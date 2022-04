Venerdì 8 aprile troveremo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno del Cancro, mentre Plutone risiederà sui gradi del Capricorno. Il Sole assieme a Mercurio, invece, resteranno stabili nel domicilio dell'Ariete, così come Urano permarrà in Toro. Venere, Nettuno e Giove, infine, proseguiranno l'orbita in Pesci come Saturno insieme a Marte continueranno il transito in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Gemelli, meno roseo per Capricorno e Bilancia.

Sul podio

1° posto Gemelli: intraprendenti. Semaforo acceso sul verde per i single delle prime due decadi di casa Gemelli nel giorno che precede il weekend, in quanto riusciranno probabilmente a mettere in campo un mood intraprendente che ammalierà diverse 'prede' affettive.

2° posto Pesci: ottimisti. I pensieri machiavellici dei giorni scorsi lasceranno, con ogni probabilità, spazio a un rinnovato modo di percepire la realtà per il dodicesimo segno zodiacale, il quale in queste ventiquattro ore riuscirà a pensare al prossimo futuro con indole ottimistica.

3° posto Leone: in fermento. In attesa che il Grande Benefico sbarchi nell'amico Ariete, da questa giornata e per le prossime cinque settimane la seconda e terza decade dei nati sotto il segno del Leone avrà buone chance di essere pervasa da una gradevole e stimolante sensazione di rinnovamento, similmente a un serpente conscio che a breve farà la muta. Tale mutazione, invece, è già in corso per la prima decade.

I mezzani

4° posto Acquario: focus sui dettagli. Il Luminare femminile nel suo domicilio prediletto sommato alla congiunzione Marte-Saturno sui loro gradi spingerà, c'è da scommetterci, i nati Acquario a mettersi di buona lena per sistemare alcuni dettagli dei loro progetti professionali in essere. Maggiore sarà la dedizione in tal senso e più grandi saranno le soddisfazioni lavorative delle quali potranno godere a breve.

5° posto Cancro: soluzioni. Venerdì dove la Luna nel segno, la quale sarà trina alla Bianca Signora e in sestile all'astro delle rivoluzioni, indurrà probabilmente il segno Cardinale a mettersi con successo alla ricerca di alcune soluzioni riguardo degli inconvenienti sorti di recente.

6° posto Scorpione: voglia di coccole.

La severità del quadrato Urano-Saturno nell'asse Toro-Acquario potrebbe spingere i nati Scorpione a scorgere maggiormente ciò che non va al momento nella loro esistenza, o perlomeno ciò che percepiscono come malevolo per la loro evoluzione. A fronte di ciò, il segno Fisso, soprattutto la prima decade, sarà propenso a manifestare al partner la voglia di essere coccolato quanto più possibile.

7° posto Vergine: verità alla luce. Significativa e liberatoria sarà, con ogni probabilità, questa giornata primaverile per la terza decade di casa Vergine, in quanto i nativi vorranno mettere sul piatto nel ménage amoroso una verità taciuta per lungo tempo, così fa affrontare la patata bollente col partner una volta per tutte.

8° posto Toro: umore altalenante. Sino al tardo pomeriggio, il tono umorale del primo segno di Terra sarà probabilmente sereno e all'apparenza stabile, mentre più il venerdì si avvicinerà a conclusione e maggiori saranno le possibilità che i nativi divengano incostanti e insofferenti.

9° posto Ariete: esausti. Le attività legate all'ambiente domestico alle quali dovranno dedicarsi i nati Ariete in questa giornata di metà aprile avranno buone chance di essere più del preventivato, così il segno di Fuoco arriverà a sera esausto dopo averle portate tutte a compimento.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: arrendevoli. Sarà presumibilmente facile, specialmente per la seconda decade di casa Capricorno, perdersi d'animo questo venerdì dinanzi a un imprevisto di natura pratica o trovandosi immischiati in un polverone dialettico che non gli lascerà spiragli per giustificarsi.

11° posto Bilancia: pentola a pressione. Giornata da prendere con le pinze quella che potrebbero trascorrere i nati Bilancia, in quanto le circostanze quotidiane faranno sì che vengano messi al corrente di qualche informazione scottante ma, nonostante la loro voglia di raccontarla alle amiche o alle colleghe, dovranno custodire il segreto.

12° posto Sagittario: pochi ma buoni. Il focus del venerdì di casa Sagittario sarà probabilmente indirizzato sulla valenza di alcuni rapporti relazionali, coi nativi che si renderanno conto come, in questo periodo della loro esistenza, possono contare davvero su meno persone di quanto si aspettavano.