L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 5 maggio 2022. Pronti a mettere in chiaro se sarà o meno una giornata positiva per il vostro segno di nascita? Intanto, a scanso di equivoci, ricordiamo che in questo contesto andremo a tastare il polso alle effemeridi allo scopo di valutare i soli segni della seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Prima di andare al sodo, d'obbligo mettere sul piano della massima positività i due segni indicati come migliori in questo giovedì: Sagittario e Pesci, entrambi sottoscritti in periodo da cinque stelle.

Invece a dover sottostare a un momentaneo stop nel corso della quotidiana esistenza saranno coloro appartenenti al segno del Capricorno, considerati in leggero sottotono.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 5 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 5 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata numero quattro di questa settimana da considerare come da normale amministrazione, lineare e tranquilla. Comunque non sarà certamente un giovedì da urlo, perciò accontentatevi. Un atteggiamento poco chiaro di un collega vi metterà giustamente in allarme. Datevi da fare per salvaguardare voi stessi e la vostra attività.

Troverete nuovi modi per assolvere le incombenze che stagnano, non creando comunque qualche preoccupazione. Se da tempo nella coppia c’è qualcosa che bolle in pentola, e non siete mai riusciti a scoprire cosa, è arrivato il tempo di un chiarimento. Potrebbero venire a galla questioni inaspettate.

Scorpione: ★★★★. La giornata potrebbe partire un tantino a rilento, almeno nella prima mattinata, per poi livellarsi su standard accettabili.

In media il periodo avrà i toni della normale stabilità: niente colpi di scena o sorprese, sia in positivo che in negativo. Non abbandonate i vostri obiettivi alla prima difficoltà che si dovesse presentare. Ogni tanto fermatevi per riposizionare il tiro e poi ripartite. Se single parlate chiaro con chi immagina un futuro roseo con voi, quando in realtà siete lontani mille miglia.

In coppia la persona amata ce la metterà tutta per scacciare eventuali malumori: lasciatela fare, anzi aiutatela. Se state cercando lavoro, intanto, muovetevi con sollecitudine, accettando solo proposte che abbiano un riscontro concreto.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 5 maggio indica una giornata splendida, decisiva in alcune situazioni affettive e molto efficace nelle questioni legate al comparto amicizia. Se foste alla ricerca di compagnia, magari per condividere il cuscino, presto potrete fare un incontro speciale. Fate le vostre scelte: anche se non sapete chiaramente a cosa andrete incontro, siete certi però che ci avete messo tutto il cuore e tutta la mente. Riuscirete a circondarvi di persone vincenti e capaci di creare le situazioni più adatte per avere successo.

Nel lavoro probabilmente, con un po' di sforzo, riuscirete finalmente a dare agli eventi la direzione che più vi sta a cuore e lo farete con leggerezza.

Oroscopo e stelle del 5 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Previsioni decisamente non di buon auspicio, visto che giovedì 5 maggio non avrà abbastanza sostegno dalle stelle. Il frangente sarà da prendere con cautela: iniziate col mettere da parte quel vostro strano istinto per gli affari; soprattutto nelle questioni finanziarie potreste accusare un duro colpo. Gli amici veri, invece, sono da ritenersi tali solo quando sanno ascoltare astenendosi dal giudicare e quando sono presenti al momento che serve, senza chiedere mai niente. Caso contrario, fatene un bel mazzetto e lasciatelo marcire da qualche parte, lontano da voi.

Tenetevi pronti ad affrontare alcuni imprevisti in famiglia.

Acquario: ★★★★. La giornata si prevede abbastanza buona, alla mano e con probabili occasioni anche di un certo rilievo, non certo comunque a livello di una cinque stelle. Qualcuno avrà a che fare con un incontro un po' trasgressivo: che butta? In parte la vita sociale, come anche le esperienze di gruppo, potrebbe essere favorita dalla Luna cancerina del periodo. Avete tutta la determinazione che serve per ottenere discreti risultati, dunque buttatevi nella mischia senza alcun timore. Se siete single una persona in particolare attirerà la vostra attenzione: che sia arrivato finalmente l’amore? Provate a dare più spazio agli altri e al lavoro cercate occasioni di confronto con i vostri colleghi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 5 maggio, predice un periodo molto colorato, pregno di interessi o inattese novità. Gli astri invogliano a dare spazio a situazioni riguardanti studio, lavoro, vita personale e amicizie: si presuppone tutto ampiamente a favore, dunque momento stimolante per far "girare" un sacco di idee. Con un atteggiamento responsabile e un impegno costante farete fronte ai molteplici impegni che avete accumulato in questo ultimo periodo. Siete single? Lasciate dietro le spalle diffidenze, paure, pensieri foschi e guardate con ottimismo al futuro. Si presenteranno delle occasioni d’oro per il lavoro, le dovrete afferrare al volo e poi darvi da fare il più possibile per sfruttarle appieno.