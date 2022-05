L'oroscopo di mercoledì 11 maggio svela il possibile andamento riservato dall'Astrologia alla terza giornata della settimana. Pronti a dare un input, positivo o negativo che sia, al giorno in arrivo? I movimenti planetari che caratterizzano qualsiasi segno parlano sicuramente la lingua della quotidianità e forse anche quella dell’insoddisfazione. Parlando in generale, dovreste impegnare le energie per riorganizzare una quotidianità piuttosto caotica, qualora fosse necessario, anche se non ne aveste troppa voglia.

Secondo le previsioni zodiacali, la Luna in Vergine potrebbe mettere di buon umore più di qualcuno e generare astio e stress in altri.

Malumori in merito soprattutto alla fastidiosa opposizione dell'astro d'argento da e verso Marte, Nettuno e Giove. Un po' di nervosismo in alcuni frangenti rischia di irritarvi per ogni sciocchezza. La situazione generalmente cambia all’improvviso, forse cogliendo alla sprovvista più di qualcuno, dunque mettendo anche in difficoltà.

Ecco i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 11 maggio.

Previsioni zodiacali di mercoledì 11 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - La vita sarebbe più semplice se solo non vi ostinaste a tenere tutto per voi e vi apriste, almeno con le persone che vi sono più vicine. Invece state lì a rimuginare, col risultato d’ingigantire oltremisura anche i problemi più semplici.

Lavoro: un momento abbattuti, l’istante dopo euforici. Questo mercoledì l’eccessiva emotività rischia di farvi incappare in qualche pericoloso autogol.

Amore: anche la sfera affettiva è a rischio: colpa dei repentini e frequenti sbalzi d’umore. Il vostro compagno - o compagna - sarà a dir poco perplesso.

Salute: la tensione nel periodo è la vostra nemica numero uno e vi potrebbe causare qualche problema digestivo di origine strettamente nervosa.

Toro - La serie di giornate stressanti sembra esaurita, ma non potete ancora cantare vittoria.

Vi si chiede di assumervi importanti responsabilità. Non dovete temere: con serietà e costanza, doni di Saturno, sarete all’altezza di ogni situazione.

Lavoro: la professione è in second’ordine. Il fatto è che siete così presi dalla vita di relazione, che per il lavoro rimane davvero pochissimo tempo!

Amore: l’amore difficilmente busserà alla vostra porta, ma non ve ne fate un problema. Volete soprattutto divertirvi e sarete accontentati.

Salute: Marte, con bellicosa intenzione, invita a usare prudenza se vi metterete alla guida per lungo tempo. Nel dedicarvi allo sport, siate cauti e moderatevi.

Gemelli - Per fortuna, dall’amichevole segno della Vergine, la Luna continua a offrirvi il suo aiuto, contrastando e smorzando le ostilità di Mercurio e Marte.

Certo, non c’è proprio da gioire, ma almeno recuperate la lucidità per ragionare sul da farsi.

Lavoro: siete nervosi e la vostra pazienza in questi giorni è molto scarsa. Ce n’è abbastanza per innescare qualche piccolo incidente diplomatico tra colleghi.

Amore: finalmente riuscite a rimuovere gli eventuali ostacoli che gravavano sulla vostra storia d’amore, che ora potrete vivere da protagonisti.

Salute: se lo specchio non vi rimanda l’immagine che vorreste, anziché piangervi addosso, prendete l’abitudine di fare un po’ di sport.

Cancro - Non fatevi troppe illusioni: vi aspetta un mercoledì faticoso e, purtroppo, anche poco proficuo. Vi agitate molto, ma con scarsi risultati. Provate a riflettere un attimo e capirete che la soluzione sta nel sapersi dare una buona organizzazione.

Lavoro: il Sole, forte del suo generoso trigono con la Luna, vi mette a disposizione tutti i numeri necessari per avere la meglio su un collega invadente.

Amore: la vita di coppia procede a corrente alternata. Il fatto è che siete sempre troppo impegnati per occuparvi del vostro privato.

Salute: non date ascolto al primo venuto. Per risolvere eventuali disturbi, rivolgetevi al vostro medico e lasciate stare i ciarlatani di turno.

Oroscopo di domani 11 maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - In uno scenario fatto di tanti pianeti indifferenti al segno, Venere e Marte, fonte di buonumore e determinazione, sono le vostre ancore di salvezza. È proprio ciò che vi serve per trascorrere una bella domenica d’agosto in allegra e piacevole compagnia.

Lavoro: insistendo nel voler risolvere una questione che invece avrebbe bisogno di tempi più lunghi, forse finite con il commettere un errore.

Amore: in coppia potete contare su un formidabile mantello protettivo: Marte e Venere in sfolgorante aspetto trasformano i vostri sogni in realtà.

Salute: le forze probabilmente non sono al massimo, ma in compenso il buonumore viaggia a pieno regime. Non vi serve altro per stare bene.

