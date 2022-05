Per tutti i segni zodiacali sta per iniziare una nuova giornata, quella di martedì 10 maggio 2022. Di seguito approfondiamo quindi le previsioni astrologiche e l'Oroscopo del giorno, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore il cielo è interessante per chi deve affrontare qualcosa di nuovo, date maggiore spazio all'amore in queste ore. Nel lavoro le attività sono favorite, avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Toro: per i sentimenti - con la Luna in aspetto interessante - questo è un momento migliore rispetto al passato, le nuove storie vanno bene.

Nel lavoro, se c'è un nuovo accordo da firmare, le stelle sono dalla vostra parte.

Gemelli: a livello sentimentale è una fase di recupero, riuscirete a ottenere qualcosa di nuovo. La Luna in opposizione potrebbe creare qualche fastidio in serata. Nel lavoro non mancano le novità e dei momenti importanti.

Cancro: in amore c'è una situazione di blocco, se dovete parlare agite adesso. A livello lavorativo chi ha un'attività in proprio, ora potrebbe sentire che c'è la possibilità di arrivare a qualcosa in più, anche se al momento è tutto fermo.

Leone: per i sentimenti non mancano le buone emozioni e Giove favorevole aiuta nelle nuove idee. Nel lavoro non mancherà qualche buona occasione, sfruttate al meglio questo periodo.

Vergine: in amore la giornata vi permette di mettere a punto nuove conoscenze, dedicatevi alle cose che veramente vi interessano. Nel lavoro vi è una buona carica di energia da sfruttare in questo momento.

Previsioni e oroscopo del 10 maggio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso, con la Luna nel segno, a breve avrete la possibilità di ricostruire un rapporto.

Se una storia è nata da poco sentite di potervi mettere alla prova. Nel lavoro sentite la necessità di fare chiarezza su alcuni rapporti.

Scorpione: in amore le storie che hanno vissuto delle complicazioni saranno messe alla prova, ma nel complesso le cose vanno meglio. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi, potreste avere qualche contrasto.

Sagittario: per i sentimenti è un momento importante, in particolare per le coppie che vogliono fare qualcosa in più questa è una giornata carica di energia. A livello lavorativo siete in recupero e a breve arriveranno nuove risorse.

Capricorno: a livello amoroso, se ci sono stati dei contrasti, non rimandate eventuali confronti, qualcuno potrà discutere anche per motivi banali. Nel lavoro la situazione non è esaltante, bisogna fare qualcosa in più.

Acquario: per i sentimenti sarebbe meglio essere più tranquilli, anche perché si risveglia la sfera sentimentale in questo momento. Nel lavoro non mancano le polemiche, meglio trovare un po' di tranquillità in questo momento.

Pesci: in amore la Luna è in opposizione, per questo motivo qualcosa potrebbe non andare come vorreste. Nel lavoro alcuni problemi potranno risolversi, ci vorrà soltanto un po' di pazienza al momento. Ci sarà della stanchezza fisica.