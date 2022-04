Per la giornata di domani, lunedì 11 aprile 2022, l’oroscopo è ottimale per i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Acquario. Ancora delle perplessità e dell’irritazione per lo Scorpione, mentre Toro rimarrà pressoché stabile.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di lunedì: Acquario dinamico

1° Bilancia: un cambiamento decreterà anche qualche scelta, probabilmente una che possa esservi di aiuto per alcune questioni legate sia all’ambiente amoroso, che a quello personale. Secondo l’oroscopo, non ci saranno sfide che non possano essere affrontate a viso aperto.

2° Acquario: sul posto di lavoro riuscirete a regalare una atmosfera dinamica, pronta a essere disponibile con chiunque e a supportare i colleghi, che in questo momento potrebbero affrontare una situazione abbastanza difficile da gestire da soli.

3° Ariete: avrete delle possibilità sul lavoro che non dovrete lasciarvi scappare. In questo momento si riscontreranno delle risoluzioni efficaci a qualche lacuna professionale, quindi siate concentrati al massimo, soprattutto nel pomeriggio.

4° Pesci: questo lunedì vi sentirete decisamente più freschi del solito, quindi non ci saranno segnali significativi di stanchezza che possano essere di intralcio ai vostri progetti, che siano personali oppure legati alla sfera professionale.

Gemelli ottimista

5° Toro: con le questioni finanziarie state trovando il terreno giusto per far progredire i vostri interessi e dare nuova linfa ai vostri progetti, ovviamente avendo a disposizione un sacco di fortuna che sta gravitando dalle vostre parti. Complimenti!

6° Gemelli: anche se l’ottimismo sarà sempre e comunque dalla vostra parte, le sfide che si potrebbero presentare nella giornata di domani potrebbero essere di difficile risoluzione e non sempre alla vostra portata.

La squadra lavorativa vi aiuterà sicuramente.

7° Leone: le responsabilità di questa giornata vi aiuteranno a maturare ulteriormente come persona, mentre sul piano professionale avrete una collaborazione molto vincente con la vostra squadra di lavoro.

8° Capricorno: avrete qualche impegno che potrebbe assorbire molto del vostro tempo e delle vostre energie, ma allo stesso tempo ci sarà una serata che prevede qualche piccolo strappo alla regola.

Gli affari andranno lisci come l'olio, nonostante qualche piccolo ostacolo.

Romanticismo in ribasso per il Cancro

9° Sagittario: dovrete affrontare quel senso di stanchezza che al momento vi impedirà di svolgere anche la mansione più semplice, al di là del fatto che avrete anche molti impegni familiari nel pomeriggio. Fate del vostro meglio anche in serata, se ci saranno imprevisti.

10° Cancro: dovrete rivedere la vostra vena romantica, che al momento risulterà decisamente a terra o comunque completamente povera di stimoli. La grinta per lavorare sodo in questo momento potrebbe incrementare, nonostante la stanchezza e l’irritazione in corso.

11° Vergine: sarete troppo nervosi per poter essere lucidi.

Secondo quanto riportato dall’oroscopo, dovreste rivedere la vostra tabella di marcia, perché sta diventando sempre più difficile da sostenere. I ritmi adesso potrebbero cambiare molto profondamente.

12° Scorpione: avrete un lunedì terribilmente sottotono, cercando invano di evitare l’aria di festa che si respirerà in questo momento. Le vicende amorose, secondo quanto riportato dall’oroscopo, potrebbero non darvi le soddisfazioni che state attendendo.