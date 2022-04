Le previsioni astrologiche dell'11 aprile hanno in serbo una giornata ricca di sorprese. La vita dei segni zodiacali sarà influenzata dai transiti dei pianeti, in particolare l'amore, il lavoro e la socialità saranno molto sensibili all'orientamento delle stelle.

Per esempio il Toro, la Vergine e i Pesci dovranno affrontare momenti non facili, mentre i Gemelli, lo Scorpione e il Capricorno saranno mossi dall'amore. Il Leone e il Sagittario avranno tante responsabilità, al contrario dell'Ariete e del Cancro che avranno bisogno di un po' di serenità.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo dell'11 aprile.

Previsioni astrologiche di lunedì 11 aprile: dall'Ariete al Cancro

Ariete: avrete bisogno di una via di uscita per spezzare la monotonia quotidiana. Sul lavoro potrebbe esserci una svolta importante, ma dovrete essere pronti a cogliere al volo questa occasione. Non tutti i colleghi si entusiasmeranno per la vostra gioia.

Toro: la giornata di domani sarà caratterizzata da alti e bassi. Farete del vostro meglio sul posto di lavoro, ma ciò potrebbe non bastare. Per migliorare la situazione economica dovrete iniziare a pensare a delle soluzioni alternative. Per fortuna sarete in possesso delle risorse necessarie.

Gemelli: vi sentirete a vostro agio con la persona amata.

Sarete legati da un forte feeling che vi consentirà di affrontare con grinta la giornata. Le previsioni astrologiche vi consigliano di coltivare questo rapporto. A breve potrebbero esserci tante novità in arrivo.

Cancro: non riuscirete a prendere le distanze dai vostri amici. Darete importanza anche alle persone che in passato vi hanno fatto soffrire.

La famiglia proverà a darvi dei consigli, ma preferirete prendere da soli le vostre decisioni. Attenzione però a non sottovalutare alcune situazioni.

Oroscopo e consigli dalle stelle dell'11 aprile: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete paura di non riuscire a sfruttare il tempo a vostra disposizione. Avrete così tanti impegni da portare a termine da rischiare di tralasciare qualcosa.

Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di fare un elenco delle vostre priorità: potrebbe essere di grande aiuto.

Vergine: le tensioni in famiglia diventeranno sempre più difficili da gestire. Prendere la parola non vi aiuterà a sistemare la situazione. La cosa migliore sarà occuparvi del vostro benessere: più sarete tranquilli e più vi sentirete padroni dal vostro destino.

Bilancia: l'atmosfera sul posto di lavoro vi lascerà basiti. Vorreste creare un buon rapporto con i colleghi, ma le continue discussioni renderanno impossibile questo obiettivo. Le previsioni astrologiche vi suggeriscono di non prendervela eccessivamente: il tempo sistemerà tutto.

Scorpione: potrebbe essere il momento giusto per fare la prima mossa con la persona amata.

Seguire il vostro istinto vi aiuterà a lasciarvi alle spalle indecisioni e paure. Forse la risposta non sarà quella desiderata, ma vi sentirete molto più sicuri delle vostre potenzialità.

Previsioni zodiacali di domani 11 aprile: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarà una giornata molto impegnativa. Dovrete fare appello a tutte le vostre risorse per riuscire a orientarvi tra le numerose responsabilità. Sarete molto legati ai vostri amici, ma cercherete anche di non trascurare il partner e la famiglia. Il lavoro vi sorprenderà.

Capricorno: sarete accecati dal fuoco della passione. Tra voi e il partner ci sarà una sintonia incredibile e non sarete disposti a concentrarvi su altro, perché saprete di essere invincibili accanto alla persona amata.

Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non trascurare gli amici.

Acquario: non sarà facile tenere sotto controllo le emozioni. I vostri consigli, infatti, non verranno presi in considerazione dalle persone care. Per fortuna potrete concentrarvi sui vostri interessi e sul lavoro da svolgere. Attenzione a non farvi sfuggire opportunità preziose.

Pesci: potrebbe essere il momento giusto per dare sfogo alla vostra creatività. Non dovrete farvi spaventare dalle difficoltà perché prima o poi qualcuno vi noterà. Il partner sarà pronto a ricoprirvi di affetto, ma ci saranno delle questioni di cui dovrete parlare al più presto.