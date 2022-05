Per la giornata di domani, martedì 24 maggio 2022, l’Oroscopo segnerà un periodo di energie per il segno dell’Ariete, mentre per il Cancro si prospetta una giornata di svolta. Ci saranno avventure per il Toro, ma molto nervosismo per i nati sotto il segno dello Scorpione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della giornata di domani.

L’oroscopo quotidiano: Ariete energico

1° Ariete: la presenza di Marte sarà preponderante per fare qualche conquista o comunque per stupire il partner con qualche novità in serata. Sarete anche in gran forma, sviluppando così un desiderio sempre più forte di fare attività fisica.

2° Cancro: rinnoverete molti aspetti della vostra vita, a cominciare dal vostro look per finire con qualche incontro che potrebbe cambiare radicalmente la vostra concezione di amicizia, sicuramente in meglio.

3° Pesci: sarete più energici del previsto e con uno spiccato senso degli affari. Ora costituirete un punto di riferimento per la vostra squadra professionale e avrete anche più voce in capitolo per determinati progetti. Secondo l’oroscopo, potrebbero esserci delle novità dalla famiglia.

4° Toro: sicuramente avrete qualche bella avventura da portare avanti, o siete in procinto di progettarla per poter trascorrere una serata all’insegna dell’allegria e di qualche incontro inaspettato che potrebbe cambiare in meglio la vostra situazione sentimentale.

Vergine creativo

5° Vergine: finalmente la creatività sarà quella che vi assicurerà il successo, soprattutto se il vostro lavoro si serve delle vostre idee e della vostra inventiva. Metterete a segno un affare che sicuramente potrebbe essere determinante per un aumento.

6° Acquario: sicuramente avrete dei successi che potrebbero incrementare la vostra voce sul posto di lavoro, ma nel frattempo arriverà qualche piccola responsabilità a cui far fronte.

Avrete un calo dell’entusiasmo di coppia nel corso della serata.

7° Capricorno: il lieve senso di stanchezza piano piano potrebbe scomparire, quindi subentrerà un periodo di ripresa che sarà dovuta anche alla partecipazione delle amicizie più strette. Potreste anche fare qualche nuova conoscenza.

8° Gemelli: i miglioramenti nella fortuna saranno garantiti dal pianeta Giove, che piano piano creerà i presupposti per un giro di vite sul lavoro, ma anche nella vita privata.

Secondo l’oroscopo potreste avere qualche pensiero negativo in serata, vi converrà distrarvi.

Dissidi per Leone

9° Leone: dovrete affrontare qualche dissidio interno alla famiglia che se non gestito potrebbe portarvi a molto stress, che sarà difficile da smaltire. L’allegria in questo momento sarà relegata in un angolo a favore di molti periodi di malinconia.

10° Bilancia: dovrete affrontare qualche realtà scomoda per voi, o comunque qualcosa che in questo momento sarà difficile per voi accettare senza problemi. Secondo l’oroscopo ci potrebbero essere degli imprevisti che vi impediranno di vivere una serata tranquilla con il partner.

11° Sagittario: avrete poca dimestichezza nella comunicazione e nell’affrontare le persone in generale, in questo momento.

Probabilmente avete qualcosa per cui lavorare e faticate molto ad esternare ciò che avete da dire. Dovrete affrontare un po’ di malumore.

12° Scorpione: secondo l’oroscopo avrete dei nervosismi molto accentuati che non vi permetteranno di riflettere su alcune problematiche da risolvere e che si stanno trascinando da tanto tempo a questa parte. Non lasciatevi sopraffare dall'ansia quando avrete in mente un progetto.