L'oroscopo di lunedì 11 aprile prevede un Gemelli piuttosto testardo al lavoro, mentre il Leone avrà voglia di stare in compagnia. Capricorno cercherà di portare avanti un corteggiamento, mentre la settimana non inizierà al meglio per il Toro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 11 aprile.

Previsioni oroscopo lunedì 11 aprile 2022 segno per segno

Ariete: la Luna in trigono dal segno del Leone alimenta quella voglia di amare, soprattutto la vostra anima gemella. Venere non è più così favorevole, ciò nonostante troverete tante buone motivazioni per lasciarvi andare alle emozioni.

Per quanto riguarda il lavoro state andando bene, ma imporvi una routine molto rigida potrebbe essere controproducente. Voto - 8️⃣

Toro: non inizierà benissimo la settimana per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo dovrete fare i conti con la Luna in quadratura e anche se ci sarà Venere favorevole, non sempre sarà così semplice andare d'accordo con il partner. Settore professionale più che discreto, tuttavia tenetevi alla larga da alcuni colleghi. Voto - 7️⃣

Gemelli: avrete bisogno di maggior ottimismo e positività nella vostra vita quotidiana. Secondo l'oroscopo di lunedì 11 aprile, Venere vi mette in difficoltà con il partner. Certo, potrete contare sulla Luna in sestile, ma risolvere ogni discussione sarà molto difficile.

Per quanto riguarda il lavoro, anche se siete abili e avete tanta esperienza sulle spalle, sappiate che anche voi potete sbagliare, dunque non siate testardi. Voto - 6️⃣

Cancro: avrete modo di godervi al meglio la vostra relazione di coppia grazie a Venere. Amore e passione non mancheranno con un cielo come questo. Se siete single si apre una nuova ed emozionante stagione degli amori, che però va sfruttata al meglio e nel breve tempo.

Sul posto di lavoro avrete bisogno di riorganizzarvi, perché Mercurio mette tra di voi un po’ troppi imprevisti. Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale migliore rispetto a qualche settimana fa grazie a Mercurio, ma ci sarà ancora tanto da lavorare affinché riusciate a raggiungere una discreta stabilità. Per quanto riguarda l'amore, in questa giornata potrete fare affidamento alla Luna in congiunzione per dare maggior valore ai vostri sentimenti e sentirvi apprezzati dalla vostra fiamma.

Vi piacerà molto stare in compagnia e il vostro cuore si aprirà a nuove esperienze. Voto - 8️⃣

Vergine: vi sembra quasi di non riuscire più ad amare con questa Venere in opposizione e un cielo in generale sempre più cupo. Bisogna essere ottimisti anche quando le cose vanno male e cercare di risolvere le cose per poter andare avanti. Nel lavoro avrete bisogno di una mano d'aiuto per completare alcuni progetti. Voto - 5️⃣

Bilancia: la Luna in sestile renderà questa giornata piacevole in ambito sentimentale. Secondo l'oroscopo il vostro umore sarà particolarmente sereno e la gente intorno a voi apprezzerà molto il vostro atteggiamento. Sul fronte professionale vi manca un po’ d'ispirazione e ciò potrebbe penalizzare quei lavori che richiedono creatività.

Voto - 7️⃣

Scorpione: con la Luna in quadratura dal segno del Leone ci sarà qualche piccola criticità in ambito amoroso, nonostante Venere sia favorevole. Nulla di così grave, risolverete questi piccoli dissapori con il partner molto presto. Se siete single dedicherete più tempo alle relazioni sociali. Nel lavoro saprete svolgere bene le vostre mansioni, ma in questa giornata non brillerete certo per simpatia e disponibilità con i colleghi. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale molto altalenante secondo l'oroscopo di lunedì 11 aprile. Nell'ultimo periodo il vostro umore non è al massimo e questo cielo diventa sempre più cupo. Ciò si riflette parecchio sulla vostra relazione di coppia, che non sembra andare nella giusta direzione.

Se siete single sarete alla ricerca della vostra indipendenza. Nel lavoro le idee non mancano, ma dovrete trovare il giusto metodo per applicarle. Voto - 6️⃣

Capricorno: in questo inizio di settimana potrete contare ancora una volta su Venere in sestile. Non mancherà l'amore tra voi e il partner, ma dovrete anche saper risolvere eventuali problemi in famiglia. Se siete single porterete avanti con molta efficacia un corteggiamento. In ambito lavorativo attenzione ai tanti impegni da portare a termine, perché potreste non riuscire a svolgerli tutti. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale non entusiasmante in questa giornata secondo l'oroscopo. Con la Luna in opposizione sentirsi a proprio agio con il partner non sarà facile, anche perché ci sono alcuni problemi da risolvere.

Se siete single potreste non sentirvi così integrati all'interno di un gruppo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, saprete come gestire al meglio i vostri progetti grazie a Mercurio e i risultati parleranno chiaro. Voto - 6️⃣

Pesci: Venere nel vostro cielo renderà il vostro rapporto unico e appagante. Si risveglia in voi quella voglia di amare e fare di tutto solo per vedere felice l'anima gemella. Se siete single presto troverete qualcuno che apprezzi il vostro modo di amare. Nel lavoro i buoni propositi non mancano e lentamente porterete avanti i vostri progetti con risultati apprezzabili. Voto - 9️⃣