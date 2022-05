L'ultima settimana del mese di maggio è ormai giunta al termine e, grazie al weekend appena trascorso, ci sarà la possibilità di immergersi in un periodo di transizione atto a favorire la nascita di giugno. Le previsioni dell'Oroscopo non sembrano essere così negative come si poteva immaginare fino a qualche giorno fa e varie e piacevoli sorprese potrebbero, quindi, sopraggiungere per molti segni zodiacali. L'Ariete, seguito a ruota da coloro nati sotto al segno dei Gemelli, si tufferà in un periodo di rapida ripresa che permetterà la realizzazione di molti obiettivi.

I nativi dei Pesci potranno, invece, gestire diversamente la propria vita, muovendosi con non poca agilità tra i vari cambiamenti che sopraggiungeranno nel corso dell'intera settimana, mentre lo Scorpione potrebbe desiderare esclusivamente il distacco da ogni cosa per ritrovare la propria serenità.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, chi è nato sotto al segno zodiacale in questione riuscirà a godere del favore di molti astri che, nel corso dell'intera settimana, influenzeranno positivamente le varie scelte portando al raggiungimento di non pochi obiettivi. Riuscire a far conciliare i vari impegni risulterà un gioco da ragazzi ed in molti avranno finalmente la possibilità di trascorrere giornate indimenticabili in compagnia delle persone amate.

Toro - secondo le anticipazioni dell'oroscopo, chi è nato sotto al segno zodiacale del Toro potrebbe imbattersi in un periodo leggermente incerto. Sul lavoro ci si potrebbe avvalere della presenza quasi sempre costante di astri in grado di portare serenità e guadagni, mentre nella vita di coppia (specialmente per quelle appena nate) ci si potrebbe imbattere in situazioni che necessitano di una più chiara ed attenta analisi.

Gemelli - periodo ottimale anche per coloro nati sotto al segno dei Gemelli. Gli astri volgeranno il proprio sguardo anche in direzione del segno zodiacale in questione, rendendolo uno tra i più fortunati. Riprendere in mano le redini della propria vita non sarà assolutamente complicato, così come non sarà difficile sorridere e portare gioia all'interno del nucleo familiare e tra le persone amate.

Buoni propositi anche sul lavoro.

Cancro - grandi opportunità, secondo le previsioni dell'oroscopo, si apriranno per coloro nati sotto al segno del Cancro. Riuscire ad incontrare l'anima gemella, o semplicemente migliorare il rapporto con il partner attuale, non sarà complicato. La nuova settimana, anticipando la nascita del mese di giugno, si rivelerà assai proficua sotto ogni punto di vista. Buone notizie, quindi, sopraggiungeranno nei vari ambiti.

Leone - sfortunatamente per coloro nati sotto al segno del Leone, il periodo in questione non sembra essere tra i migliori. Portare pazienza imparando ad evitare futili discussioni e situazioni poco piacevoli aiuterà a far trascorrere più in "tranquillità" la settimana.

Affidarsi alle cure amorevoli del partner, senza rivangare avvenimenti passati, potrebbe essere l'unica soluzione per non abbandonarsi al dispiacere e al nervosismo.

Vergine - osservando l'ambito lavorativo e la sfera economica non sembrano esserci situazioni che necessitano di una eventuale analisi e correzione. Secondo l'oroscopo, ciò che potrebbe richiedere particolare attenzione sarà all'interno della sfera sentimentale e familiare. Riuscire a trovare un punto d'incontro con le persone amate potrebbe non essere così semplice e ciò comporterà, in alcuni casi, la nascita di situazioni decisamente poco piacevoli da affrontare.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'oroscopo della settimana in questione, quella compresa tra lunedì 30 maggio e domenica 5 giugno 2022, sembra essere tra i più favorevoli del mese.

Con una presa di posizione non indifferente, i nativi della Bilancia avranno finalmente la possibilità di riprendere in mano la propria vita e rimettersi finalmente in gioco. Mostrare le proprie capacità e la propria grinta porterà alla nascita di situazioni particolarmente interessanti all'interno dei vari ambiti.

Scorpione - sfortunatamente per lo Scorpione, le previsioni non sembrano essere poi così ottimali. Momenti di tensione potrebbero sopraggiungere nel corso della nuova settimana, portando ad una nascita non proprio tranquilla di un nuovo mese. Con l'innalzarsi delle temperature, soprattutto in questo periodo, si potrebbe andare incontro ad un innalzamento repentino dei livelli di stress.

Meglio armarsi di pazienza ed attendere l'arrivo di giorni migliori.

Sagittario - ottime prospettive nei vari ambiti della vita. Secondo l'oroscopo, quella che sta per nascere sarà una tra le settimane migliori dell'intero mese e permetterà al Sagittario di muoversi egregiamente all'interno dei vari ambiti. Sul lavoro ci si potrebbe imbattere in qualche notizia non poco interessante ed all'interno della vita di coppia si potrebbero smuovere acque in grado di portare gioia ed allegria in entrambi i partner.

Capricorno - riuscire a prendere una decisione, specialmente se importante, non sarà semplice, ma grazie all'aiuto delle persone amate si riuscirà a raggiungere una conclusione. circondarsi di persone fidate permetterà al Capricorno di avere una visuale più ampia e chiara sulla vita, oltre che portare maggiore vitalità ed energia all'interno del gruppo.

Abbandonarsi ai pensieri non è assolutamente contemplato.

Acquario - l'oroscopo prevede il sopraggiungere di progetti interessanti all'interno dei vari aspetti della vita. Rimboccarsi le maniche e darsi da fare per riuscire a raggiungere vari obiettivi non sarà di certo complicato. In una settimana come questa, con gli astri a favore, sarà necessario circondarsi di persone fidate con le quali condividere i propri successi ed i propri sogni. Buoni propositi anche in amore.

Pesci - così come il mese di maggio si prepara a lasciare il posto a giugno, coloro nati sotto al segno dei Pesci dovranno prepararsi a dire addio alle situazioni che non fanno altro che portare caos e scompiglio nelle varie giornate.

Circondarsi di persone fidate, allontanando quelle considerate negative, aiuterà a portare più serenità nella vita di ognuno. Ottime notizie, almeno per il momento, potrebbero sopraggiungere anche in ambito lavorativo.