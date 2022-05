Nuova giornata in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà sabato 7 maggio con l'oroscopo e le stelle in amore, nel lavoro e per la salute per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: nuove passioni in arrivo per i nati sotto questo particolare segno; sarà possibile fare incontri importanti e a livello lavorativo possibili cambiamenti; cercate di portare avanti il vostro lavoro con costanza.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di sabato 7 maggio sarà caratterizzata da soluzioni professionali. A livello sentimentale cercate di non rivangare la situazione appartenenti al passato.

Gemelli: a livello professionale bisognerà utilizzare molta energia per portare avanti i vostri impegni. Per quel che riguarda il lato sentimentale potreste ricevere delle proposte, valutatele bene prima di dire di no.

Cancro: cercate di tenere sotto controllo la vostra impulsività, che in amore potrebbe portare a delle crisi. In ambito lavorativo cercate di prendere le cose con maggior calma, potrebbero arrivare chiamate importanti.

Leone: belle le emozioni che vivrete in questa giornata; potrete agire e fare nuovi incontri se da tempo cercate l'amore. Novità in arrivo. Possibili cambiamenti, cercate di riposare di più a livello lavorativo.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale, giornata interessante in ambito amoroso: avete una marcia in più, sfruttatela.

Presto Venere sarà favorevole e sarete inarrestabili. Nel lavoro, momento ideale per iniziare nuovi progetti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: buona giornata per risolvere delle problematiche sentimentali, evitate discussioni. Nel lavoro grane da risolvere, siete in cerca di nuove strategie.

Scorpione: la giornata di sabato 7 maggio sarà caratterizzata da complicazioni in ambito sentimentale.

A livello lavorativo non mancano buone idee per portare avanti i vostri obiettivi.

Sagittario: giornata interessante, potete fare delle scelte in ambito professionale. In amore non manca la carica, potreste avvicinarvi alle persone che amate.

Capricorno: in questo weekend di maggio i nati sotto questo segno potrebbero dover affrontare delle discussioni sentimentali: attenzione però alle ripercussioni che queste potrebbero avere sul vostro rapporto.

Nel lavoro situazione sottotono, è il momento di lavorare su quello che sia.

Acquario: per il penultimo segno, giornata caratterizzata da Luna in opposizione: possibili problematiche da affrontare in amore. Nel lavoro ritrovate la stabilità che cercate da tempo.

Pesci: vantaggi per i nati sotto questo segno zodiacale, in particolare a livello sentimentale. Potrete correggere nel lavoro degli errori compiuti nei mesi.