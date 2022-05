Lunedì 9 maggio troveremo sul piano astrale la Luna nel segno del Leone. Saturno invece stazionerà sui gradi dell'Acquario. Plutone continuerà la sosta in Capricorno, così come il Sole assieme a Urano resteranno stabili in Toro. Mercurio proseguirà il domicilio in Gemelli, mentre Venere rimarrà nel segno dell'Ariete. Nettuno, Marte e Giove permarranno nell'orbita dei Pesci.

Oroscopo del 9 maggio favorevole a Leone e Acquario, meno roseo per Scorpione e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: lungimiranti. Il connubio tra il Primo Quarto nel segno e la favorevole posizione del Messaggero degli Dei farà probabilmente sì che i felini, specialmente le prime due decadi, assumano un mood lungimirante il 9 maggio, grazie al quale potranno progettare con estrema organizzazione le prossime mosse esistenziali da attuare.

2° Acquario: amore top. Venere e Saturno a braccetto da un lato, e Mercurio nell'affine Gemelli dall'altro, permetteranno ai nati in Acquario di trascorrere un inizio di settimana all'insegna dei piaceri dell'amore. Tutto ciò riguarderà soprattutto la terza decade che avrà voglia di sperimentare nell'alcova.

3° Gemelli: intraprendenti. Semaforo acceso sul verde per i single di casa Gemelli, i quali saranno probabilmente dotati di un'ottima intraprendenza che sembrerà calamitare le attenzioni delle "prede affettive" che più gli aggradano.

I mezzani

4° posto Toro: agguerriti. Un mix di ambizione e tenacia potrebbe rendere il primo segno Fisso agguerrito lunedì 9 maggio, specialmente quando si tratterà di scalare le gerarchie aziendali.

Meno entusiasmanti, invece, le effemeridi per le faccende sentimentali, nelle quali la comunicazione segnerà il passo.

5° Ariete: in fermento. La forza propulsiva del Primo Quarto in Leone assieme ai primi timidi influssi del Grande Benefico - il quale a breve sbarcherà sui loro gradi - renderanno i nati in Ariete particolarmente entusiasti.

Nonostante qualcosa andrebbe rivista in ambito amoroso, i nativi potrebbero non crucciarsene e mettere in campo una ritrovata gaiezza.

6° Capricorno: parole non dette. Segreti e/o omissioni non troveranno spazio nel lunedì di casa Capricorno, coi nativi che saranno spinti dal parterre planetario a vuotare il sacco con le persone care interessate.

7° Cancro: facilitazioni. Malgrado il primo segno d'Acqua abbia intenzione di cavarsela da solo, è probabile che giungano al suo cospetto degli aiuti inaspettati che farebbe meglio ad accettare senza fare troppe storie, poiché queste facilitazioni gli toglieranno le castagne dal fuoco.

8° Pesci: nostalgici. Nelle ore mattutine di lunedì 9 maggio i nati in Pesci avranno buone chance di essere investiti da un velo di malinconia, il quale sembrerà riportarli a vecchi amori del passato, lasciandoli con l'amaro in bocca. Fortunatamente, dal tardo pomeriggio questa sensazione nostalgica andrà svanendo.

9° Bilancia: a rilento. Un po' come se stessero avanzando col freno a mano tirato, i nati in Bilancia potrebbero accorgersi di come i risultati giungeranno col contagocce e, di conseguenza, sarà bene che si armino di pazienza per arrivare a sera senza aver mandato tutto all'aria.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: attriti relazionali. Astrologicamente bersagliati su svariati fronti, i nati sotto il segno dello Scorpione saranno inclini alla provocazione e al diverbio dialettico, soprattutto quando l'argomento virerà su questioni di principio.

11° Vergine: lavoro flop. Lunedì da prendere con le pinze per i nati in Vergine in ambito professionale. Alcuni rapporti coi capi sembreranno giungere ad un complicato punto di non ritorno.

12° Sagittario: check-point. La settimana inizierà con una giornata in cui gli "arcieri" saranno presumibilmente chiamati a fermarsi un attimo per comprendere da che parte indirizzare la loro, magari analizzando pro e contro delle scelte che li hanno condotti sin qui.