Le previsioni zodiacali di lunedì 9 maggio è pronto a mettere i puntini sulle "i" in merito a come andrà la giornata di lunedì 9 maggio. Di seguito approfondiamo le previsioni relative a tutti e 12 i segni dello zodiaco, come al solito analizzati dal punto di vista dell'amore e del lavoro.

Per dare modo all'Astrologia di valutare ogni segno, è importante conoscere nei minimi dettagli il quadro astrologico del periodo. A dominare il campo dei Pesci sono ben tre astri: Marte, Nettuno e Giove. Nel settore del Toro, intanto, risultano posizionati e in ottima congiunzione Urano e Sole.

Sui gradi del settore dell'Acquario c'è stabile Saturno con Plutone posizionato in Capricorno. La Luna nel contempo percorre il settore del Leone con Mercurio in Gemelli a seguirne le tracce.

Ecco i dettagli con i consigli dell’Oroscopo del 9 maggio.

Previsioni astrologiche di lunedì 9 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Fate pace, una volta per tutte, con il vostro passato. Mettete un punto e voltate pagina: avete problemi da affrontare con prontezza e mente sgombra. Prima di tutto, cominciate con il far decidere un familiare liberamente sulle scelte che gli competono. La vostra mente possiede plasticità, il senso critico è buono, la libertà di giudizio lodevole: quale momento migliore per un aggiornamento?

In amore una passione nascosta vi coinvolge intensamente e vi farà trovare in situazioni anomale che, per certi versi, vi spiazzeranno. La perfezione non è di questo mondo, perciò accontentatevi della gradevole armonia che oggi caratterizza la vostra vita di coppia. Siate comunque prudenti.

Toro - Giornata all'insegna del Sole nel segno che sorride a Urano.

Dovrete fare attenzione agli umori di chi vi è intorno, perché rischiate di venirne condizionati. Scegliete di frequentare chi è sereno e tranquillo, mentre sarà bene rifuggire chi è nervoso e ansioso. Sarete altruisti e pronti a dare una mano in campo lavorativo, specie a chi ne ha effettivo bisogno. Avvertirete simpatia e compassione anche per i colleghi più in ombra.

In amore, intuirete addirittura cosa c’è dentro il silenzio esistente tra le parole. Il vostro partner non saprà se esserne contento o preoccuparsi. Volete fare movimento anche in questa stagione? Ricordate: correre è un’attività contro l’invecchiamento.

Gemelli - Mercurio nel segno regala una buona giornata. Mettetevi nell’ottica di dover accettare un piccolo compromesso. Poi, anche se faticherete un po’, mantenete il vostro sorriso e la disponibilità. A volte non conviene arroccarsi su posizioni che potrebbero farvi passare dalla ragione al torto. Il lavoro in questo periodo, ormai ve ne siete resi conto, è più entusiasmante del solito visto che circostanze o persone amiche potrebbero favorirvi.

In amore non state lì a rimuginare su ogni azione o parola del partner. Siate meno possessivi e soprattutto meno invadenti. Programmate un'attività fisica, vi accorgerete di poter rivoluzionare completamente la vostra estetica.

Cancro - Tenete conto che i pensieri di oggi e di domani soprattutto contribuiranno a creare il vostro futuro, dunque siate ottimisti e godetevi le cose belle della vita. Ricordate che la perfezione non è una virtù umana, dunque, quando vi capita di sbagliare non fatene un dramma. Nel lavoro siate precisi, meticolosi: non vale la pena farsi riprendere per degli errori di distrazione. Esprimete invece la vostra originalità. In amore, con Nettuno ostile, non fatevi condizionare troppo dai sentimenti: rischiate di non vedere la vostra situazione sentimentale per quella che è.

State vivendo una fase di stanca e di nervosismo. Un’idea: perché non cercate di recuperare il sonno arretrato?

Oroscopo di domani 9 maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - La Luna presenzia e sostiene il vostro segno. Come sempre nulla e nessuno riuscirà a limitarvi nell’espressione delle vostre idee, anche se vi sarà chiesto di fare attenzione alle piccole cose. Come sempre precipitosi, non prenderete in considerazione segnali importanti inviativi da chi vi ama. Con l'appoggio lunare riuscirete ad esprimere la vostra creatività, vi impegnerete e vedrete il frutto del vostro lavoro. Chi è in coppia scatenerà la propria fantasia e rinverdirà l’unione. I single corrono il rischio di innamorarsi perdutamente.

Se avete voglia di prendervi cura di voi stessi, di coccolarvi, provate a cambiare taglio di capelli; vi farà sentire persone diverse.

