo, costruite il vostro futuro ponendo delle solide basi per un rapporto che vorreste vivere più a lungo possibile insieme a chi avete nel cuore. Single, sarà un'ottima giornata per concedersi uno svago extra, di quelli in grado di rimettervi in pace con il mondo, Dopo un periodo intenso di stress e incomprensioni approfittate magari per cambiare qualcosina alla vostra immagine: cercate di ristabilire armonia tra mente e corpo attraverso esercizi di respirazione uniti ad una passeggiata rilassante.

Nel lavoro date corpo ai sogni, tirate fuori i progetti più ambiziosi! Perché questo è il momento migliore per realizzarli. Sarete favoriti dalla Luna, oltre ad essere corazzati quanto basta per superare qualsiasi ostacolo, o difficoltà.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo dell'8 aprile.