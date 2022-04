Nella settimana all'11 al 17 aprile troviamo, sul piano astrale, Mercurio viaggiare dal segno dell'Ariete (dove risiede il Sole) ai gradi del Toro (dove transita Urano), mentre Marte cambierà domicilio passando dall'orbita dell'Acquario (dove sosta Saturno) al segno dei Pesci (dove risiedono Venere, Giove e Nettuno). La Luna, infine, si sposterà dal segno del Leone alla Bilancia, nel frattempo Plutone continuerà il moto in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Toro, meno entusiasmante per Bilancia e Vergine.

Sul podio

1° posto Toro: idee chiare.

Con lo spostamento del Messaggero degli Dei nella loro orbita, a partire da martedì, e la fine dell'opposizione del pianeta dell'azione, la nube cerebrale che ha appannato idee e intenti dei nati Toro, presumibilmente inizierà a diradarsi. Da segnare sul calendario le giornate di mercoledì, giovedì e domenica, durante le quali eventuali investimenti di natura economica si riveleranno particolarmente favorevoli.

2° posto Ariete: lavoro top. Assieme a questa settimana, finirà anche il mese del compleanno di casa Ariete e, grazie ai movimenti planetari di Marte, Mercurio e della Luna, la terza decade potrebbe beneficiare di sette giorni utili a concretizzare eventuali idee embrionali messe in cantiere.

Trasformare un pensiero legato al mondo del lavoro in realtà, o perlomeno iniziare a porne le basi, sarà un esercizio facile e gratificante per il segno di Fuoco, in particolar modo sino alla mattinata di venerdì.

3° posto Leone: sguardo al futuro. La peculiarità sulla quale potranno, c'è da scommetterci, fare affidamento i felini a inizio e fine settimana sarà la propensione naturale a prevedere, o anticipare a seconda dei casi, come si evolveranno alcune dinamiche esistenziali che li vedranno protagonisti.

Grazie a tale mood percettivo a lungo raggio, il segno Fisso sarà in grado di programmare con dovizia le prossime mosse da mettere in atto, in particolar modo per ciò che riguarderà il settore amicale e amoroso.

I mezzani

4° posto Capricorno: equilibrare gli impegni. Le prime due decadi del segno Cardinale, soprattutto nel weekend, saranno invogliate dal parterre planetario, capitanato dal Luminare notturno in quadratura, a dedicare il loro tempo in egual misura alle persone care e alle attività di natura pratica e lavorativa.

Così facendo, difatti, i nativi si risparmierebbero eventuali accuse da parte di figli e partner, nonché potranno trascorrere una settimana all'insegna dell'armonia relazionale.

5° posto Sagittario: piaceri. Eccezion fatta per le controverse giornate centrali, la settimana in questione regalerà presumibilmente agli arcieri la possibilità di concedersi qualche gratificazione personale troppo a lungo rimandata per impegni improrogabili. Il segno Mobile, difatti, potrebbe organizzare una partita a calcetto o un aperitivo con gli amici, acquistare degli ingredienti ricercati per cucinare una pietanza provata in vacanza oppure concedersi una breve gita fuori porta col partner.

6° posto Acquario: weekend top.

Dopo un inizio settimana fatto di probabili contrattempi, musi lunghi e scontri verbali, i nati Acquario avranno buone chance di trarre i migliori frutti del periodo nel weekend, quando la Luna e Saturno flirteranno nel loro Elemento. Nelle due giornate conclusive, infatti, il segno d'Aria potrà ottenere qualche risultato professionale degno di nota e, in particolar modo la terza decade, mettere a segno un affare economico rilevante.

7° posto Gemelli: a tempo debito. Lo Stellium in Pesci sarà più vigoroso rispetto alle ultime due settimane e ciò farà comprendere ai nati Gemelli, in particolar modo lunedì e martedì, che sarà necessario attendere il momento propizio per agire. Meglio togliere il pedale dall'acceleratore, così da poter osservare con più attenzione ciò che accadrà e capire quale sentiero imboccare tra qualche tempo.

8° posto Pesci: routine di coppia. Il solito tran tran nel ménage amoroso starà, c'è da scommetterci, stretto al dodicesimo segno zodiacale in questa settimana di aprile. A tal proposito, il segno d'Acqua farà presente il proprio malcontento alla dolce, metà ma noterà come quest'ultima non sarà sulla sua stessa lunghezza d'onda.

9° posto Scorpione: incontri. I nati sotto il segno dello Scorpione, specialmente dall'ora di pranzo di giovedì in poi, avranno buone possibilità di incontrare alcune persone che non vedono da tempo. Peccato, però, che tali incontri non risulteranno particolarmente entusiasmanti agli occhi nativi, in quanto quando si ritroveranno faccia a faccia con gli stessi si ripresenteranno alcuni vecchie dinamiche che avrebbero preferito evitare.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: attriti professionali. L'opposizione solare, benché libera dalla congiunzione mercuriale già dal 12 aprile, parrà tenere sotto scacco la terza decade di casa Bilancia per ciò che concernerà le faccende lavorative. Malgrado i nativi si recheranno nel luogo professionale armati delle migliori intenzioni, sarà probabile che un nuovo collega riesca a fargli saltare la mosca al naso e da lì a una diatriba dialettico il passo sarà breve.

11° posto Vergine: sfuggenti. Scostanti nei comportamenti e con la testa per aria, i nati Vergine potrebbero non essere gli amanti più affettuosi della settimana, in quanto alcune beghe monetarie e relazionali li faranno essere sovente pensierosi e sfuggenti nei riguardi del coniuge.

Per farsi perdonare, sarà bene che il segno Mobile sfrutti i favori astrali di mercoledì quando, grazie a un dono, avrebbe ottime chance di mettere a tacere le lamentele del partner.

12° posto Cancro: relax. Questa settimana primaverile sarà l'ultima nella quale le frequenze planetarie risulteranno poco concilianti ai nati sotto il segno del Cancro. [VIDEO] Per prepararsi al meglio alle eccellenti novità che li attendono nei prossimi mesi, i nativi farebbero meglio a dedicare il periodo in questione a ritemprare il loro benessere psico-fisico cercando, al contempo, di accantonare definitivamente eventuali abitudini malsane.