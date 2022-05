L'oroscopo di giovedì 12 maggio prevede una luminosa Luna passare nel segno della Bilancia, che riuscirà a entrare più facilmente in empatia con il partner, mentre per il Cancro potrebbe faticare a mantenere le proprie promesse. Per il Leone non mancheranno momenti appaganti in amore, mentre potrebbero nascere opportunità lavorative interessanti per l'Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 12 maggio.

Previsioni oroscopo giovedì 12 maggio 2022 segno per segno

Ariete: giornata non molto convincente per i sentimenti nonostante Venere sia nel vostro cielo.

La Luna in opposizione infatti potrebbe non mettervi a vostro agio con il partner o con la vostra fiamma se siete single. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Mercurio vi daranno tutto il necessario per gestire al meglio le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Toro: periodo discreto per voi secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 12 maggio. In ambito amoroso vivrete una relazione tutto sommato stabile e felice, senza però troppe escursioni romantiche. Se siete single sarà possibile affrontare alcuni discorsi, ma dovrete avere il giusto tocco. Per quanto riguarda il lavoro sarà più una giornata di routine, per cui non aspettatevi grandi risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale soltanto sufficiente in questa giornata per voi.

Con la Luna in trigono dal segno della Bilancia ci sarà maggior stabilità tra voi e il partner, ma non aspettatevi momenti romantici. Se siete single meglio concentrarsi sui rapporti sociali. In ambito professionale sarete messi piuttosto bene, ma le energie a disposizione non saranno così tante. Voto - 6️⃣

Cancro: con questo cielo così sfavorevole, potreste non riuscire a mantenere le vostre promesse nei confronti del partner o di qualcun altro.

In ogni caso, per quanto riguarda i sentimenti, non dovrete pretendere troppo dalla vostra anima gemella. Sul fronte professionale le energie per portare avanti i vostri progetti non mancheranno grazie a Marte, ma con questo cielo sarà facile imbattersi in degli imprevisti. Voto - 6️⃣

Leone: con la Luna in sestile e Venere in trigono, la vostra vita amorosa non potrà andare meglio secondo l'oroscopo.

Single oppure no, adorerete mettervi in gioco, mostrando sempre un atteggiamento gentile e romantico. Sul fronte professionale l'aiuto di Giove e Mercurio si rivelerà prezioso, ciò nonostante non fate progetti troppo in grande. Voto - 8️⃣

Vergine: un quadro astrale tutto sommato soddisfacente. Sul fronte sentimentale risulterà sicuramente più semplice affrontare alcuni discorsi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro potreste ottenere buoni risultati con il giusto impegno e una buona organizzazione. Non sarà sicuramente facile, ma potrete provarci. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna sarà nel vostro cielo in questa giornata. Ciò nonostante sarà solo una magra consolazione per voi nativi del segno, perché in amore, anche se ci sarà un po’ più d'intesa, non sempre sarete in grado di gestire il vostro rapporto.

Se siete single cercate di agire sempre nel rispetto degli altri. In ambito professionale continuerete a impegnarvi in quel che fate grazie a Mercurio in trigono, ma con Giove opposto strafare non sarà possibile. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale soddisfacente secondo l'oroscopo di giovedì 12 maggio. I rapporti con il partner saranno sciolti, e tutto andrà molto bene. I cuori solitari potrebbero imbattersi in nuovi incontri. Forse non saranno interessati fin da subito, ciò nonostante la primavera per loro è sicuramente iniziata. In ambito lavorativo l'aiuto di Marte sarà prezioso per portare avanti i vostri progetti. Avrete infatti energie a sufficienza per arrivare a fine giornata con risultati più che soddisfacenti.

Voto - 8️⃣

Sagittario: cielo gratificante in questa giornata per voi nativi del segno. La Luna e Venere in buon aspetto di godere al meglio della vostra relazione di coppia. Se siete single tutto questo pienone di sentimenti vi ha dato già alla testa, ma in fin dei conti ve lo meritate. Per quanto riguarda il lavoro potreste non essere fortunati come pensate considerato che Mercurio è in opposizione. Certo, con Giove favorevole arriverà qualche soddisfazione, ma dovrete metterci il giusto impegno. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata poco soddisfacente per voi secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà Venere e l'astro argenteo contro di voi. Sul fronte sentimentale avrete pochi motivi per lasciar trasparire emozioni positive, con il partner, o con la vostra fiamma se siete single.

In ambito lavorativo avrete bisogno di qualche idea valida in più se volete ambire in alto. Voto - 5️⃣

Acquario: potrebbero nascere opportunità lavorative interessanti in questa giornata secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà Giove, Mercurio e Saturno dalla vostra parte, e vi metterà nelle condizioni di lavorare su progetti a lungo termine. Ottima giornata anche in ambito amoroso. Single oppure no, saprete come far felice la persona che vi piace mostrando il giusto atteggiamento. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna smetterà di remarvi contro a partire da questa giornata. Secondo l'oroscopo, la vostra relazione di coppia sarà stabile, mentre se siete single potrebbero farsi molto interessanti alcuni rapporti con persone nuove. In ambito lavorativo vorreste mettervi alla prova con progetti più ambiziosi, ciò nonostante per il momento meglio essere cauti. Voto - 7️⃣