L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 maggio 2022. In analisi la parte dello zodiaco relativa alla seconda sestina, ovvero quella riguardante Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ad essere messi sotto osservazione i settori della vita inerenti l'amore e il lavoro: curiosi di sapere se anche il vostro simbolo astrale di nascita rientri tra quelli indicati a massima positività? Lo scoprirete nel prosieguo della lettura.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 9 maggio consultando il responso delle stelle in merito agli impegni lavorativi e alla vita sentimentale.

Previsioni zodiacali del 9 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. L'ostinazione potrebbe farvi perdere molto tempo prezioso. Se una strada proprio non funziona, decidetevi a percorrerne una alternativa. Non vi piace dover rimettere in discussione punti che credevate fermi, ma a volte è indispensabile. Dovrete forse bussare a più di una porta, ma la cosa importante è spiegare con calma e lucidità tutte le vostre richieste. Mettete da parte ogni traccia di timidezza e ritrosia e, in ogni occasione, sfoderate sicurezza e scioltezza.

Scorpione: ★★★★. Grazie a Mercurio in trigono a Plutone, potete contare su una pazienza quasi infinita, utile per affrontare le lungaggini burocratiche. Il tempo non è un problema perché sapete che prima o poi i frutti matureranno.

Ed è questo ciò che conta. Occhio alle chiacchiere: per quanto piacevoli, potrebbero diventare un po' troppo superficiali. Coltivate le vostre amicizie in profondità. Scegliete con cura i temi da trattare, preferendo solo quelli che seguono spunti sociali e umanitari.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 9 maggio predice un'ottima giornata.

Trovate il modo di gratificarvi di più. Come? Non andando sempre alla ricerca dell'approvazione altrui, ma facendo qualcosa che vi soddisfa. Non è dalle altre persone che deve nascere la stima per voi stessi, ma solo da dentro il vostro cuore. Nella fiaba della cicala e della formica, in questo momento vorreste fare la parte della prima, non avendo molta voglia di preoccuparvi del futuro.

Meglio fare marcia indietro e dare un'occhiata anche a dove state mettendo i piedi in questo istante.

Oroscopo e stelle del 9 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: top del giorno. In questo periodo, grazie a Mercurio favorevole (trigono al vostro Plutone), avete energie da vendere. Utilizzatele in modo costruttivo per raggiungere un obiettivo che vi siete dati. Sotto il profilo economico, potete sperare in guadagni extra, ma dovete agire con molta prontezza. Il divertimento è assicurato, con voi nelle vicinanze, dato che vi sentite veramente in vena di scherzi e di battute con cui far sorridere. Meglio portare la gioia alle persone che magari in questo periodo non stanno passando un bel momento.

Acquario: ★★★★★. Grazie a una ventata di romanticismo, le cose andranno sempre meglio all'interno della coppia e riscoprirete la bellezza della condivisione. Per i single, buone possibilità di fare incontri piacevoli e di vivere nuove ed emozionanti avventure. Di buone idee ne avete da vendere, ma per realizzarle occorrerà tirare fuori maggiore costanza e determinazione se non volete restare bloccati. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma se ci mettete un po' più di impegno lo attraverserete...

Pesci: ★★. L'oroscopo di lunedì 9 maggio preannuncia un certo affanno. Forse il giorno di riposo appena trascorso potrebbe non essere stato del tutto piacevole, specialmente se interessato dall'arrivo di parenti poco graditi.

Dovrete fare buon viso a cattiva sorte, e dimostrarvi gentili e affabili anche con chi non vi va a genio. Non appena troverete un ostacolo sul vostro cammino, potreste sentirvi poco sicuri di voi stessi e tentati di desistere da un importante obiettivo. Non perdete la fiducia e l'autostima, soprattutto se molti segnali vi hanno lasciato già ben sperare.