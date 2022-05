L'Oroscopo di domani è pronto a dare un senso alla giornata del prossimo giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 26 maggio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Sul piatto della bilancia, pertanto, risultano essere i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a scoprire quali tra questi appena citati risulteranno favoriti in amore e nel lavoro?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 26 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 26 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 26 maggio prevede un meraviglioso giovedì. In amore, le stelle regaleranno una giornata di serenità soprattutto in coppia. Il partner vi sarà più vicino che mai coinvolgendovi in un vortice di attenzioni, sorrisi e risate. Single, il morale sarà più che buono e gli astri vi consentiranno di esternare le vostre qualità migliori: intelligenza vivace, senso dell'umorismo, grande comunicativa. Avere a che fare con voi questo giovedì sarà proprio un gran piacere: saprete farvi apprezzare più di quanto già accada di solito; oltre questo, vi sentirete carburati da una prodigiosa dose di energia, tale da sembrare di poter fare tutto.

Nel lavoro giornata eccezionale! Grande movimento nelle entrate e nelle uscite. Dovreste fare scelte per il futuro, anche perché vi si offriranno occasioni per far soldi.

Toro: ★★★★. In campo sentimentale, siete stati presenti ultimamente in famiglia e questo ha tranquillizzato un po' tutti. Se avessero avuto dubbi o qualche piccolo rancore nei vostri confronti, da adesso tutto è magicamente spazzato via.

Le coppie si daranno un'altra possibilità nel caso ne avessero bisogno, cercando di venirsi incontro, di essere più comprensivi, soprattutto iniziando a fare progetti spesso rimandati. Single, questo giovedì è la giornata ideale per cercare piccole soddisfazioni per corpo e mente: pensate a realizzare qualcosa di creativo, vedrete che starete molto bene.

La forma fisica sarà al top e sentirete di avere molta energia. Vi muoverete con il massimo equilibrio, sarà questo il vostro segreto per riuscire a dispetto di tutti. Riuscirete a mantenere la calma anche se qualcuno dovesse fare del tutto per farvela perdere. Nel lavoro, la determinazione e la serietà saranno le armi più efficaci. Non dimenticate anche l'adattabilità, vi servirà da un punto di vista economico.

Gemelli: ★★★★★. Ottimismo a go go! In amore soprattutto, questa giornata per molti di voi sarà particolarmente passionale, sicuramente più interessante di quella appena trascorsa. Le coppie che stessero tentando di recuperare, saranno molto motivate a farlo. Sicuramente in molti non si lasceranno scappare questo giovedì per ricostituire quell'equilibrio e quella serenità necessari per mantenere una buona qualità della vita di relazione.

Single, questa giornata sarà per voi gradevole e rilassante: avrete tutto quello che vi occorre, soprattutto silenzio e pace per casa. Aggiungete un incontro con una persona amica, della buona musica o magari un po' di lettura e il vostro giovedì sarà perfetto. Se aveste conosciuto da poco una persona, forse con l'intento di avviare una relazione, questa giornata darà l'atmosfera giusta e gli astri saranno dalla vostra parte. Vivrete emozioni uniche, sentirete vibrazioni che scalderanno il cuore e ristoreranno l'anima. Nel lavoro, le stelle vi renderanno particolarmente brillanti.

Oroscopo di giovedì 26 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, prenderete in mano una situazione che potrebbe interessare la persona che avete accanto.

La responsabilità che vi assumerete vi investirà in pieno, ma voi, con tutta la vostra generosità, vi sentirete stimolati dai rischi e dagli eventuali ostacoli che dovrete riuscire a superare. Usando la tipica diplomazia in cui siete maestri e la capacità di conciliazione, troverete il modo per aiutare e sollevare dal problema il vostro partner. Single, l'allegria e una discreta forma fisica influiranno beneficamente sulle iniziative della giornata. Si prevedono incontri piacevoli e curiosi, lunghe chiacchierate con gli amici, programmi divertenti per la serata. Un'amicizia, per alcuni potrà trasformarsi in un qualcosa di più importante e profondo; sfoggiate le vostre migliori qualità e frequentate più gente che potete.

Nel lavoro, la fantasia durante questa giornata sarà galoppante: potrete sviluppare nuovi progetti che vi permetteranno di conquistare la stima e la fiducia dei vostri superiori.

Leone: ★★. Giornata valutata con le due stelle dei periodi da "ko". In amore, vi terrete sulla difensiva e sarete restii ad esprimere ciò che sentite per paura di essere fraintesi o giudicati; invece dovreste imparare a mostrarvi più disponibili verso gli altri e a condividere le vostre esperienze. Infatti, quando vi sentite sicuri abbandonate pudori e timidezze, donandovi pienamente al partner e rendendolo felice. Allora, prendete voi l'iniziativa lasciando a bocca aperta la persona amata e siate felici e sereni insieme.

Single, sarà una giornata deludente per quelli come voi abituati alle emozioni forti. Non è il caso di farne un dramma, può capitare, anche perché avrete talmente tante cose da fare che non troverete tempo per lasciarvi andare ai pensieri negativi. Nel lavoro, per la giornata in questione le stelle suggeriscono di agire con pazienza e risolutezza, puntando verso obiettivi precisi. State attenti ad un collega invidioso.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 26 maggio, prevede un periodo assolutamente normale. In campo sentimentale le stelle promettono per la giornata abbastanza ottimismo, discreto slancio e un pizzico di disponibilità verso il campo degli affetti. Cercate di rendere più eccitante la vostra vita a due, magari stuzzicando il partner proponendo una serata fuori dagli schemi.

Single, il cielo discretamente positivo indica che questo giovedì potrebbe essere quasi l'ideale per fare un po' di sana introspezione. Consigliato il mettere in evidenza eventuali difetti. Non tiratevi indietro da questa esigenza, perché una seria autoanalisi non potrà che farvi bene e aiutarvi a migliorare i rapporti con gli altri. Potrebbero accadere cose capaci di far riflettere sul modo di relazionarsi in generale. Nel lavoro, il cielo esalterà la comunicativa e la possibilità di essere vincenti, sia nelle trattative d'affari che nei nuovi contatti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 26 maggio.