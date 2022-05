Secondo l'astrologia fra i vari segni zodiacali, c'è chi è considerato più fortunato dell'altro, soprattutto in una determinata categoria, che sia l'amore o il lavoro. Approfondiamo dunque secondo l'oroscopo, quanto sono fortunati i vari segni dello zodiaco e soprattutto in cosa.

Oroscopo e fortuna, quanto lo sono i segni dello zodiaco

Ariete: quando si tratta di fortuna, questo segno ne ha molta in ambito lavorativo e nel tempo libero. A volte però i nativi del segno hanno la sensazione di non avere affatto fortuna, anche se in realtà sono loro a non accorgersene: questo dipende molto dalla loro personalità.

Oltretutto molti riescono a portare avanti le sfide della vita quotidiana in modo abbastanza onesto.

Toro: questo segno può incontrare fortuna soprattutto in amore. Per il resto, la vita gli metterà di fronte non poche difficoltà, che però con la giusta pazienza sono in grado di superare. Il segno di terra però si sente spesso molto fortunato, anche se le cose non gli vanno sempre al meglio.

Gemelli: il segno d'aria non si ritiene troppo fortunato. Tuttavia è un segno molto determinato e quando vuole qualcosa riesce a prendersela in un modo o nell'altro. Quando però la fortuna gira dalla sua parte, anche se non se ne accorge, ottiene spesso grandi risultati, in amore o sul lavoro.

Cancro: probabilmente è uno tra i segni più fortunati dello zodiaco.

La dea bendata bacia questo segno soprattutto quando si tratta di amore e di rapporti familiari, anche perché, in fin dei conti, è proprio in quest'ambito dove riesce a dare il meglio.

Leone: i nati sotto questo segno hanno un carattere forte e una personalità ben delineata. Spesso non sentono la necessità di avere fortuna perché cercano di costruirsela ogni giorno.

Quando sono fortunati però, sono piuttosto felici.

Vergine: anche se la fortuna non è quasi mai dalla loro parte, i nativi del segno cercano di essere sempre ottimisti nonostante tutto. Sanno essere però forti e tenaci, e anche se le cose non vanno sempre come previsto, non si arrendono mai.

Bilancia: questo segno è spesso baciato dalla fortuna.

Grazie a uno spiccato ottimismo, spesso riesce a ottenere ciò che vuole dalla vita, e con l'aiuto della dea bendata, riesce a superare spesso le difficoltà della vita quotidiana.

Scorpione: i nativi Scorpione tendono spesso a vedere il lato negativo delle cose. Ciò nonostante la fortuna li assiste soprattutto dal punto di vista economico. Con il giusto lavoro, dunque, possono accumulare discrete somme di denaro, che con un po’ di fortuna sanno come gestire.

Sagittario: soprattutto quando si tratta di attività sportive e di giochi, questo segno riesce a essere piuttosto fortunato. Riesce a risolvere con estrema scioltezza le difficoltà della vita e spesso ottiene ciò che vuole.

Capricorno: questo segno ha la tendenza a essere un valido leader, dunque, quando si tratta di fortuna ne ha a sufficienza dal punto di vista professionale.

Di fronte alle difficoltà si trasforma in un vero guerriero: con impegno e fortuna raggiunge spesso l'obiettivo e, quando non ci riesce, s'incaponisce fino a farcela.

Acquario: il segno dell'Acquario è baciato dalla fortuna solo raramente. Ciò nonostante, sa essere molto razionale, dunque affronta la vita con i piedi per terra e sa quindi come ottenere il meglio. Se poi la fortuna lo assiste, tanto meglio.

Pesci: la fortuna per i Pesci non manca, ciò nonostante spesso i nativi non se ne accorgono. I Pesci sono spesso disorganizzati e a volte si lasciano sfuggire preziose occasioni. Questo però non vuol dire che non possano vivere momenti davvero fortunati, devono soltanto accorgersi delle occasioni che hanno in un dato momento.