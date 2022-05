L'oroscopo dell'11 maggio ha in serbo una giornata ricca di emozioni. I pianeti, grazie ai loro transiti, guideranno le scelte dei segni zodiacali in ambito lavorativo, sentimentale e sociale. Ci sarà chi subirà il fascino del partner e chi farà fatica a gestire determinati imprevisti.

Secondo le previsioni zodiacali di domani il Toro, la Bilancia e il Sagittario saranno molto precisi sul lavoro, mentre il Leone e il Capricorno affronteranno tutto con coraggio. I Gemelli, lo Scorpione e i Pesci saranno leali con il prossimo, al contrario dell'Ariete e dell'Acquario che preferiranno la solitudine.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo dell'11 maggio.

Previsioni zodiacali di mercoledì 11 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto riflessivi. Prima di agire cercherete di fare il punto della situazione. Non sarete pronti a esporvi su determinati argomenti, ma darete sostegno emotivo alla famiglia e agli amici. Le previsioni zodiacali dell'11 maggio vi consigliano di non dare adito ai sensi di colpa. Avrete modo, in futuro, di superarli.

Toro: avrete molta fiducia in voi stessi. Sarete intenzionati a svolgere tutte le attività necessarie al successo lavorativo. Agirete con precisione e responsabilità, ma sarete poco tolleranti verso le critiche. Eventuali litigi con i colleghi potrebbero trasformarsi in motivo di malcontento e preoccupazione.

In amore ci sarà una svolta importante.

Gemelli: terrete molto al partner e agli amici. La loro compagnia sarà molto preziosa, soprattutto nei momenti di crisi. Condividerete tante esperienze, ma non vi lascerete spaventare dalla forza dei sentimenti. Sarete pronti ad ascoltarli e a offrire il vostro punto di vista. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non procrastinare.

Cancro: potrebbe non essere il momento giusto per prendere determinate decisioni in ambito sentimentale. Starete bene con il partner, ma ci saranno delle questioni di cui discutere. In un secondo momento potrete provare a sistemare le cose. Sarà preferibile utilizzare un linguaggio pacifico e dolce. Ciò vi aiuterà a ottenere risultati.

Oroscopo di domani 11 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete di nuovo padroni di voi stessi. Dopo i recenti sviluppi, capirete davvero cosa vorrete fare in futuro. Non vi farete turbare da prese di posizione senza senso. Metterete al primo posto l'orgoglio e l'autostima. Per ora preferirete non fare progetti per il futuro. Infatti non sarete ancora pronti a pianificare i prossimi passi da compiere con il partner.

Vergine: tenderete a fidarvi facilmente delle persone. Non avrete voglia di gestire inutili litigi, ma le circostanze potrebbero costringervi a farlo. Le previsioni zodiacali dell'11 maggio vi consigliano di non farvi guidare dalla rabbia. Eccessivi scatti d'ira, infatti, potrebbero danneggiare voi e il prossimo.

Le parole di un amico speciale saranno di grande aiuto.

Bilancia: darete massima priorità al lavoro. Ciò, però, non sarà sufficiente per dimostrare di avere tutte le carte in regola. Sarà importante provare a gestire diversamente i rapporti con le persone. Alcuni fraintendimenti, infatti, potrebbero portare a litigi fastidiosi. Attenzione a non sottovalutare le persone che avrete accanto.

Scorpione: nessuno potrà mettere in dubbio la vostra buona fede. Sarete molto dolci con la famiglia e gli amici. Non vedrete l'ora di dare il vostro contributo per aiutarli a risolvere alcuni problemi. Il rapporto con i colleghi di lavoro sarà più difficile. Potrebbe essere necessario trovare un accordo per lasciarvi tutto alle spalle.

Previsioni astrologiche dell'11 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la vostra dedizione sul lavoro non potrà fare a meno di stupire parenti e amici. Purtroppo avrete poco tempo da dedicare a voi stessi. Anche il partner rimarrà deluso dalla vostra assenza. Le previsioni zodiacali di domani 11 maggio vi consigliano di non esagerare con gli impegni: ciò potrebbe avere dei risvolti negativi.

Capricorno: avrete un carattere forte e pronto a tutto. La giornata di domani vi metterà alla prova, soprattutto sotto il profilo professionale. Dovrete essere veloci e precisi, ma anche abili a rapportarvi con gli altri. Una cattiva comunicazione potrebbe incidere sui risultati ottenuti. In amore ci saranno alti e bassi, ma non veri litigi.

Acquario: la solitudine non vi spaventerà, anzi userete questa condizione per riflettere su voi stessi. Vi dedicherete ai vostri hobby e sfrutterete ogni momento a vostra disposizione. Gli amici e il partner potrebbero non accettare la situazione. In ogni caso, a breve tornerete gli stessi di sempre. Aumenterete anche la vostra autostima.

Pesci: sarete lieti di trascorrere il tempo con le persone care. Dimostrerete affetto al partner e lealtà agli amici. Sarete anche disposti a conoscere persone nuove. Tra loro potrebbe esserci qualcuno di molto speciale. Attenzione, però, a non fidarvi subito. Non tutto, infatti, potrebbe dimostrarsi veritiero. Il lavoro vi metterà sotto pressione.