Nella giornata di martedì 17 maggio l'oroscopo prevede un cielo che torna a essere sereno per il Leone, forte della Luna che passa in trigono dal segno del Sagittario. Quest'ultimo invece avrà l'occasione di vivere momenti d'oro in amore. Pesci dovrà saper affrontare ogni situazione con la giusta serenità e pazienza, mentre Gemelli sarà pienamente capace di gestire le proprie mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di martedì 17 maggio.

Previsioni oroscopo martedì 17 maggio 2022 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedono un cielo splendido.

In amore vi sentirete vicini all'anima gemella e con quella voglia di dare per davvero un senso alla vostra relazione sentimentale, o se siete single di trovare qualcuno che dia un senso alla vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete spesso a vostro agio con i progetti grazie a Giove e Mercurio che non vi faranno mancare idee e risorse. Voto - 9️⃣

Toro: configurazione astrale in miglioramento a partire da questa giornata. La Luna non vi darà più fastidio e la settimana finalmente assumerà una piega positiva, soprattutto in amore. Single oppure no, non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro saprete destreggiarvi piuttosto bene tra le varie mansioni da svolgere, merito di Marte in sestile.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale un po’ incerta secondo l'oroscopo della giornata di martedì 17 maggio. La Luna vi darà fastidio per quanto riguarda le questioni di cuore, tant'è che dovrete mostrare tutto il vostro buon senso e la maturità. In ambito lavorativo invece sarete ben organizzati e con la giusta voglia di fare.

Voto - 6️⃣

Cancro: settore professionale che ultimamente non convince secondo l'oroscopo. Avrete tante mansioni da svolgere e siete indietro con alcune. Per fortuna Marte vi darà una mano, ma sarà comunque meglio non fare nulla in fretta e in furia. Per quanto riguarda i sentimenti al momento non sembra esserci tanto feeling con il partner, per cui meglio evitare di fare i romanticoni o potreste essere solo fraintesi.

Voto - 6️⃣

Leone: anche se Giove e Mercurio sono favorevoli, sul fronte professionale state cercando una nuova direzione, qualcosa di diverso, ma soprattutto proficuo sui cui puntare. Sul fronte amoroso questo cielo torna a farsi sereno grazie alla Luna in trigono dal segno del Sagittario. Venere in buona posizione saprà creare i giusti pretesti per stare felici insieme alla vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Vergine: con la Luna che si sposta nel segno del Sagittario, di certo non potrete pretendere l'amore perfetto. Single oppure no, con un atteggiamento più comprensivo e comunicativo potreste ottenere qualcosa in più. Nel lavoro siete ancora in alto mare per quanto riguarda certi progetti, tant'è che l'aiuto di un collega sarà quasi obbligatorio.

Voto - 6️⃣

Bilancia: riuscirete a essere abbastanza concentrati sulle questioni lavorative in questa giornata grazie a Mercurio in trigono. Certo, con Giove opposto non sempre sarà facile ottenere buoni risultati, ma potrete comunque tentare. In amore la Luna torna ad agire a vostro favore, ma la voglia di romanticismo ancora non si accende, dovrete essere pazienti. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo di martedì 17 maggio. Single oppure no, il vostro modo di essere romantici sarà sicuramente apprezzato dalle persone che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo questo cielo non avrà molto da offrirvi, ma questo non vorrà dire che non sarete all'altezza di certe situazioni.

Voto - 8️⃣

Sagittario: l'astro argenteo arriva nel vostro cielo a partire da questa giornata e in ambito amoroso potrete contare sull'affetto del partner e sulle sue attenzioni. Se siete single Venere vi renderà abbastanza romantici da riuscire a far breccia nel cuore della vostra fiamma. In ambito lavorativo, nonostante Mercurio e Marte negativi, sarete abbastanza ottimisti grazie a Giove, ma in ogni caso non sempre arriveranno buoni risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: Venere in quadratura continuerà a rendere difficile la vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo. Ultimamente non riuscite a sentirvi a vostro agio nei confronti del partner e senza un buon dialogo dietro difficilmente potrete recuperare il vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro avrete sicuramente tante energie da spendere, ma senza buone idee a supporto ci sarà ben poco da fare. Voto - 6️⃣

Acquario: cielo più incoraggiante per quanto riguarda i sentimenti in questa giornata di maggio. La Luna tornerà ad agire a vostro favore e ve ne accorgerete grazie alla vostra relazione di coppia più affiatata. In ambito lavorativo sarete messi bene con i vostri progetti, da potervi prendere qualche responsabilità in più. Voto - 8️⃣

Pesci: affinché la vostra relazione di coppia funzioni bene, dovrete affrontare la vita quotidiana con maggior serenità e pazienza, considerato anche che la Luna sarà contro di voi. Single oppure no, siate più calmi e comprensivi soprattutto con la persona che amate. In ambito lavorativo, anche se non esattamente come volevate, i vostri progetti andranno avanti. Voto - 7️⃣