L'Oroscopo è pronto a soffermarsi sulla giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 2 maggio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco, nel contesto sottoposti ad analisi in merito al probabile andamento della giornata.

Parlando di transiti, in arrivo una splendida Luna in Gemelli, pronta a portare fortuna in amore non solo al segno dell'Ariete, simbolo direttamente interessato. Sempre nella giornata di lunedì osserveremo nel cielo il passaggio di Venere in Ariete: il pianeta dei buoni sentimenti darà modo ai nati in Ariete - come anche a quelli del Toro e della Vergine - di trascorrere un certo periodo all'insegna della serenità e pace interiore.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di lunedì 2 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 2 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 2 maggio annuncia l'arrivo di Venere nel segno. In campo sentimentale, organizzate qualcosa di romantico per voi e il partner: sarà un modo piacevole per ridare sprint e slancio al rapporto di coppia. Così l'amore riesploderà come un missile nella vostra vita e renderà indimenticabile ogni istante che trascorrerete con la persona amata. Single, meglio di così non potrebbe andare. Pedalando senza fretta nel profumato mese di maggio, vi piacerà alzarvi presto e prendervela comoda.

Vi piacerà arrivare a qualche appuntamento in anticipo, giusto il tempo per un caffè al bar. Infatti tutto vi apparirà più giocoso e colorato: allo specchio vi piacete, apprezzate tutto ciò che state facendo per voi, e questo vi dona gioia infinita. Nel lavoro, questo giorno vi vedrà molto attivi. Presi da mille idee, sentirete lo stimolo di dover realizzare tutto e subito.

Toro: ★★★★★. Periodo ottimo per l'amore. In campo sentimentale sarete molto affettuosi, darete attenzioni a chi volete bene e questo creerà un'atmosfera armoniosa. Sarà questa una giornata decisamente positiva, avrete molta iniziativa ed uno spirito benefico, e tutto ciò gioverà al vostro umore. Se preso con fiducia, il periodo agevolerà e distenderà i rapporti con la persona del cuore.

Single, grazie all'influsso di Marte, vi sentirete pieni di energie. La vostra vitalità sarà contagiosa e vi farà vivere una giornata serena e spensierata, perfetta sotto tutti i punti di vista. Corpo e mente saranno allineati, si scambieranno energia, e saranno una squadra coordinata e vincente. Nel lavoro le buone occasioni non mancheranno, soprattutto per quanto riguarda la voce denaro e/o guadagni. Potrete mettere a frutto la vostra abilità, la simpatia e le vostre idee vincenti.

Gemelli: top del giorno. L'ingresso della Luna nel settore darà una spinta ai sentimenti in generale. In amore sarà un ottimo giorno per tutto: potrete contare sulla Luna nel vostro segno, particolarmente brillante, e su aiuti inattesi dal partner.

In coppia sarete in una botte di ferro, avete accanto una bella persona, appassionata e fedele, così carina e in gamba che tutti ve la invidiano. In più, contate su un buon giro di amici che tifano per la vostra felicità. Single, potreste posare gli occhi su una persona speciale e scatenare la vostra fantasia immaginando teneri baci e abbracci, carezze e promesse. Ai nati nella prima decade le stelle vorranno regalare un incontro bellissimo con un principio di una storia d'intensa passione. Nel lavoro, riceverete la gratificazione per la quale avete lottato tanto. Finalmente i vostri sacrifici troveranno una collocazione degna nella vostra vita.

Oroscopo di lunedì 2 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata di routine. Per i sentimenti gli astri saranno dalla vostra parte, dunque cogliete le occasioni che vi verranno offerte. Ciò che potrebbe sembrare inizialmente strano non fermerà di certo la vostra curiosità. La situazione astrale promette un'ottima intesa con la persona amata e tanti bellissimi momenti da condividere grazie anche al pianeta dell’amore che sarà in posizione favorevole. Proprio per questo potrebbero esserci delle belle emozioni da vivere con partner, familiari e amici di sempre. Single, la giornata influenzerà il vostro status: sarete calmi e distesi, promotori di amore ed attività benefiche. Un sorriso sincero rimarrà stampato sul vostro volto e già questo garantirà rapporti amorevoli con tutti.

Nel lavoro, dimostrerete al massimo il vostro senso pratico e le vostre grandi capacità organizzative. Questo non passerà inosservato ai vostri superiori.

Leone: ★★★. Il sottotono incombe. In amore, in questa giornata primaverile decisamente bella per molti, se il partner dovesse inviarvi degli smile voi, invece di essere felici, lo manderete "al diavolo". Pronti a rintanarvi in casa, sul divano, accampando una scusa? Con la Luna antipatica, infatti, l'umore non sarà dei più rosei; non accadrà nulla di intrigante, per non parlare del rapporto di coppia caduto in letargo da qualche tempo. Single, lunedì poco sapido per i vostri gusti, ecco la ragione della vostra indifferenza. Con un cielo insulso sopra la testa anche i colori più belli perderanno brillantezza e fascino.

Nulla di speciale ma nemmeno di minaccioso: le emozioni tacciono e sui sentimenti manifestate qualche riserva. Se qualcuno vi intriga preferirete non farglielo capire. Nel lavoro verranno assegnate commissioni ripetitive che vi faranno perdere la concezione del tempo: le ore sembreranno interminabili.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di lunedì 2 maggio porta in dono l'arrivo della Luna nel segno. In campo sentimentale ci si aspetta un'atmosfera astrale profumata dai colori primaverili. Mercurio vi sostiene dando un tono vitale alto e una freschezza temperamentale che immetterete in ogni situazione che andrete a vivere. Sarà la giornata giusta per prendere decisioni importanti per la relazione. Se aveste voglia di proporre qualcosa di più, è il momento giusto per farlo.

Single, Venere si prenderà cura di voi facendo emergere la vostra fantasia. Con un po' di azzardo riuscirete a fare ciò che avreste sempre voluto fare, ma che avete sempre rimandato per paura di non avere grandi capacità anche a causa della mancanza di tempo. Nel lavoro, assimilerete bene i concetti e saprete cogliere il senso dei problemi. Contate su una chiarezza espositiva, capace di rendere apprezzabile il vostro operato.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 2 maggio.