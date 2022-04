La prima settimana del nuovo mese inizia con il transito di Venere in Pesci, che riscalda il cuore del segno, accendendo i riflettori sull'amore ma anche semplificando le dinamiche sociali. Al contrario gelosia e nervosismo agitano il Toro, per il quale potrebbero accendersi liti e discussioni. Sagittario pratico e professionale. Si raccomanda cautela per la Vergine. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della settimana dal 4 al 10 aprile 2022 per tutti ii segni dello zodiaco.

Oroscopo settimanale dal 4 al 10 aprile 2022

Ariete: in amore le stelle continuano a proteggervi e le cose migliorano notevolmente con l’entrata di Venere in Pesci il 5 del mese.

In famiglia qualcuno potrebbe urtare la vostra sensibilità, non prendete tutto sul personale. Bene il lavoro.

Toro: Venere romantica non basta a placare il vostro orgoglio, dunque in amore non mancano le sfuriate e i momenti di gelosia. Bene il lavoro, negli affari sapete mostrare di che pasta siete fatti e raddoppiare i vostri vantaggi.

Gemelli: Venere è un po’ capricciosa, vuole novità, trasgressioni. Il vostro fascino da seduttori può portare nuove conquiste. Chi intende firmare un nuovo contratto, presentare un progetto o avviare una vendita farebbe bene a muoversi proprio nei prossimi giorni.

Cancro: può nascere qualcosa di bello e duraturo questa settimana. Qualcosa di inaspettato si muove e vi porta verso un interessante cambiamento.

Dal punto di vista fisico le stelle non sono contrarie, ma sarà meglio ponderare le energie.

Leone: secondo l’oroscopo della settimana una Venere intensa vi favorirà per quanto riguarda i rapporti con gli altri, sono favoriti non solo gli incontri di tipo romantico, ma le relazioni sociali di ogni tipo. Il vostro intuito potrebbe muovervi nella direzione giusta da seguire, fidatevi di lui.

Vergine: durante questa settimana sarà bene andare con i piedi di piombo, meglio rallentare i ritmi e gestire le situazioni stressanti, soprattutto quelle lavorative, con calma e diplomazia. Attenzione alle rivalità. Weekend di recupero.

Bilancia: sono delle giornate interessanti dal punto di vista lavorativo, qualcuno potrebbe ricevere una proposta da un’altra città o dall’estero.

Contrasti in amore. Bene il fisico.

Scorpione: le stelle lasciano presagire una settimana color rosso passione. Abbandonatevi alle vostre emozioni, basta opporre resistenza per paura di soffrire, così potreste solo precludervi qualcosa di bello.

Sagittario: Venere provoca e innervosisce l’amore durante le prime giornate della settimana. Sono invece giornate positive per la sfera professionale, soprattutto per i lavoratori autonomi e coloro che gestiscono un’attività.

Capricorno: settimana proficuo per il lavoro, soprattutto per chi ha grandi ambizioni. Puntate in alto, potete raggiungere grandi obiettivi. Venere è dolce e romantica, c’è serenità in amore. Weekend un po’ nervoso.

Acquario: Venere pratica, vi invita a mediare.

Nei rapporti con gli altri, ma soprattutto nelle contrattazioni lavorative siate diplomatici ed evitate decisioni di impulso. Notizie positive in arrivo durante il weekend.

Pesci: con l’arrivo di Venere nel vostro cielo rifiutare i richiami dell’amore è praticamente impossibile. Nel lavoro avete ritrovato grinta e voglia di dimostrare che potete raggiungere grandi traguardi, cercate di non perderla. Cautela per il fisico.