Vergine - Il solito andamento quotidiano forse conoscerà una scossa grazie a un piacevole imprevisto. Inutile dire che non vi farete sfuggire l’opportunità. Chissà che non riusciate finalmente a trovare un modo per concedervi quel viaggio che sognate da una vita.

Lavoro: non avete tempo e voglia di stare dietro alle questioni di lavoro. Ormai siete completamente assorbiti dai progetti per il prossimo weekend.

Amore: con il pianeta dell’amore che vi appoggia a 360°, le vicende affettive non possono che prendere la piega sperata. Siete al settimo cielo!

Salute: è consigliabile ridurre un po’ i vostri ritmi, ultimamente troppo sostenuti, se non volete finire col rimanere a corto di energie. Moderatevi.

Bilancia - Tanti impegni domestici da assolvere e qualche inciampo sul lavoro: ce n’è abbastanza per innervosirvi e farvi saltare la mosca al naso.

Soprattutto perché per rimediare a questi inconvenienti vi toccherà rinunciare a qualche svago o hobby ricercato.

Lavoro: non curatevi troppo dei giudizi altrui e proseguite dritti e decisi per la vostra strada. Sapete di essere nel giusto: va bene così.

Amore: non nascondetevi dietro scuse inconsistenti. Il vostro compagno o compagna di vita vi accusa di “assenteismo” e voi sapete benissimo che ha ragione.

Salute: non fatevi prendere dalla tentazione dello shopping compulsivo. Il conto in rosso non ha mai aiutato nessuno a tirarsi su di morale.

Scorpione - Situazione in ripresa, con il Sole che torna a riscaldare il segno e con la Luna, da ieri in promettente trigono, pronta a esaudire ogni vostra richiesta.

Raccogliete le idee, forse ancora un po’ confuse, e poi passate all’azione: c’è davvero molto da fare.

Lavoro: curate tutto nei minimi dettagli, ma il capo non è mai abbastanza soddisfatto del vostro lavoro. Avreste voglia di dirgli cosa pensate davvero...

Amore: questo mercoledì potreste trovare rasserenante, persino piacevole, quella routine che di solito denigrate tanto. Il partner si fa in quattro per voi.

Salute: state seguendo ritmi troppo intensi e stancanti. Che vi vengano imposti da altri o da voi stessi, poco importa: dovete ridimensionarli.

Previsioni astrologiche dell'11 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La Luna si pone in innocua neutralità al segno senza darvi noie, ma il venir meno del suo allegro sostegno per voi è già di per sé un problema.

Non createvi fantasmi là dove proprio non ce ne sono. Passate all’azione senza troppo rimuginare.

Lavoro: sul lavoro si avverte fortemente il clima primaverile e il pensiero spesso corre al quieto vivere estivo e vacanziero. Pur non trascurando i vostri impegni, pensate soprattutto alle ferie d'agosto. Amore: a tratti dolci e affettuosi e, subito dopo, duri e inflessibili. Siete molto incostanti: per il vostro compagno sarà dura sopportarvi.

Salute: andate d’accordo con tutti e questo ha tanti vantaggi: ci sono molte persone che alleggeriscono i vostri carichi e non vi fanno stancare.

Capricorno - Tra pianeti neutrali e ostili, non c’è molto da stare allegri, ma passare la giornata a rimuginare sulla sorte ingrata non risolve un granché.

Puntate tutto su ciò che in questo momento non vi fa difetto, le energie, e procedete senza distrazioni.

Lavoro: siete molto tesi e litigiosi: un vulcano pronto a esplodere alla prima provocazione. Cercate almeno di controllarvi con i superiori.

Amore: in amore, invece, tutto procede al meglio. Disinvolti e dotati di un magnetismo che calamita chiunque vi si avvicini, siete irresistibili!

Salute: in fatto di salute, la presunzione di saperne più del vostro medico potrebbe farvi andare incontro a spiacevoli conseguenze. Regolatevi.

Acquario - La Luna, fissa nell’amichevole Vergine, oggi supera se stessa e si allea con Plutone, Urano e Sole per regalarvi una giornata priva sbavature. Grazie alla vostra ferrea organizzazione riuscite a trovare tempo per tutti, persino per voi stessi.

Lavoro: la confusione d’idee e l’umore poco disponibile al dialogo e allo scambio oggi consigliano di ridurre ogni attività al minimo indispensabile.

Amore: potete stare tranquilli: per quanto riguarda i sentimenti, il vostro cielo è blu e sgombro da nubi, in perfetta linea con questo splendido mese di maggio.

Salute: la confusione d’idee e l’umore poco disponibile al dialogo e allo scambio oggi consigliano di agire poco e di parlare ancora meno.

Pesci - Questa Luna in Vergine ci voleva proprio. Dimenticate le giornate stressanti appena trascorse: da oggi tutto torna a girare come si deve. In famiglia o sul lavoro, per voi cambia davvero poco: saranno comunque momenti molto gradevoli.