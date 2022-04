L'oroscopo giornaliero di venerdì 8 aprile ha in serbo tante novità. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali.

Stando alle previsioni astrologiche, il Toro, lo Scorpione e il Capricorno saranno più intraprendenti che mai, mentre l'Ariete, la Bilancia e i Pesci rifletteranno prima di agire. Il Cancro e il Leone si riveleranno amici leali, al contrario della Vergine e del Sagittario che daranno poca confidenza al prossimo.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 8 aprile.

Previsioni astrologiche di venerdì 8 aprile: dall'Ariete al Cancro

Ariete: deciderete di non seguire il vostro istinto. La paura di commettere degli errori, infatti, sarà più forte di qualsiasi sensazione. Rifletterete attentamente prima di prendere decisioni importanti, tenendo in considerazione sia i pro che i contro. Un aiuto inaspettato potrebbe sorprendervi.

Toro: non vi arrenderete davanti alle difficoltà. Adorerete mettervi in gioco e accettare nuove sfide. Questo vi renderà molto attivi sul posto di lavoro. Avrete progetti interessanti da proporre, ma non tutti verranno accolti con entusiasmo. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di continuare su questa strada.

Gemelli: la vita di coppia sarà caratterizzata da numerose incomprensioni.

Non riuscirete a trovare un punto d'incontro con il partner, però, con il tempo, i vostri sforzi saranno ripagati. La famiglia proverà in tutti i modi a farvi tornare il sorriso e anche gli amici saranno molto premurosi.

Cancro: adorerete trascorrere il tempo con i vostri amici. Sarete molto gentili con il prossimo e presterete particolare attenzione alle persone care.

I vostri consigli si riveleranno molto preziosi. Ci sarà, però, chi non sarà disposto a darvi ascolto. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non insistere.

Oroscopo di domani 8 aprile: dal Leone allo Scorpione

Leone: non sarete in grado di voltare le spalle a un amico in difficoltà. Ascolterete con pazienza le persone care, dando importanza a ogni singola parola.

Sarete molto soddisfatti del vostro lavoro, ma saprete di dovervi impegnare ancora molto per ottenere i risultati desiderati.

Vergine: tenderete a non fidarvi degli altri. Avrete paura, infatti, di ricevere nuove delusioni. Cercherete di non dare confidenza alle persone appena conosciute e di concentrarvi solo sul vostro lavoro. Anche il rapporto con i colleghi non sarà dei migliori a causa di alcune incomprensioni.

Bilancia: non amerete agire in modo frettoloso. Preferirete prendervi tutto il tempo necessario per riflettere. La giornata di domani sarà molto impegnativa dal punto di vista lavorativo. Ci saranno situazioni che metteranno a dura prova il vostro coraggio.

Scorpione: non avrete paura di esporvi perché avrete ben chiaro il percorso da seguire.

Potrete contare sull'appoggio di amici e parenti, ma non su quello del partner. Il rapporto di coppia, infatti, andrà incontro ad alcuni ostacoli non facili da superare. Le previsioni astrologiche vi consigliano di mantenere la calma.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle dell'8 aprile: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sarete disposti a concedere facilmente la vostra fiducia. Prima vorrete conoscere bene le persone che avrete davanti. Anche sul posto di lavoro, cercherete di non approfondire troppo i rapporti con i vostri colleghi. I vostri amici vi sproneranno a essere più socievoli.

Capricorno: agirete con coraggio in tutti i contesti della vostra quotidianità. Sarete pronti ad affrontare tutte le situazioni rimaste irrisolte, in modo da poter vivere più serenamente.

Il rapporto con il partner andrà a gonfie vele e anche quello con gli amici sarà caratterizzato da un profondo affetto.

Acquario: avrete voglia di conoscere nuove persone. Sarete stanchi di concentrarvi solo sul lavoro. Potrebbe anche essere il momento giusto per incontrare l'anima gemella. Le previsioni astrologiche di domani, però, vi consigliano di non agire impulsivamente.

Pesci: tenderete ad aspettare molto tempo prima di fare la vostra scelta. Non vorrete rischiare, infatti, di farvi guidare da persone poco esperte. I consigli degli amici gioveranno molto alla vostra serenità, ma sarà soprattutto la famiglia a prendere le vostre difese.