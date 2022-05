L'Oroscopo settimanale dal 9 al 15 maggio 2022 è pronto a mettere in risalto l'andamento astrologico dei prossimi sette giorni. Approfondiamo quindi le previsioni con la classifica della settimana, rispettivamente sulla seconda sestina e sull'intero zodiaco.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica per poi svelare la classifica settimanale.

Oroscopo, previsioni della settimana da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia: voto 10. Ottima settimana. Giovedì sarà una giornata perfetta per dedicarsi a progetti che richiedano concentrazione e visione di insieme: sarete, infatti, dotati di grande intuizione.

Per renderli operativi, agite tra martedì e giovedì mattina, quando la Luna nel segno farà risaltare il vostro lato più grintoso e intraprendente. Fino a sabato pomeriggio, poi, vi occuperete di approntare il metodo che vi possa permettere di sviluppare le vostre idee in maniera concreta. Domenica (meritatamente) vi svagherete.

La classifica:

Top del giorno giovedì 12 maggio (Luna nel segno);

★★★★ lunedì 9, martedì 10, domenica 15.

♏ Scorpione: voto 9. La vostra settimana sarà soprattutto una lunga preparazione verso l’arrivo della Luna nel segno. Periodo intenso e impegnativo che vivrà il massimo splendore sabato e domenica. Vi attrezzerete grazie alle grandi energie logiche e materiali che Sole, Mercurio e Plutone manderanno in onda nei giorni precedenti, con idee e soluzioni capaci di spianare la strada al pianeta rosso (e alla sua grande energia).

Poi, dal weekend, Marte si farà sentire con la fretta, con il bisogno di mettere sempre in gioco le vostre passioni, i sentimenti e i bisogni del presente. Domenica, infine, sfruttate al meglio l’amicizia del plenilunio per concedervi una giornata fatta solo e soltanto di cose belle, facili e divertenti. Ve lo meritate.

La classifica:

Top del giorno sabato 14 maggio (Luna nel segno);

★★★★ lunedì 9, mercoledì 11;

★★★ martedì 10 maggio.

♐ Sagittario: voto 6.

Sebbene in questo periodo vi sentiate abbastanza pratici, combattivi e determinati, giovedì Saturno potrebbe complicare sensibilmente il vostro rapporto con il lavoro o con le incombenze tipiche del periodo. Meglio insomma tenere a freno parole e linguaggi, perché le stelle esigeranno da voi un po’ di prudenza. In alcuni casi vi troverete invece a che fare con persone molto attive, esuberanti, capaci di mettersi davvero in gioco: insomma potreste dover accelerare con alcuni rapporti.

In ambito amoroso qualcosa inizierà a muoversi ed è probabile la risoluzione di un problema in corso.

La classifica:

★★★★★ lunedì 9, sabato 14;

★★★★ martedì 10, venerdì 13, domenica 15;

★★★ mercoledì 11 maggio;

★★ giovedì 12 maggio 2022.

♑ Capricorno: voto 7. In qualche modo le stelle vi aiuteranno a dialogare con chi o con cosa più vi piace, vi diverte. Oppure, più semplicemente, saprete sempre trovare il modo per rendere facile il vostro rapporto con chi amate. Succederà anche martedì, quando la Luna abbandonerà il Leone abbassando lievemente il tono emotivo. E poi giovedì, quando a salutarvi sarà Mercurio con le sue idee ora meno frequenti e brillanti. Voi risponderete sorridendo, facendo in modo da tenere sempre alto il tono della settimana.

Fino a domenica, quando il trigono delle Luna in Scorpione vi porterà sul pianeta dell’energia, forti e carichi per affrontate una settimana che si preannuncia molto buona.

La classifica:

Top del giorno lunedì 9 maggio ;

★★★★ giovedì 12, domenica 15;

★★★ venerdì 13 maggio;

★★ sabato 14 maggio 2022.

♒ Acquario: voto 6. Questa settimana non dovete entrare in polemiche inutili. Potete organizzarvi ma dovete anche prevedere un margine d'imprevisto. I legami che nascono ora sono difficili da gestire, non fate scelte impulsive in amore. Favoriti invece gli studenti e tutte le persone che devono affrontare delle prove. Se cercate una soluzione in ambito di coppia, potete guardarvi attorno e prendere esempio.

Per le coppie che già si vogliono bene, eventi da decidere nei prossimi giorni. Non rimandate scelte importanti. Amore in recupero proprio in questi giorni. Se vi siete sentiti un po' messi da parte negli ultimi mesi, ora si può recuperare.

La classifica:

★★★★★ lunedì 9, martedì 10;

★★★★ mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13;

★★★ domenica 15 maggio;

★★ sabato 145 maggio 2022.

♓ Pesci: voto 6. Situazione valida, le occasioni di emergere sono parecchie, fate attenzione a conti, questioni rimaste in sospeso. Il periodo è buono anche per sposarsi, convivere o fare incontri importanti per la vita. Non dovete sottovalutare nuove occasioni: questa è una settimana abbastanza intrigante per fare amicizia o favorire nuovi contatti.

Sembra davvero essere passato il periodo instabile e presto potrebbero arrivare buone notizie. Se aveste problemi economici, potreste prendervi una pausa dalle incombenze, utile per riflettere. A qualcuno invece tornerà un po' di stanchezza o monotonia. Per i single, pensare che da soli si sta meglio non è consigliabile.

La classifica: