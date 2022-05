L'oroscopo del mese di giugno vedrà nuovi e fortunati incontri per l'Ariete, nonostante Venere non sia più nel loro cielo, mentre per il Leone le cose potrebbero non andare così bene in amore come prima. Comincia finalmente l'estate per i nativi Vergine, mentre Mercurio balzerà tra il segno del Toro e dei Gemelli.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di giugno per la sola prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo giugno 2022, prima sestina

Ariete: sarà un mese tutto sommato soddisfacente per i nativi del segno, anche se Venere abbandonerà il vostro cielo, in ogni caso, non vi preoccupate.

Se siete single potreste comunque riuscire a fare incontri fortunati, e iniziare in maniera piuttosto convincente questa nuova calda estate. Se invece siete già impegnati in una relazione sentimentale, il prossimo periodo sarà abbastanza romantico per voi e per il partner, soprattutto per coloro che sono nati nella terza decade. Sul fronte professionale accoglierete molto bene l'arrivo di Marte nel vostro cielo, e porterete avanti i vostri progetti con un certo entusiasmo. Con Mercurio che naviga in buone posizioni poi, sarete piuttosto concentrati e con idee davvero interessanti da sviluppare. Voto - 8️⃣

Toro: l'oroscopo del mese di giugno vedrà il pianeta Venere arrivare finalmente nel vostro cielo.

Per quanto riguarda le questioni di cuore dunque non avrete nulla da temere, single oppure no. Questo cielo infatti vi metterà nelle condizioni ideali per regalare un’emozione alla vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte nella prima metà del mese, aiutandovi con i vostri progetti professionali.

Marte invece non sarà più in sestile, ma alle vostre spalle. Nulla di grave, perché sarete ancora piuttosto bravi in quel che fate. Voto - 8️⃣

Gemelli: vita di coppia che rimarrà piacevole in questo inizio d'estate. Ciò nonostante, con Venere che si metterà alle vostre spalle, ci saranno alcune necessità da risolvere tra voi e la vostra anima gemella.

In ogni caso, non avrete nulla di cui preoccuparvi. Mostrate solo la vostra maturità e razionalità soprattutto nei momenti dove necessario. Per quanto riguarda i cuori solitari, il fascino e il romanticismo non vi mancheranno, ma dovrete saperli sfruttare al meglio se volete riuscire a fare breccia nel cuore della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio inizialmente si allontanerà dal vostro segno, ciò nonostante avrete Marte e Giove in sestile per riuscire a svolgere al meglio i vostri progetti. Nella seconda metà del mese poi, Mercurio tornerà dalla vostra parte, e potrete dare inizio a progetti di più ampio respiro. Voto - 7️⃣

Cancro: la sfera sentimentale tornerà a farsi romantica e coinvolgente in questo inizio d'estate.

Il pianeta Venere si metterà in sestile dal segno del Toro, e vi permetterà di recuperare terreno in ambito amoroso. Se ci sono dei problemi da risolvere, questo periodo potrebbe essere il più adatto, grazie soprattutto a una maggiore comprensione da entrambe le parti. I single prenderanno la vita con maggior ottimismo, e potranno ottenere sicuramente di più. Sul fronte lavorativo invece cambierà ben poco, anzi, le cose potrebbero peggiorare un po’. Marte e Giove si troveranno in quadratura, e non saranno di certo di grande aiuto per i vostri progetti. Nella prima parte del mese Mercurio sarà in sestile, e vi aiuterà a prendere le giuste decisioni con i vostri progetti, ciò nonostante dalla seconda metà del mese tornerà a essere alle vostre spalle, dunque, non abbiate alte aspettative.

Voto - 7️

Leone: configurazione astrale in calo per quanto riguarda i sentimenti. Con Venere che si sposterà in quadratura dal segno del Toro, per vivere al meglio la vostra vita sentimentale dovrete fare un passo indietro nei confronti della vostra fiamma, single oppure no. Cercare di sentirsi superiore soprattutto verso la persona che amate potrebbe essere controproducente. Per quanto riguarda il lavoro forse la prima del mese potrebbe essere in lieve calo a causa di Mercurio negativo. Per fortuna avrete Giove e Marte in trigono a darvi una mano e, successivamente, lo stesso Mercurio tornerà a agire a vostro favore. Voto - 6️⃣

Vergine: il periodo si farà più "caloroso" per voi e per la vostra anima gemella grazie a Venere che si affaccerà dal segno del Toro.

Single oppure no, avrete sicuramente un motivo in più per prendervi cura al meglio delle persone che amate, farle sentire felici, e vivere con maggior serenità la vostra vita amorosa. Per quanto riguarda il lavoro invece ci saranno piccole novità. Marte non sarà più negativo, mentre Mercurio non vi darà più fastidio, almeno nella prima parte del mese. Se avete dei progetti importanti da portare a termine dunque, questo potrebbe essere il periodo più adatto. Voto - 7️⃣

L'oroscopo del mese di giugno continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia a quello dei Pesci.