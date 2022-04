L'oroscopo della giornata di martedì 12 aprile prevede un Ariete aperto allo scambio di opinioni, soprattutto dal punto di vista professionale, mentre Scorpione mostrerà più tenacia nelle cose che fa. Leone ha bisogno di qualcosa di più stimolante, ma soprattutto più proficuo, mentre Pesci vivrà la propria relazione con maggior spensieratezza. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 12 aprile.

Previsioni oroscopo martedì 12 aprile 2022 segno per segno

Ariete: la buona posizione di Mercurio nel vostro cielo vi rende più flessibili e trasparenti, soprattutto al lavoro.

Sarete aperti allo scambio di opinioni per crescere professionalmente e dare inizio a nuovi e interessanti progetti. In amore, in questa giornata, ci penserà la Luna a ravvivare il vostro rapporto. Se siete single non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti. Voto - 8️⃣

Toro: in questo martedì l'amore si prende un periodo di vacanza, colpa della Luna in quadratura. Quello di cui sentirete bisogno nella vostra relazione è chiarire alcune cose con il partner, nel modo più rispettoso e trasparente possibile. In ambito lavorativo le energie forse non saranno al top a causa di Marte, ciò nonostante idee e intraprendenza non mancheranno. Voto - 6️⃣

Gemelli: vita di coppia non molto entusiasmante secondo l'oroscopo della giornata di martedì 12 aprile.

Se ci sono dei problemi all'interno della relazione di coppia, fare finta di niente non vi aiuterà, anzi creerà l'effetto opposto. Per quanto riguarda il lavoro le idee ci sono, ma dovrete accumulare le risorse necessarie. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedono un ottimo cielo dal punto di vista sentimentale. Potrete godervi la vostra relazione di coppia senza scendere a compromessi, dunque largo alle emozioni.

Se siete single vi sentirete molto più a vostro agio insieme a certe persone rispetto a prima. Sul posto di lavoro bisogna migliorare e fare di meglio con certi incarichi e sicuramente avrete tutte le carte in regola per riuscirci. Voto - 8️⃣

Leone: settore professionale che vede qualche piacevole novità, ma quello di cui avete bisogno in questo momento è qualcosa di più stimolante, soprattutto proficuo e adatto alle vostre esigenze.

Per quanto riguarda i sentimenti la Luna in congiunzione vi mette a vostro agio con il partner, ma la relazione ancora non sarà un trionfo di emozioni. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale purtroppo in alto mare secondo l'oroscopo della giornata di martedì 12 aprile. Con Venere in opposizione le vostre esigenze in amore cambieranno parecchio e spesso potrebbero scontrarsi con le opinioni del partner. Se siete single alcuni nuovi rapporti andranno gestiti al meglio per non rischiare di chiudere fin da subito. Sul fronte lavorativo avrete bisogno di prendere tempo con alcuni incarichi che non stanno andando come previsto. Voto - 5️⃣

Bilancia: periodo tutto sommato discreto per quanto riguarda i sentimenti.

Avere un rapporto basato sul dialogo vi permetterà di non cadere in inutili discussioni. Se siete single le possibilità di incontri intriganti non saranno molte, ma se ci saranno vivrete dei momenti molto appaganti. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio opposto vi darà parecchio filo da torcere, proprio per questo dovrete sempre dare il meglio di voi stessi. Voto - 7️⃣

Scorpione: con la Luna in quadratura dal segno del Leone non avrete molta voglia di confidarvi con le persone care. Si tratta solo di un periodo passeggero, per fortuna, che passerà presto. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non vi mancherà una certa tenacia in quel che fate, ideale per mettere a segno buoni risultati. Voto - 6️⃣

Sagittario: l'astro argenteo in questa giornata compenserà le mancanze di questa Venere in quadratura.

Sul fronte sentimentale i rapporti con il partner non saranno così tesi e con un po’ di fortuna si potrà arrivare al dialogo. In ogni caso mantenete la massima prudenza. Sul fronte lavorativo questo periodo non è il migliore in assoluto, ciò nonostante arriverà comunque qualche piccola soddisfazione. Voto - 6️⃣

Capricorno: Venere in sestile dal segno dei Pesci vi farà sentire amati e apprezzati dall'anima gemella. In questa giornata primaverile di aprile sarà possibile esprimere al meglio il vostro affetto e consolidare il legame che vi unisce. In ambito lavorativo sarete fieri della vostra professione, anche se non sempre arriveranno buoni risultati a causa di Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Acquario: non la giornata ideale per lasciarsi andare alle emozioni secondo l'oroscopo.

L'astro argenteo è ancora in opposizione e pretendere un rapporto romantico e affiatato in questo momento non è possibile, soprattutto perché ci sono alcune cose di cui dovrete discutere con il partner. In ambito lavorativo avrete abbastanza cura nei dettagli e con Mercurio favorevole arriveranno risultati incoraggianti. Voto - 6️⃣

Pesci: godetevi questa giornata nella più completa spensieratezza, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Avrete bisogno di pensare solo al vostro benessere e a quello della vostra anima gemella, e con Venere in congiunzione vi lascerete andare alle emozioni. In ambito lavorativo la giornata si rivelerà abbastanza soddisfacente, senza necessariamente impegnarvi al massimo. Voto - 9️⃣