Vergine - Con Marte che infuoca gli animi, in vista tensioni in famiglia. Affermate le vostre idee, anche se ciò può far saltare gli equilibri esistenti. Mercurio malandrino potrebbe farvi cadere in pettegolezzi, che peggiorerebbero la situazione. Nel lavoro, con Giove contro non vi stancate di controllare i contratti prima di apporre la vostra firma. Dimostratevi lungimiranti. In amore, se siete single, attenzione agli errori di valutazione. Se invece siete in coppia, urgono interventi e decisioni rapidi e risolutivi. Non laceratevi tra i vostri bisogni e le aspettative degli altri ma scegliete di inseguite senza remore i vostri sogni o avventure.

Bilancia - Ricordate che non tutti i piaceri della vita sono in vendita: emozionatevi con la contemplazione di un’alba oppure di un tramonto. Arginare i vostri desideri incide negativamente sul rapporto con gli altri, ma anche con voi stessi. In ambito lavorativo riuscirete a coordinare con sicurezza alcune situazioni delicate, potendo gestire razionalmente alcune reazioni emotive. In amore intanto, non badate più di tanto al fatto che, con il partner, siete fatti di paste diverse. Valorizzate piuttosto le cose che avete in comune. Saturno nel segno coincide con un certo calo psicofisico. La stanchezza affiorerà: rinunciate a qualche abitudine poco salutare.

Scorpione - La Luna in Capricorno vi farà incontrare le occasioni giuste per trovare molteplici punti d’accordo con un familiare incontentabile.

Con l’opposizione di Saturno, vi troverete ad affrontare doveri, oneri e prove sia nel lavoro che in famiglia. Nel lavoro la vostra vena battagliera, con Marte alleato, vi farà affrontare e risolvere brillantemente, pesanti ed intricate questioni economiche o amministrative. In amore, se il partner vi biasima con affetto, accettate di fare autocritica senza rimuginare, anche se questo, si sa, è il vostro forte. Date il meglio di voi stessi in ogni campo e vedrete che la vita procederà più serena. Riscoprite il valore dell’introspezione.

Previsioni zodiacali del 9 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Con l’aiuto prodigioso di Plutone in Capricorno, metterete a punto le giuste strategie per aggirare contestazioni e portare a termine un affare.

Saturno contrario al segno, invece, mette alla prova la vostra forza di carattere, ma voi sarete all’altezza delle situazioni. In campo lavorativo lasciate emergere i lati più attraenti della vostra natura: gentilezza, amabilità, concretezza e arriverete dritti al successo. In amore, se non sapete come procedere con il partner, che negli ultimi tempi non vi interessa più, prendetevi una pausa di riflessione. Saturno poco affidabile potrebbe, soprattutto se la vostra età non è più verde, risvegliare certi acciacchi, come ad esempio il mal di schiena.

Capricorno - Buone speranze in campo lavorativo propiziate dai favori positivi di Plutone. Potete lavorare con impegno e soddisfazione, anche se dovrete fare i conti con responsabilità che finora avete scansato.

La Luna in Leone intanto vi farà rivolgere un’attenzione affettuosa al vostro partner, che ricambierà con gioia. Grazie ad Urano che vi fa l’occhiolino dal Toro, novità entusiasmanti dietro l’angolo. Siate aperti ai cambiamenti e tutto andrà per il meglio. In amore, il partner farà mille proposte, ma voi subirete l’influenza di Venere contraria e gliele boccerete tutte: siate più pazienti! Accettate, senza pensarci su due volte, l’invito per trascorrere una serata divertente e leggera con gli amici di sempre.

Acquario - Saturno favorisce i rapporti interpersonali. Sono molti i favori astrali destinati al vostro segno e vi garantiscono una giornata praticamente perfetta. Il merito non è solo di Saturno ma anche della Luna.

Il notturno satellite si troverà in simbiosi perfetta anche con Saturno. Nel lavoro date alle relazioni sociali il peso che meritano: le giuste frequentazioni potrebbero avere un ruolo determinante per la vostra professione. In amore, ogni relazione, anche la più piatta e stanca, riprende vigore e torna a trasmettere vivaci stimoli e forse anche piccanti emozioni. Finalmente torna il buonumore e subito vi sentite meglio, più vigorosi. A volte la forza della psiche opera dei veri e propri portenti.

Pesci - A dare una spinta favorevole il trio Marte-Nettuno-Giove. Le sorti astrali del vostro segno finalmente si risollevano. E lo fanno alla grande, portandovi a sfiorare vette che hanno quasi del sublime.

I rapporti familiari tesi sono sempre la vostra spina nel fianco, ma in questo periodo decidete di non pensarci. Nel lavoro intanto, a volte vi sopravvalutate e pensate che le vostre idee sono perfette così come sono e non hanno bisogno di essere vagliate dai superiori. Occhio, non sempre è cosi! Se sul lavoro le cose non viaggiano al massimo, in amore invece ogni cosa o situazione vi sembrerà tornare a posto. E il vostro buonumore viaggerà alto nel cielo della serenità.