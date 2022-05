Provare emozioni è una costante dell'essere umano. Nella vita se ne provano talmente tante e di così tanti tipi, che viene naturale sviluppare empatia o antipatia verso chi ci sta intorno. Ciò nonostante, nella ruota dello zodiaco ci sono alcuni segni zodiacali che mostrano un carattere più o meno sensibile rispetto a un altro. Vediamo dunque nel dettaglio quanto sono empatici e sensibili i segni dello zodiaco.

Oroscopo ed emozioni: quanto sono sensibili i segni zodiacali

Ariete: il segno di Fuoco sa essere piuttosto spensierato nella vita, proprio per questo la sensibilità non li influenza più di tanto.

Tendono infatti a vivere la loro vita senza lasciarsi dominare troppo dalle emozioni. Questo non vuol dire che siano apatici: quando vogliono sanno aprire il loro cuore.

Toro: ai nativi piace mostrare spesso il suo lato sensibile, perché quasi sempre rappresenta la sua personalità. Per il segno di Terra è impossibile prendere decisioni senza pensare a chi gli sta intorno.

Gemelli: questo segno tende a legarsi al dito anche quelle questioni di poco conto. Prova emozioni, ma non riesce a entrare facilmente in empatia. Certe persone non vuole proprio frequentarle, causando loro una forte antipatia.

Cancro: per loro entrare in empatia è molto semplice grazie a una spiccata sensibilità. Ciò nonostante, a volte tendono a fidarsi troppo delle persone.

Devono prima di tutto imparare a gestire le loro emozioni e condividerle soltanto con le persone giuste.

Leone: i nativi Leone sono più sensibili di quanto possano sembrare. Di base hanno un carattere forte, ma dentro sono fragili e spesso vorrebbero che qualcuno che gli indichi la strada giusta. Questo segno sa entrare in empatia solo quando capisce di potersi fidare di chi ha davanti.

Non prova molta antipatia, ma quando la percepisce significa che ha chiuso con certe persone.

Vergine: un segno così attento ai dettagli non può che essere particolarmente sensibile secondo l'oroscopo. La sua sensibilità è notevole, ma non si fa raggirare così facilmente, in quanto riesce a vedere facilmente la negatività degli altri.

Bilancia: probabilmente il segno più sensibile dello zodiaco, per il suo modo puro e gentile di amare. Sanno entrare facilmente in empatia con le persone, soprattutto verso chi ha un grande bisogno di confidarsi.

Scorpione: potrebbero sembrare all'apparenza molto sensibili, ciò nonostante tendono a nascondere questo atteggiamento. A volte si aprono alle persone, ma queste potrebbero raggirarle. Proprio per tale motivo tendono a non dare spesso la fiducia e a mostrare empatia.

Sagittario: un amante della libertà come il Sagittario non si preoccupa molto delle emozioni. Preferisce godersi la vita così come viene, entrando in empatia solo con le persone più importanti della sua vita.

Capricorno: la sensibilità serve ai nativi Capricorno per immedesimarsi al meglio nel loro ambiente quotidiano.

Vogliono essere apprezzati dagli altri e spesso mostrare il loro lato più sensibile li aiuta.

Acquario: il segno d'Aria non sa essere molto sensibile. Prende la vita con razionalità e si lascia andare alle emozioni solo quando necessario. Quando lo fa, però, sa sicuramente come mostrare tutta la sua sensibilità nei confronti di chi ha davanti.

Pesci: i nativi del segno sanno essere particolarmente sensibili secondo l'Oroscopo. Sono molto emotivi, soprattutto con le persone più importanti della loro vita, ma anche con gli sconosciuti tendono a immedesimarsi quasi subito. Tuttavia non si fanno prendere in giro facilmente: chi si approfitta di loro non la passerà liscia.