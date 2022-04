L'oroscopo della giornata di venerdì 8 aprile prevede una Luna alta crescente passare nel segno zodiacale del Cancro, che in ambito sentimentale potrà finalmente contare su una relazione migliore. Venere infatti sarà nel segno dei Pesci, il quale potrà esprimere al meglio i propri sentimenti, al contrario, per Gemelli potrebbero nascere piccoli malintesi in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 8 aprile.

Previsioni oroscopo venerdì 8 aprile 2022 segno per segno

Ariete: con così tanti cambiamenti improvvisi nel vostro cielo, la giornata non sarà così eccitante.

Potreste sentirvi un po’ confusi o smarriti in amore, colpa in particolare della Luna in quadratura. Single oppure no in ogni caso, non preoccupatevi, perché sarà solo una situazione passeggera. Per quanto riguarda il lavoro invece non avrete nulla da temere per i vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Toro: il mese di aprile finalmente comincia a regalarvi qualche soddisfazione. Secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 8 aprile, potrete contare sulla Luna, ma soprattutto su Venere, ora in sestile dal segno dei Pesci. Riprendete dunque in mano la vostra vita sentimentale, e impegnatevi affinché sia migliore di prima. Poche novità per quanto riguarda il lavoro, ma questo non vorrà dire che sarà una giornata da buttare.

Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che cambia drasticamente per voi nativi del segno. Il pianeta Venere non sarà più dei vostri, e per quanto riguarda i sentimenti non sarà sempre così semplice venire incontro alla vostra anima gemella. Cercate di essere pazienti. Se siete single fare conquiste potrebbe essere un po’ più complesso.

Settore professionale che rimane piuttosto discreto grazie soprattutto a Mercurio. Voto - 6️⃣

Cancro: finalmente le cose cambiano per voi nativi del segno. A partire da questa giornata, Venere si troverà in trigono dal segno amico dei Pesci, cambiando radicalmente il vostro modo di amare. Inoltre, una Luna alta crescente sarà nel vostro cielo e, single oppure no, vi permetterà di chiudere al meglio questa settimana.

Poche novità per quanto riguarda il lavoro, ciò nonostante riuscirete a svolgere discretamente bene i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: con Venere che si sposta nel segno dei Pesci, le cose in amore sono destinate lentamente a migliorare. Single oppure no, troverete un motivo in più per sentirvi felici e condividere bei momenti con le persone che amate. Presto anche voi avrete modo di sentirvi più felici e vicini alle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio mette sul piatto delle novità per voi, che saranno sicuramente motivo di crescita. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale che purtroppo non sarà così interessante nel prossimo periodo. Purtroppo il pianeta dell'amore sarà in opposizione per un po’, e non vi sentirete sempre così in sintonia con il partner.

Se siete single, sarebbe meglio concentrarsi di più sulle relazioni sociali che sentimentali. In ambito professionale meglio non addentrarsi in progetti rischiosi, che non siete in grado di portare avanti. Voto - 5️⃣

Bilancia: giornata altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo di venerdì 8 aprile, Venere non sarà più in trigono, e la Luna in quadratura potrebbe confondervi le idee. Sappiate che si tratta solo di un periodo passeggero, e che la vostra relazione non è in crisi, ciò nonostante sarà meglio non pretendere troppo dal partner al momento. Sul fronte lavorativo avrete abbastanza energie grazie a Marte in trigono, e continuerete a fare bene il vostro lavoro. Voto - 6️⃣

Scorpione: finalmente Venere tornerà a giocare a vostro favore.

In ambito amoroso avrete modo nuovamente di sperimentare tutte le meraviglie della vostra relazione di coppia, e con la Luna in Pesci, non mancheranno momenti di puro romanticismo. Se siete single si riaccende in voi la voglia di amare, e di trovare la persona dei vostri sogni. Nel lavoro le energie non saranno moltissime a causa di Marte, ma riuscire comunque a raggiungere risultati accettabili. Voto - 8️⃣

Sagittario: non sarà il periodo ideale per far valere i vostri sentimenti e le vostre emozioni. Da questa giornata Venere sarà in quadratura dal segno dei Pesci, e avrete come la sensazione di non essere più all'altezza della vostra relazione di coppia, discorso simile per i cuori solitari.

Cercate di superare questa vostra convinzione. Sul fronte professionale per fortuna idee ed energie non mancheranno, e saprete dove mettere le mani con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che vedrà Venere e Luna in contrapposizione tra loro in questa giornata. La vostra relazione di coppia dunque non sarà tra le migliori questo venerdì. Forse sarebbe meglio rimandare certi progetti di qualche giorno. Se siete single le vostre tecniche di corteggiamento potrebbero non essere così efficaci. Sul posto di lavoro Mercurio in quadratura continua a mettere imprevisti qua e là, ma per fortuna riuscirete a portarvi avanti con i vostri progetti. Ciò nonostante meglio comunque essere più previdenti.

Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di venerdì tutto sommato discreta per voi. Venere e Luna non saranno più dalla vostra parte, tuttavia le cose in amore continueranno a essere piacevoli e affascinanti. Single oppure no, avrete ancora tante occasioni e tante buone motivazioni per condividere le vostre emozioni e i vostri sentimenti con chi più amate, semplicemente siate un po’ più prudenti. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio continuano a sostenere le vostre imprese, raggiungendo dunque risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Pesci: l'arrivo di Venere nel vostro cielo darà inizio a un nuovo ciclo davvero romantico per quanto riguarda la vostra relazione di coppia. Con la Luna in trigono dal segno del Cancro inoltre, questa giornata assumerà toni decisamente romantici. Sul fronte lavorativo ci penseranno ancora una volta Giove e Urano a darvi una mano e a portare a casa ottimi risultati. Voto - 9️⃣