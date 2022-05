L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 10 maggio 2022. In primo piano le analisi astrologiche inerenti il secondo giorno dell'attuale settimana. Allora, curiosi di sapere quanto vale il vostro segno di nascita in quanto a fortuna e positività? Ovvia domanda e pronta la risposta: tutto scritto nel prosieguo. Ricordiamo che in questa seconda parte ci soffermeremo sui segni della seconda sestina zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 10 maggio [VIDEO] consultando il responso delle stelle in merito alle attività lavorative e alla vita sentimentale.

Previsioni zodiacali del 10 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Martedì 10 maggio il vostro proverbiale senso del realismo e l'innata praticità non saranno privi di immaginazione, e proprio per questo i progetti avranno una marcia in più. Potete osare, chiedere cose che fino ad ora non avete avuto il coraggio di chiedere. Grazie all'attenzione vigile, riuscirete a smascherare eventuali lupi vestiti da agnelli, e quanti vi adulano cercando, invece, di ingannarvi. Con voi al fianco tutti si sentono al sicuro, perciò preparatevi ad essere dei buoni compagni di viaggio. Nel lavoro non riuscirete a fare tutte le cose che avevate programmato, tuttavia presto sentirete alcune tensioni alleggerirsi e tornerete a respirare.

Scorpione: ★★★. Giornata valutata poco positiva, spuntata con l'antipatica sigla del "sottotono". Avete alcune idee precise, ma il vostro partner sembra averne di opposte e contrarie. Andare d'accordo? Assai difficoltoso in questo periodo, a quanto pare. Cercate pertanto di tirare fuori tutto il vostro buon cuore e la vostra sensibilità: sarà molto meglio anche per voi.

Alcune piccole preoccupazioni riguardo l'attività lavorativa, dunque al portafogli, spariranno ben presto grazie a nuove entrate. Tuttavia, evitate di essere spendaccioni. Potete risparmiare molto comprando soltanto il necessario, lasciando il superfluo e gli acquisti di lusso ad altri momenti.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 10 maggio prevede un periodo alquanto normale: un benvenuto alla solita routine.

Dovreste cogliere al volo alcune opportunità finanziarie, senza farvi impensierire troppo da alcuni pronostici, negativi sì ma poco realistici. Continuate a bussare a tutte le porte che incontrate sulla vostra strada. Una si aprirà di sicuro, non temete. Potrete presto superare senza problemi alcune difficoltà che vi sembravano insormontabili. Dovreste avere più fiducia in voi stessi. Alcuni ostacoli riguardo la sfera lavorativa sono semplicemente mentali e non un vero impedimento reale o fisicamente tangibile.

Oroscopo e stelle del 10 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Ottimo martedì. L'ambiente rilassato favorisce la messa a punto di progetti inerenti la casa, l'educazione dei figli ed eventuali viaggi e vacanze.

Vi sentite molto bene. L'amore regala gioie palpabili e "papabili": senza pianificare il futuro, assaporate ogni attimo del presente. L'esperienza accumulata fa trovare soluzioni ad alcune piccole noie legate alla quotidianità, e nuove strategie per far lievitare il livello delle entrate. Avvertite una vena di pigrizia che, vista in positivo, è una buona opportunità per tirare un po' il fiato. Se, per quanto riguarda la professione, la fase è faticosa, sul fronte del cuore, invece, qualunque sia il vostro stato civile, abbondano le soddisfazioni.

Acquario: ★★★★★. Periodo fortunato, generoso in molti ambiti. Ottimo il dialogo con partner e figli e tanta la serenità fra le mura domestiche. Potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore.

La Luna in Vergine sollecita a iniziare una cura per prevenire problemi fisici, spesso legati al cambio di stagione. Puntate su dolcezza e comprensione se volete uscire vincitori dalle possibili tensioni che potrebbero sorgere tra voi e il partner. L'intuito si alleerà alla logica e, insieme, sforneranno soluzioni per i problemi che vi stanno a cuore. Programmate, appena possibile, delle ore di passeggio per i prossimi giorni: le prime giornate assolate permettono di smaltire eventuali accumuli di tossine nel fisico.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 10 maggio, annuncia un periodo poco performante. A causa della Luna quadrata a Mercurio, qualche battibecco in ambito sentimentale bisognerà metterlo in conto.

Puntate sulla dialettica che in questi giorni è davvero vincente. Quando le circostanze remano contro esplode la vostra testardaggine: se vi mettete in testa una cosa, niente e nessuno vi ferma. La vostra determinazione è ferrea, ma questo lo sapete già. Se qualche grana professionale scombinasse i vostri programmi? Tranquilli, confidatevi e mettetevi fiduciosi nelle mani esperte di una persona amica: troverà una soluzione. Guadagnate tempo se non sapete che pesci pigliare...