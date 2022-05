L'Oroscopo di domani è pronto a mettere i puntini sulle "i" nei riguardi della giornata di venerdì. In primo piano, dunque, le previsioni zodiacali del 27 maggio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ricordiamo a coloro che non lo sapessero, che fanno parte della prima tranche zodiacale i soli segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questo periodo l'Astrologia annuncia l'ingresso della Luna nel campo del Toro, foriera di novità o belle notizie per quei pochi simboli astrali interessati dai relativi influssi lunari.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 27 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 27 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 27 maggio predice un periodo normale. In amore, il cielo abbastanza positivo vi aiuterà a trovare quell'equilibrio e quella stabilità interiore che non sempre voi focosi, impulsivi di natura, vantate. Così otterrete quello che desiderate dal partner, con atteggiamenti tranquilli, dolci e affettuosi. Approfittate della giornata tranquilla, per affrontare discorsi delicati con la dolce metà, saprete di certo come gestirli con sicurezza, rendendo il rapporto più sereno. Single, probabilmente aspettate una risposta e oggi potrebbe essere il giorno che mette fine all'attesa.

Le stelle hanno seguito accuratamente la vicenda e verranno adesso a servirvi su un vassoio cangiante il responso che attendevate. E in ogni caso, qualcosa tornerà a voi, dopo una lunga interruzione, facendovi contenti. Nel lavoro, ci sono alcune imprese che al momento vi sembrano davvero ardue, ma che alla fine si riveleranno alla vostra portata.

Toro: 'top del giorno'. L'arrivo della Luna in Toro favorirà ricongiungimenti, rappacificazioni e quant'altro in ambito sentimentale. La presenza favorevole dell'Astro d'Argento nel segno renderà più vivace e più scoppiettante la vita di coppia. L'entusiasmo tornerà anche all'interno delle relazioni di più lunga data, in cui ultimamente la passione è risultata progressivamente in affievolimento.

Si prospetta così una bella giornata di sole, all'insegna della comprensione e dell'affetto: allora, mettete da parte tutto e dedicatevi alla vostra metà, perché è da tempo che non passate una giornata assieme, felici e sereni! Single, potreste spaziare ed andare alla ricerca dell'anima gemella o di quella perfetta per se stessi. Potrebbe essere una ricerca infruttuosa oppure sorprendente, la scelta non sarà delle stelle ma solamente la vostra. Nel lavoro, il successo è qualcosa che potrete raggiungere solo a piccoli passi. La Luna spingerà spronando a premere sull'acceleratore, giusto per tagliare qualche traguardo ambizioso.

Gemelli: ★★★★★. Meritatissime le cinque stelline della buona fortuna!

In amore, dateci dentro: sarete animati da una passione incredibile e sarebbe un peccato non sfruttarla. Concedetevi una notte romantica con la vostra dolce metà, perché i pianeti presenti nel firmamento, alcuni generosamente sorridenti verso il segno, trasformeranno l'atmosfera intorno a voi, rendendola più romantica e leggera. Così, anche la vita di coppia apparirà idilliaca, come in un sogno: eventuali pensieri negativi, per ora, rimarranno fuori dalla vostra porta. Single, le stelle parleranno d'amore e di sensualità e vi regaleranno attimi piacevoli, soprattutto a coloro che avessero serie intenzioni di innamorarsi definitivamente e per sempre. Potete, anzi dovete, osare, perché questa sarà una giornata adatta ad agire e veder realizzati i sogni, i progetti sentimentali.

Persino nel lavoro le stelle vi sorridono! Il morale è alto e tanti sono i progetti da realizzare: non abbiate paura di manifestare agli altri le vostre idee e i vostri punti di vista.

Oroscopo di venerdì 27 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Periodo leggermente sottotono. Per i sentimenti, sarà un inizio di giornata difficile: una bugia di troppo potrebbe creare tensioni tra le pareti domestiche. Per fortuna, le burrasche avranno breve durata e nel giro di poco tempo l'armonia ritornerà, soprattutto nella coppia. Perché nelle questioni d'amore Venere, custodisce la vostra stabilità affettiva: di comune accordo col partner, avrete voglia di migliorare la vita in comune. Single, non tutti quelli che si dicono vostri amici lo sono realmente, ok?

Pertanto aprite gli occhi e guardatevi intorno, forse state dando troppo senza essere ricambiati nel giusto modo. Anche in amore è venuto il momento di essere più attenti e selettivi, dando priorità ai sentimenti veri. Poche rassicurazioni e molti pensieri per questa giornata non certo positiva che fortunatamente verrà mitigata dall'appoggio spassionato di una persona amica. Il lavoro vi metterà stanchezza, ma non dovrete mollare proprio adesso che siete arrivati all'obiettivo.

Leone: ★★★★. Giornata quasi tutta all'insegna dell'ordinaria routine. In amore, la persona del cuore vi sarà accanto, oggi più che mai: approfittate di questo feeling e rivelate pure quel segreto che ancora non avete confessato, così vivrete un’intesa straordinaria sia a livello emotivo che a livello passionale.

Grazie a Venere, il periodo regalerà momenti emozionanti in alcuni casi anche molto forti. Single, in questa giornata sarete coinvolti in molte conversazioni che, però, non avranno un seguito interessante, proprio perché non siete abituati ad affrontare certi argomenti. Questo vi aiuterà a capire che forse è arrivato il momento di ampliare i vostri orizzonti da un punto di vista sociale, sentimenti compresi. Al lavoro, siate disponibili ad accettare e cercare proposte che vanno oltre i soliti orizzonti. Situazioni interessanti sono previste per chi lavora a contatto con i media, come anche per chi svolge un'attività che necessita di una buona dose di cultura.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 27 maggio, prevede tutto alla grande!

In campo sentimentale sarete coccolati dalle stelle e, se non bastasse, ci sarà il partner pronto a prendersi cura di voi, a sostenervi in ogni vostra iniziativa. Questa presenza così calda e avvolgente vi renderà veramente felici. Il vostro cielo infatti, parla d'amore, di occasioni favorevoli per riaccendere l'attrazione con una magica alchimia e tanto sentimento. In arrivo attimi capaci di (ri)dare euforia alla vita di coppia. Single, la giornata incomincerà alla grande con un incontro stimolante, il che vi farà assaporare il piacere di un tuffo nel futuro. Potete scommetterci, state certi che vivrete giorni indimenticabili. A voi un consiglio: non pensate necessariamente a qualcosa a tutti i costi originale, ma seguite ciò che detta il cuore, solo così sarete felici.

Nel lavoro, il Sole sopra il vostro capo vi consentirà di iniziare bene la giornata. Eventuali progetti imboccheranno la strada giusta, sorretti da un pizzico di fortuna.

