L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 12 maggio 2022. In primissimo piano i sei simboli astrali rientranti nella seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di conoscere quali saranno i segni più fortunati del giorno? A determinare i rapporti di forza tra positività e negatività, questo giovedì senz'altro l'ingesso della Luna in Bilancia. Il transito della "Musa dei Poeti" in un segno di Aria darà modo a molti di riassettare eventualmente quei rapporti sentimentali con problematiche in corso.

Iniziamo dunque, senza perdere ulteriormente tempo in chiacchiere, a togliere il velo all'oroscopo del giorno 12 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 12 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. Giornata segnata in modo convincente dall'ingresso della Luna nel vostro comparto, come già anticipato inizialmente in apertura dell'oroscopo di questo giovedì. Dunque, è previsto uno splendido periodo, in special modo per le situazioni sentimentali. Il cielo benevolo vi farà superare d’un balzo qualsiasi impasse. Novità persino dall’estero: soldi e amori in arrivo? Occasioni d’oro in viaggio o in ambienti solitamente frequentati.

L'immagine pubblica in netto e progressivo rialzo offrirà ottime chance per amicizie fortunate. Combattività ed entusiasmo giustificati dal momento "si" regaleranno soddisfazioni anche ai più scettici tra voi: vivere per credere e giudicare solo dopo aver toccato con mano.

Scorpione: ★★★★★. Giovedì previsto alla grande, per molti di voi, soprattutto potrebbe essere una giornata gradevole e particolarmente improntata all'economia, con buone possibilità di veder rientrare qualche bel 'soldino' nelle casse personali.

Transiti ottimi capeggiati dalla Luna in Bilancia, il che darà una bella pennellata rosa al solito quadro della vita quotidiana. Eventi prodigiosi ai quali non pensavate potrebbero maturare in men che non si dica. Al pari di una bacchetta magica, il buonumore allontanerà eventuali malanni, veri o presunti, e vi farà sentire belli, amati e coccolati.

Il lavoro procederà a gonfie vele e un progetto per un viaggio (rimandato da tempo) potrà finalmente realizzarsi. Un messaggio inatteso vi rassicurerà su una situazione che avete molto a cuore. Cosa desiderare di più dalle stelle?

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 12 maggio annuncia una giornata abbastanza difficile da sbarcare. Tranquilli, basterà essere concentrati e attenti a non strafare e tutto passerà in fretta e senza traumi eccessivi: arriveranno giorni migliori! Con la luna cosiddetta “storta”, per pigrizia o stanchezza faticherete a tenere il passo con gli impegni pratici della giornata. I risultati stenteranno un po’ e questo vi demoralizzerà decisamente: non permettete che qualche turbamento emotivo possa interferire con il vostro naturale buonsenso.

Pensate positivo, mangiate, bevete e soprattutto ridete... alla faccia di chi sapete! Nel lavoro poche le chance di avere riscontri positivi: per una volta non credete a ciò che scrive l'oroscopo, ok? Le stelle a volte ci prendono e in altre no, è risaputo.

Oroscopo e stelle del 12 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. In arrivo un periodo decisamente monotono, anche se, alla lunga, stabile e abbastanza sopportabile. Le vostre stelle non saranno granché collaborative e, in generale, il periodo non rilascerà opportunità ma nemmeno sorprese. Qualcosa in campo pratico non riuscirà come voi vorreste o forse -per dirla tutta - non come gli altri si aspettano da voi: dateci un taglio! Lasciatevi alle spalle inutili rimorsi ma cercate di vivere la vita secondo "le vostre" intenzioni, non come sperano o pretendono gli altri, chiunque fossero!

Prevedibile qualche scontro con un familiare, forse il partner o una persona amica. Se possibile, chiudete un occhio o entrambi, altrimenti dateci dentro e fatevi valere: chi mostra i denti è rispettato, chi sopporta alla fine ci rimette! Nella calma di questo giorno il malumore stona: evitate di impuntarvi su questioni di poco conto ma non lasciate mai a nessuno la libertà di calpestarvi i piedi.

Acquario: ★★★★. Una giornata in gran parte normale, vissuta nella più totale routine. Il periodo non rivoluzionerà la vita, anche se potreste sentirvi momentaneamente su di giri: pensiamo che forse siete innamorati e non lo volete ammetterlo. Avete anche la fortuna di avere molti amici sinceri (almeno speriamo per voi!), dunque cercate di passare più tempo con loro ma ad una condizione: tenete alla larga da voi chi vi guarda con occhi falsi, da chi è sempre pronto a giudicare ogni vostra parola, gesto o quant'altro.

Ne ricaverete certamente nuovi ed entusiasmanti stimoli per vivere serenamente bene la giornata e quelle che verranno. Discussioni appassionate in ambiente lavorativo potrebbero toccare alcune questioni che vi stanno fortemente a cuore: non date mai consenso a cose nelle quali non vi riconoscete.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 12 maggio, annuncia uno splendido momento, brioso al punto giusto, di quel poco che eventualmente potrebbe servire per dare nuovo slancio al comparto affettivo nonché a quello lavorativo. Intorno a voi tutto sembrerà muoversi favorevolmente: questo giovedì sfruttate ogni opportunità che la giornata certamente ha messo in conto per voi. Godetevi il periodo in serena distensione appropriandovi di qualsiasi stimolo che possa favorire quella sana voglia di riscoprire ogni piacere della vita.

Dalla buona tavola, all'amore per la famiglia e alle cose che amate fare, ovviamente passando per la cura amorevole della vostra bella persona, ogni cosa al su posto. E che la musica della vita inizi a suonare per voi quelle dolci melodie che più vi piacciono. Nuovi progetti regaleranno ad alcuni di voi sensazioni rassicuranti. Le iniziative nascono con la protezione delle stelle ma a farle viaggiare nel limbo della realtà dovete essere voi: chi se no?