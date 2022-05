Iniziare la giornata scoprendo quali sono le previsioni astrali per i nati sotto il proprio segno non può che essere una cosa utile. Le stelle saranno a vostro favore oppure no? Scopriamo insieme l’oroscopo di domani martedì 31 maggio per tutti i segni dello zodiaco.

Per quasi tutti i segni zodiacali si registrano dei cambiamenti positivi dettati da nuovi viaggi, ma non solo. Importanti novità per il Capricorno, mentre il Leone farà degli incontri inaspettati.

Previsioni astrologiche per la prima sestina

Ariete: i nati sotto il segno potranno godersi un meritato giorno di vacanza e relax.

Per chi volesse fare degli investimenti, questo è certamente il giorno giusto. Successo per chi deve superare degli esami o delle prove importanti. Sul fronte del lavoro vi impegnerete molto e lascerete il segno. Per chi volesse riacquistare la forma fisica, alcuni nuovi esercizi vi aiuteranno molto. L’amore è effervescente ed eccitante: il tuo partner potrebbe avere dei progetti speciali. Fate attenzione ai Leone. Segni con cui andrete d’accordo sono invece Pesci e Bilancia.

Toro: fate una gita fuori porta, vi porterà gioia e serenità. Per chi è ancora sui banchi di scuola supererà con successo degli esami. Per alcuni dei nati sotto il segno del Toro si registrano degli aumenti nei guadagni.

I vostri consigli saranno molto apprezzati sul lavoro. Migliorare lo stile di vita farà bene al vostro benessere fisico e psichico. Per chi è in coppia, sarebbe meglio fare qualcosa per spezzare la routine: concedetevi una cena o fate qualcosa di diverso. Andrete d’accordo con Bilancia e Acquario, meno con i Gemelli.

Gemelli: per alcuni nati sotto il segno si prospetta una vacanza straordinaria.

Potrete fare finalmente l’acquisto della casa dei vostri sogni a un prezzo eccezionale: approfittatene. Le stelle vi aiuteranno a superare un esame. Salute al top. Provate a pianificare una sorpresa per il vostro partner in cambio riceverete delle ore speciali. Andrete d’accordo con Leone e Acquario. Attenti ai Bilancia.

Cancro: l’obiettivo del giorno è quello di evitare le spese inutili e risparmiare il vostro denaro, visto che le vostre finanze al momento non sono poi così solide.

Degli investimenti fatti in passato porteranno finalmente i loro frutti. Riuscirete a concentrarvi per superare un esame importante. Sul lavoro ci potranno essere delle novità interessanti: valutatele! Occhio alla salute. Farete dei viaggi o degli spostamenti con delle persone care con le quali vi divertirete molto. Il partner vi sorprenderà con una improvvisata. Segni con cui andrete d’accordo oggi saranno lo Scorpione e il Sagittario. Fate attenzione all’Ariete.

Leone: per chi sta intraprendendo un lungo viaggio, questo è il momento giusto per fare la conoscenza di una persona interessante. Aiuterete qualcuno a studiare o a prepararsi per delle prove scolastiche o esami. Sul lavoro sarete apprezzati per le vostre performance.

Fate attenzione alle spese: per alcuni di voi sono destinate ad aumentare. Riceverete una proposta d’amore da parte di una persona insospettabile. I segni con cui andrete d’accordo sono la Bilancia e il Leone, meno la Vergine.

Vergine: una vacanza che avete programmato potrà riservare delle sorprese non piacevoli. Riceverete un regalo che vi solleverà l’umore. Un progetto in sospeso si sbloccherà apportando un beneficio notevole alle vostre finanze. Per chi è in cerca di lavoro dovrà aspettare ancora un po’ per trovare quello giusto. Per chi non è stato bene negli ultimi tempi vedrà invece dei miglioramenti. Per gli innamorati ci saranno ore di grande piacere. I segni amichevoli sono Cancro e Ariete, occhio agli Acquario.

Previsioni astrologiche per la seconda sestina

Bilancia: ci potrebbe essere un matrimonio in famiglia che vi renderà molto felici. Chi è in viaggio godrà di momenti coinvolgenti e sereni. Occorrono nuovi sforzi per ottenere maggiori guadagni. Sul lavoro sarà apprezzata la vostra esperienza professionale. Salute al top. Non cercate l’amore: è solo una perdita di tempo al momento. Segni favorevoli Bilancia e Scorpione, problemi con la Vergine.

Scorpione: un investimento fatto in passato comincerà a dare buoni frutti. Un viaggio di lavoro potrebbe diventare una piacevole vacanza. Per chi dovesse superare prove o esami, sappia che questo è il giorno giusto. Il denaro non vi manca. Delusioni sul lavoro: un incarico o progetto che aspettavate da tempo potrebbe essere destinato ad altre persone.

Momenti idilliaci per le coppie. Starete bene con Bilancia e Scorpione, meno con la Vergine.

Sagittario: dovrete impegnarvi molto per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati, soprattutto in campo scolastico. Una collaborazione o degli investimenti fatti risulteranno proficui e redditizi. Mettete impegno nel fare gli esercizi fisici per ottenere un migliore benessere fisico. Novità in ambito sentimentale: inizia una nuova relazione. I segni con cui andrete d’accordo sono Bilancia e Capricorno. Attenti al Leone.

Capricorno: grazie agli allenamenti quotidiani potrete godere di una forma fisica invidiabile. Buono il rapporto con il partner. Attenzione invece per chi è in partnership o in società: fate molta attenzione e non fidatevi di nessuno.

Arriverà nelle vostre tasche del denaro da una fonte inaspettata. Vi potrà arrivare un’offerta di lavoro inattesa. Accettatela, perché sarete in grado di svolgerla bene. Riceverete le attenzioni da parte di un collega di lavoro. Non disprezzate, potrebbe essere la persona giusta. Segni con cui andrete d’accordo: Scorpione e Pesci. Occhio ai Gemelli.

Acquario: si potrebbe concludere un affare immobiliare importante a cui tenete molto. Farete un figurone agli esami e nei compiti in classe. Sul lavoro ci saranno nuove opportunità, mentre per la salute potrebbe non bastare il rimedio casalingo adottato. Per gli investimenti questo è un buon giorno: approfittatene! Problemi in amore: vi sentirete poco amati.

Segni amici Bilancia e Capricorno, fate attenzione al Leone.

Pesci: fate attenzione alla guida. Chi ha dei contenziosi giudiziari in corso potrebbe ricevere una sentenza favorevole. Le vostre finanze potrebbe arricchirsi grazie a un’eredità. Elogi per la vostra professionalità al lavoro. La salute è al top. Il romanticismo farà bene alla coppia. I segni amici sono Toro e Bilancia, fate attenzione al Cancro.