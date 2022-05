L'oroscopo della settimana che va dal 30 maggio al 5 giugno vedrà momenti migliori e promettenti per la Bilancia, forte della Luna in trigono fino a martedì, mentre Toro darà maggior priorità alla vita familiare e domestica. Sagittario avrà una marcia in più sul posto di lavoro, mentre Mercurio in trigono per la Vergine permetterà di essere più ragionevoli al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 30 maggio al 5 giugno.

Previsioni oroscopo dal 30 maggio al 5 giugno 2022 segno per segno

Ariete: settimana tutto sommato gradevole per voi nativi del segno.

In amore l'astro argenteo sarà spesso in buona posizione, ma attenzione alle giornate di giovedì e venerdì. Single oppure no, in ogni caso, potrete vivere bene insieme alle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro dovrebbe essere un momento tranquillo, con tante mansioni da svolgere, e con risultati tutto sommato accettabili. Voto - 7️⃣

Toro: sul posto di lavoro sarà un continuo tira e molla tra Mercurio favorevole e Saturno in quadratura. Tra i due astri ci saranno Marte e Giove, e le vostre prestazioni al lavoro saranno altalenanti. Molto meglio in amore grazie a Venere nel vostro segno. I rapporti tra voi e il partner saranno calorosi, e sarete pieni di vita. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà contraria.

Se siete single per avere un rapporto sereno e duraturo bisognerà saperlo coltivare al meglio. Voto - 8️⃣

Gemelli: settimana interessante per quanto riguarda le emozioni secondo l'oroscopo. L'astro argenteo sarà dalla vostra parte, e i rapporti tra voi e il partner saranno attivi e pieni di passione, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci molte opportunità da sfruttare grazie a Giove, Marte e Saturno in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Cancro: questo cielo vi darà buone occasioni in amore secondo l'oroscopo della prossima settimana. Mantenere fresco, vivo il rapporto tra voi e il partner vi aiuterà a sentirvi affiatati e sempre con qualche idea in testa da condividere e realizzare insieme.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a non gettare la spugna, ma la mole di lavoro sarà importante e non sarete sempre nelle condizioni ideali per portare a termine le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Leone: settimana solamente discreta per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna che navigherà in buone posizioni, contrastando questa Venere negativa. Single oppure no, sarà comunque difficile venire incontro alle persone cha amate, ma sicuramente potrete provarci. In ambito lavorativo Marte e Giove continueranno a sostenervi, ciò nonostante con Mercurio e Saturno contrari, valutate bene ogni idea prima di svilupparla. Voto - 6️⃣

Vergine: la settimana potrebbe non iniziare al meglio per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura.

In ogni caso, potrete contare su Venere ancora in buon aspetto per cercare di vivere al meglio il vostro rapporto, basterà solo essere rispettosi e innamorati della vostra anima gemella. Sul fronte lavorativo invece ci sarà ancora molto da fare per mettere in piedi progetti di primo livello, ma sarete sulla buona strada per riuscirci grazie a Mercurio in trigono. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale tutto sommato discreta secondo l'oroscopo della prossima settimana. In amore i rapporti con il partner non saranno così male, e giorno dopo giorno le cose tra di voi miglioreranno. Se siete single la voglia di buttarsi in una nuova relazione ci sarà, ma dovrete mostrare sempre il giusto atteggiamento.

Nel lavoro meglio non pretendere troppo dai vostri progetti, perché Marte e Giove vi metteranno davanti tante difficoltà da superare. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo non particolarmente gratificante in amore per voi nativi del segno. Questa Venere in opposizione non sarà di certo di grande aiuto per voi e per la vostra vita sentimentale. Single oppure no, dimostrate di essere realmente interessanti alla persona che amate, che siete pronti a tutto anche solamente per rubarle un sorriso. Sul posto di lavoro Mercurio e Saturno non saranno vostri alleati, e per ottener buoni risultati provate a svolgere le vostre mansioni in un modo diverso dal solito. Voto - 6️⃣

Sagittario: la settimana non inizierà al meglio per via della Luna in opposizione.

Fortunatamente la situazione migliorerà a partire da mercoledì, e sarete in grado di risolvere ogni problema e vivere una relazione stabile. Il weekend poi sarà il momento perfetto per esaltare il vostro rapporto. Nel lavoro la puntualità sarà importante per voi e avrete una marcia in più per ottenere grandi risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: vita di coppia stabile nel corso della settimana secondo l'oroscopo. Venere in trigono dal segno del Toro vi metterà nelle condizioni ideali per stare felici insieme alla vostra anima gemella, ma attenzione tra mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in opposizione. In ambito professionale la posizione sfavorevole di Giove e Marte creerà qualche problema ai vostri progetti.

Pianificate al meglio ogni mansione, e con Mercurio in trigono organizzate bene le vostre giornate. Voto - 7️⃣

Acquario: ancora una settimana difficile per quanto riguarda i sentimenti a causa di Venere in quadratura. Dovrete sfruttare la buona posizione della Luna in Gemelli fino a martedì per cercare di recuperare il vostro rapporto. Se siete single per sentirvi apprezzati dovrete prima di tutto fare qualcosa che possa attirare la vostra simpatia. Nel lavoro i vostri progetti si stanno concretizzando, ma gli imprevisti di Mercurio in quadratura vi stanno rallentando un po’. Voto - 6️⃣

Pesci: non passerete di certo inosservati in amore in questa settimana. Certo, la Luna in quadratura fino a martedì porterà qualche piccolo malinteso, ma tra voi e il partner scorre passione, romanticismo e rispetto, e non avrete nulla da temere se saprete gestire la situazione. Sul fronte lavorativo con Mercurio in sestile avrete le idee chiare su come svolgere i vostri progetti, ma non abbiate aspettative troppo alte. Voto - 8️⃣