Nuova giornata per i 12 segni zodiacali vediamo cosa succederà secondo l'oroscopo di giovedì 26 maggio.

Ariete: momento passionale, la situazione è migliore rispetto alle giornate precedenti e non mancano le emozioni da vivere. Nel lavoro buone possibilità in arrivo, anche se avvertite un po' di stanchezza.

Toro: in arrivo occasioni importanti in ambito sentimentale, potrete risolvere delle problematiche. Per quel che riguarda il lato lavorativo in arrivo delle novità, vi sentite fiduciosi.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata di giovedì 26 maggio sarà caratterizzata da possibili fastidi a livello salutare, accadranno però cose belle in amore.

In campo professionale alcune difficoltà saranno superate.

Cancro: recupero lavorativo, arrivano novità e sarete chiamati a fare delle scelte. In amore attenzione alle provocazioni, valutate bene come comportarvi prima di agire.

Leone: per i nati sotto questo particolare segno momento di recupero in particolare sentimentale, è il momento giusto per fare dei passi avanti. Nel lavoro in arrivo soluzioni.

Vergine: a livello sentimentale possibile ripresa, per i single del segno anche nuovi incontri, vi sentite più intriganti. Nel lavoro in arrivo cambiamenti e opportunità.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: sarà meglio non stancarsi troppo in questa giornata, presto Venere non sarà più in opposizione e potrete vivere una ripresa nel lavoro.

In amore attenzione alle polemiche, dovrete essere più pazienti.

Scorpione: nella giornata di giovedì 26 maggio possibili crisi riguardanti il lato lavorativo, cercate il modo più giusto per gestirli. Incontri favoriti per i single del segno.

Sagittario: con la luna favorevole è un buon momento, in particolare in amore siete più ottimisti.

Nel lavoro se avete un'attività portate avanti questi progetti.

Capricorno: situazione migliore rispetto le settimane precedenti, in particolare in campo sentimentale c'è più tranquillità. Nel lavoro siate prudenti, cercate di organizzare le situazioni con maggior equilibrio.

Acquario: per i nati sotto il penultimo segno zodiacale la giornata di giovedì 26 maggio sarà caratterizzata da possibili polemiche in ambito sentimentale, attenzione quindi alle tensioni che potrebbero crearsi con il partner.

Per quel che riguarda l'ambito professionale non mancano le potenzialità, sarà meglio gestire le energie per ottenere dei buoni risultati.

Pesci: a livello sentimentale situazione che vi vede sotto pressione, possibili problematiche che riguardano l'ambito familiare. Nel lavoro potrete prendervi una pausa.