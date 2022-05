Venerdì 27 maggio troveremo sul piano astrale la Luna, Urano, il Nodo Nord e Mercurio transitare nel segno del Toro, nel frattempo il Sole stazionerà sui gradi dei Gemelli. Venere, Marte e Giove, intanto, continueranno il domicilio in Ariete, così come Saturno resterà stabile in Acquario. Plutone, infine, permarrà in Capricorno come Nettuno resterà nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Ariete, meno roseo per Scorpione e Acquario.

Sul podio

1° posto Toro: inarrestabili. Dotati di un'invidiabile tenacia e dinamicità, i nati Toro saranno presumibilmente inarrestabili sul versante pratico e professionale, specialmente le prime due decadi che riusciranno anche a dedicare al partner le attenzioni che merita.

2° posto Ariete: alleanze. Il mese del compleanno dei Gemelli sarà un toccasana per quasi tutti gli appartenenti a casa Ariete e, con ogni probabilità, questo venerdì sarà ideale per stringere nuove proficue alleanze relazionali o perlomeno per cominciare a pensare di intraprendere fresche collaborazioni.

3° posto Capricorno: approcci lavorativi. Nel corso degli ultimi mesi sono stati molti i nati Capricorno che hanno cambiato azienda o, se liberi professionisti, avviato una nuova attività. Il segno Cardinale, nella giornata che precede il weekend, sarà favorito dal parterre planetario a fare il primo passo verso nuovi clienti o colleghi, sapendo di poter contare su un approccio dialettico persuasivo ed estremamente convincente.

I mezzani

4° posto Vergine: gratifiche. Dopo qualche giorno non troppo frizzante, il secondo segno di Terra avrà buone chance di ricevere una gratifica morale dal fronte amicale, ad esempio un ringraziamento per essere stato di sostegno quando ce n'era stato di bisogno.

5° posto Gemelli: incontri. Una massima di Eckhart Tolle cita "L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano." e ciò parrebbe descrivere la valenza dei probabili incontri amorosi che farà il segno Mobile, soprattutto il primo decano, in queste ventiquattro ore.

6° posto Leone: focus domestico. La dimora dei felini reclamerà presumibilmente la loro attenzione, in quanto tra bucato, cambio di vestiario e pulizie varie, il venerdì nativo scorrerà via con poco tempo da dedicare ad altro. Amore in secondo piano.

7° posto Bilancia: rapporto genitore/figlio. Le attenzioni dei nati Bilancia potrebbero essere principalmente incentrate nel rapporto tra genitore e figlio, col segno d'Aria che si sforzerà di andare incontro all'altra figura familiare con maggior flessibilità rispetto ai giorni scorsi.

8° posto Sagittario: dosare le energie. Il bottino energetico della seconda e terza decade degli arcieri sarà, con buona probabilità, scarno e i nativi, di conseguenza, saranno chiamati a dosare le poche forze a disposizione dando priorità a ciò che concerne la sfera professionale.

9° posto Pesci: test. Semaforo acceso sul giallo per il ménage amoroso del dodicesimo segno zodiacale, in quanto quest'ultimo sarà probabilmente spinto dalla compagine astrale a mettere sovente alla prova l'amato bene con dei piccoli test. Il rischio, però, sarà che la dolce metà mangi la foglia e metta il muso.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: introversi. La pecca, se così vogliamo chiamarla, dei nati Cancro avrà buone possibilità di risiedere nella spiccata introversione che metteranno in campo questo venerdì, col segno d'Acqua che sembrerà non riuscire a esternare nemmeno le emozioni più palesi.

Niente paura, questa sorta di eventuale blocco emotivo sarà passeggero e andrà affievolendosi già tra qualche giorno.

11° posto Scorpione: compromessi amorosi. Per uscire 'indenni' dalla probabile matassa sentimentale, con la quale molte coppie dei nati Scorpione dovranno fare i conti, servirebbe che il terzo segno Fisso ceda a qualche piccolo compromesso, così da favorire il ristabilirsi dell'armonia.

12° posto Acquario: imprevisti. Qualche intoppo di natura pratica sarà probabile in questa giornata di fine maggio per il terzo segno d'Aria, ma quest'ultimo farà bene a non perdere la bussola e, munendosi di gran pazienza, cercare l'adeguata soluzione per lo stesso.