Per la settimana del 16-22 maggio 2022, l'Oroscopo vedrà protagonisti i pianeti Giove, Mercurio e Venere, che saranno prevalentemente dalla parte dei segni di fuoco e di terra.

Si preannunciano occasioni favorevoli per Ariete e Leone. Emozioni in arrivo per Toro e Capricorno. A seguire, le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo settimanale: Ariete in testa

1° Ariete: la settimana dal 16 al 22 maggio sarà particolarmente propizia per il vostro segno. Grazie alla combinazione tra la piccola fortuna di Venere e la grande fortuna di Giove ci sarà un'impennata di progetti che andranno a buon fine.

Bene anche la vita sentimentale. Troverete nella vostra relazione una volontà di sviluppare ulteriormente un'idea che stavate coltivando già da un po' di tempo.

2° Gemelli: con un grandioso Giove che vi renderà le sfide sempre più semplici da affrontare, e una straordinaria capacità di comunicazione derivante dagli influssi benevoli di Mercurio, raggiungerete dei traguardi ammirevoli. Nel fine settimana potreste incontrare qualcuno che potrebbe farvi battere il cuore. Il passaggio di Venere garantirà alcune serate all'insegna del romanticismo.

3° Leone: vi attende un periodo di grandi possibilità e un supporto di Venere che interesserà l'aspetto sentimentale. Con il partner vivrete dei momenti indimenticabili.

Giove vi garantirà successi inaspettati sia negli affari che sul lavoro. L'oroscopo dal 16 al 22 maggio prevede che potreste accusare un pizzico di nervosismo nel fine settimana, ma nulla di preoccupante.

4° Capricorno: avrete una settimana fortunata. Nessuno potrà scalfire il vostro buonumore. Avrete un'intesa amorosa stabile che vi permetterà di superare qualsiasi ostacolo.

La straordinaria perspicacia professionale che state vivendo in questo periodo potrebbe dare i suoi frutti. La concentrazione sarà sempre più alta, soprattutto nel fine settimana.

Toro sereno

5° Toro: dovrete fare i conti con una settimana divisa in due, soprattutto per quanto riguarda l'ambito emozionale. All'inizio della settimana vivrete una certa serenità che vi permetterà di essere concentrati sul lavoro e perspicaci nelle vostre ambizioni.

Andando verso il weekend, invece, potreste avere qualche difficoltà in più e una stanchezza che vi costringerà a fermarvi un attimo per riposare.

6° Acquario: ci sarà una combinazione di pianeti che vi darà tanta fortuna e una spiccata capacità di superare gli ostacoli sul lavoro. L'amore avrà dei risvolti romantici che potrebbero consentire un ulteriore salto di qualità alla vostra relazione. Ci sarà poca sintonia all'interno del contesto familiare, mentre con gli amici ci sarà un'intesa molto più alta di quanto crediate. Osare con un progetto sarà la chiave del successo.

7° Scorpione: non ci saranno notizie negative, e anche le buone nuove saranno poche. Dovrete confrontarvi con qualche problema rimasto in sospeso da troppo tempo e che sarete chiamati a risolvere una volta per tutte.

Cercate di rendere meno gravoso il fine settimana, soprattutto sotto il profilo umorale. Probabilmente avrete delle belle notizie nella parte centrale della settimana.

8° Pesci: le energie a disposizione vi consentiranno di fare progressi e di sviluppare concretamente nuove ed originali idee. Stabilità nella vita di coppia, mentre gli affari potranno ancora contare sugli influssi positivi della fortuna di Giove. Farete degli incontri che potrebbero smuovervi da qualche momento di tristezza o dalla pigrizia.

Vergine paziente

9° Vergine: dovrete avere un po' di pazienza e la volontà di rimboccarvi le maniche più di quanto non abbiate già fatto finora. Giove uscirà lentamente dall'opposizione, ma dovrete fare i conti con un progetto che stenta a decollare e con un team che al momento non vuole saperne di collaborare.

Dovreste favorire il riposo e il relax, mettendo per un attimo da parte un'attività fisica che si sta facendo troppo intensa.

10° Sagittario: potreste accusare problemi di comunicazione e collaborazione con il vostro team di lavoro. L'intesa professionale sarà latitante e avrete difficoltà nel raggiungere gli obiettivi che vi eravate prefissati. L'amore avrà una svolta romantica e per certi versi inaspettata. Tuttavia, durante il weekend potrebbe sorgere qualche incomprensione.

11° Cancro: Venere potrebbe non essere dalla vostra parte, dunque ci sarà qualche scaramuccia con il partner e comincerete a pensare ad un'eventuale separazione. Voltare pagina in questa settimana potrebbe essere produttivo per il vostro umore.

Potrebbero esserci delle problematiche economiche: cercate di spendere solo per lo stretto necessario.

12° Bilancia: l'opposizione piuttosto ostinata di Venere potrebbe mettere a dura prova la vostra relazione amorosa, rischiando anche di farla giungere al capolinea. Allo stesso tempo, però, sarete aperti a nuove esperienze. Attenzione a qualche svista o illusione che potrebbe farvi innamorare ma, al tempo stesso, deludervi fortemente.