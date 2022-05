Per la giornata di domani, lunedì 2 maggio 2022, l’Oroscopo presenta delle belle notizie per i nati sotto i segni di Acqua, soprattutto per i Pesci e lo Scorpione. Anche quelli di Terra avranno la loro dose di fortuna, in particolar modo il Toro.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani 2 maggio.

L’oroscopo di domani: ottime notizie professionali per il segno del Gemelli

1° Gemelli: ottime notizie dal contesto lavorativo. Riceverete colloqui, progetti importanti o promozioni efficienti e remunerative. La grinta vi aiuterà ad affrontare le sfide più difficili, insieme a una incrollabile fortuna.

2° Pesci: ci sarà ancora tanta fortuna a occupare la vostra giornata, a conferirle successi e a ridare una svolta alla vostra storia d’amore. Sicuramente farete anche degli incontri che comporteranno altre amicizie, decisamente più sincere rispetto a quelle precedenti.

3° Toro: persistere nelle difficoltà significa dimostrare di essere forti e volitivi. In questo periodo riuscirete a fare grandi cose sul lavoro, ma anche a ridimensionare in meglio la sfera privata, dandovi del tempo per poter ridare alle questioni familiari una svolta positiva.

4° Ariete: la fortuna in questo momento toccherà il piano amoroso. Difatti potreste avere a che fare con un progetto che vi coinvolgerà molto di più come coppia, incentivando non soltanto la passionalità, ma anche la collaborazione nella quotidianità.

Occasioni per lo Scorpione

5° Scorpione: avrete delle chance sul lavoro e con un affare in particolare, grazie al supporto di Giove e della sua grande fortuna, riuscirete ad avere sempre più autostima, ma soprattutto quei guadagni che vi permetteranno di adempiere a qualche spesa importante.

6° Vergine: si allenterà la tensione nella coppia, ma soprattutto all’interno della cerchia dei colleghi.

Riuscirete a essere sempre più tranquilli e le vicissitudini familiari saranno meno turbolente. Avrete qualche sfida da affrontare con qualche piccolo sacrificio.

7° Acquario: il romanticismo calibrato di questa giornata sarà sempre più significativo con il trascorrere delle ore, portandovi a una serata ricca di colpi di scena positivi che vi daranno una bellissima novità, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

8° Capricorno: sicuramente avrete degli influssi che potrebbero darvi dei risultati sul piano finanziario, ma sull’eventuale traguardo di alcuni progetti sarà necessario avere pazienza e attendere ancora un po’ di tempo, spendendo anche in qualche energia.

Le previsioni dello zodiaco di domani: rialzo per il Leone

9° Leone: avrete un rialzo dell’umore che prometterà bene e una dote comunicativa che non farà che migliorare di giorno in giorno. Le situazioni che vi hanno turbato ultimamente saranno mitigate da una consapevolezza maggiore di saper risolvere i problemi.

10° Bilancia: avrete uno stato di profonda dipendenza da qualche sentimento che potrebbe deteriorarsi presto, ma di cui non siete ancora disposti ad accettare la fine.

Secondo l’oroscopo in famiglia ci potrebbe essere della tensione dovuta a qualche decisione dubbia da parte vostra.

11° Cancro: dovrete avere una pazienza molto forte per poter affrontare qualche turbolenza all’interno del contesto professionale. Per il momento la sfera amorosa potrebbe essere molto monotona e priva di emozioni, ma ciò significherà anche non avere emozioni negative.

12° Sagittario: ci saranno opposizioni planetarie significative che potrebbero non supportarvi sul piano degli affari. Rallentare sarà sempre più evidente, dovrete pensare a prendervi una pausa e riorganizzarvi adeguatamente.