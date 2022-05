Per la giornata di domani, mercoledì 11 maggio 2022, l’Oroscopo si presenterà decisamente migliore per i nati sotto il segno del Pesci, mentre nella classifica presente si riscontreranno dei ribassi per la Bilancia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di domani: Scorpione in testa

1° Scorpione: secondo l’oroscopo avrete una giornata più che splendida, soprattutto se si presenteranno opportunità di incontri e di instaurare delle amicizie nuove che non siano deludenti come quelle precedenti. Avrete dei progetti ambiziosi, ma fattibili.

2° Toro: avrete la famiglia e tutti i vostri affetti dalla vostra parte e ci saranno delle novità positive che si affacceranno alla vostra porta. Avrete tante opportunità di rendere i vostri progetti sempre più grandi e sempre più produttivi.

3° Leone: potrebbero aprirsi le porte di una nuova prospettiva lavorativa, magari quella per cui avete tanto faticato nel corso delle settimane precedenti. Probabilmente anche gli affari potrebbero subire una forte impennata, così come le interazioni con i colleghi.

4° Pesci: un ottimo rialzo delle faccende di stampo lavorativo vi darà un incentivo maggiore a fare sempre meglio, anche se ci saranno alcune piccole situazioni che potrebbero costituire degli ostacoli.

Rendete questa giornata sempre più proficua anche sulla comunicazione.

Sagittario concentrato

5° Sagittario: la vostra attenzione si focalizzerà essenzialmente sul lavoro e sulle questioni che richiederanno la massima concentrazione. Avrete un po’ di malinconia che potrebbe intaccare la vostra serenità, quindi dovrete cercarne la causa.

6° Ariete: avrete in mano una idea che influenzerà in meglio un progetto rimasto in sospeso a lungo. Secondo l’oroscopo l’amore vi darà delle chance più che significative per ripristinare un rapporto che probabilmente ha riscontrato molte difficoltà a livello emotivo.

7° Capricorno: l’aria di rinnovamento sicuramente conoscerà una ulteriore rimonta, ma stavolta il passo procederà meno spedito e sicuramente più incline al relax e al riposo.

Avrete qualche appoggio emotivo da parte di una amicizia che riuscirà a tirarvi completamente su di morale.

8° Vergine: avrete una lieve insoddisfazione delle vicende di stampo amoroso, ma ciò non toglie che non siate abbastanza forti da proseguire da soli un cammino che sia solo vostro. Prendete una decisione che vi faccia sentir soltanto bene.

Malumore per Gemelli

9° Bilancia: potreste facilmente entrare in conflitto con qualcuno che per il momento non è interessato ad intraprendere un rapporto con voi. Le amicizie potrebbero darvi una mano nel consigliarvi la strada giusta da intraprendere, così come la famiglia.

10° Gemelli: avrete del malumore che per il momento non vi sta aiutando affatto con la concentrazione che necessita il lavoro.

La stanchezza fisica, però, potrebbe essere anche più difficile da sopportare rispetto a quella mentale, perciò fate in modo di riposarvi quanto prima.

11° Cancro: dovrete prendervi più cura di voi stessi, perché vi state trascurando parecchio a causa di fattori esterni. Secondo l’oroscopo le questioni di cuore per il momento vi arrecheranno soltanto pensieri su pensieri.

12° Acquario: questi alti e bassi che si presenteranno piuttosto forti a il livello emotivo riguarderanno le responsabilità che ora vi richiederanno sempre più impegno. Potreste dedicarvi a qualche passatempo che avevate messo da parte.