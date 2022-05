L'oroscopo di martedì 10 maggio è pronto a dare info su come andrà la giornata numero due della settimana in corso. In evidenza tutti i segni dello zodiaco valutati in base alla qualità, positiva o negativa che sia, delle effemeridi del segno. Vediamo di dare subito qualche bella notizia, se non a tutti, almeno ad una parte consistente dei simboli rappresentanti lo zodiaco.

Ecco i dettagli ed eventuali i consigli rilasciati dall’Oroscopo di domani 10 maggio, con l'amore e il lavoro assoluti protagonisti.

Previsioni astrologiche di martedì 10 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Ebbene sì: può capitare anche a tipi accorti e avveduti come voi d’incappare in un investimento poco azzeccato. Ma non fatene un dramma. Invece di piangere sul latte versato, mettetevi subito all’opera e studiate un modo per rimediare. Nel lavoro Mercurio si allontana dal segno e vi lascia a corto di idee e di risorse. Non forzate la mano e prendetevi il tempo necessario per riflettere. In amore, con Venere e Marte indifferenti, le questioni di cuore sono interamente nelle vostre mani. Con risultati piuttosto scarsi, a dire il vero.

Toro - La chiave del vostro successo risiede nel realismo e nella disponibilità a rimettersi in gioco.

Non rimarrete a guardare, ma vi darete da fare. In famiglia, la vostra abituale riservatezza si scioglie a contatto del calore e dell’allegria dei bambini. Nel lavoro riuscite ad afferrare al volo un’occasione preziosa che vi capita a portata di mano, senza starci a pensare troppo su. Ben fatto! In amore, se una frase pronunciata dal partner vi ha offeso, non tenete il broncio e non tirate conclusioni affrettate.

Piuttosto chiedete un chiarimento.

Gemelli - Sempre più dispettosa, la Luna in Vergine si impegna con decisione per mettervi i bastoni tra le ruote, creandovi inconvenienti, ritardi e disguidi. Oggi prestate attenzione a portafoglio, cellulare e agli oggetti di valore: siete molto distratti. Nel lavoro intanto, se cercate un impiego, non potete contare su Mercurio.

Meglio rimboccarsi le maniche e darsi da fare, magari contando sui consigli di un amico o collega. In amore è dalla persona amata che ricevete le soddisfazioni maggiori. In coppia comunque alcuni sogni si avverano: le vostre più rosee speranze assumono i contorni della realtà. Credere è essenziale.

Cancro - Malgrado qualche contrattempo, riuscite a mantenere la rotta e a rispondere agli imprevisti con ottimismo. Alla fine, avrete ragione voi. I cambi di programmi finiscono sempre con l’innervosirvi, ma dovrete fare buon viso a cattiva sorte. Nel lavoro nonostante il timore di non farcela, persuaderete chi conta della validità delle vostre richieste, superando anche le più rosee aspettative. In amore, contrastati da Marte avverso, i progetti legati alle questioni di cuore procedono con evidente difficoltà.

Non perdete la calma...

Oroscopo di domani 10 maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata un po’ in salita, ma che sarà comunque condita di colpi di scena. Una questione legale potrebbe finalmente risolversi a vostro favore. Dovrete pensare a come investire una piccola somma di denaro. Non fatevi attrarre da investimenti azzardati. Nel lavoro dovrete impegnarvi per sopperire alla neutralità di Mercurio, che vi lascia da soli a vedervela con le piccole difficoltà di ogni giorno. In amore invece, le battute sarcastiche del partner hanno ragione di essere: sono la conseguenza delle vostre scarse attenzioni nei confronti della vita a due. Ultimamente non riposate bene. Aiutate il vostro organismo con un’attività fisica costante.

Vergine - La Luna è in Vergine e la vita vi sorride. Soluzioni inaspettate, intuizioni geniali, idee originali: prendete la mira e fate centro! Celati tra le pieghe della quotidianità, cogliete rassicuranti segnali che vi guidano verso le mete prefissate. In ambito lavorativo invece, impegnatevi a fondo per sfruttare il buon momento e migliorare la vostra posizione sociale. In arrivo avanzamenti e incentivi. In amore volete una storia intensa e appassionata, che vi regali emozioni irripetibili? Ebbene, Venere ve la offre su un piatto d’argento. Starà a voi non farsela scappare.

Bilancia - Siete intraprendenti e pronti ad osare un passo azzardato, per acquisire autonomia, anche a costo di sconvolgere equilibri preesistenti.

Con determinazione difenderete le vostre idee da chi vorrebbe imporvi il proprio punto di vista. Nel lavoro, guidati da uno spiccato intuito, siete decisi a seguire la vostra strada, riuscendo a risolvere una situazione all’inizio molto problematica. In amore, precisamente nella coppia, meglio non disseppellire vecchie recriminazioni. Guardate al presente e col partner cercate di costruire una relazione solida. Siete sempre tesi e invece avreste bisogno di rilassarvi.

Scorpione - Equilibrio e desiderio di benessere, soprattutto interiore, caratterizzano queste prime giornate di settembre, grazie anche al sestile della Luna. Gli astri imprimono forza alle vostre decisioni e le solite ansie lasciano spazio all’autocontrollo.

Nel lavoro dovete ammettere che è dura farvi cambiare idea, ma stavolta la vostra ostinazione sarà premiata con un riconoscimento concreto. In amore, nel giro delle amicizie potrà fare la sua apparizione una persona davvero interessante. Non siate timidi e approfondite la conoscenza. La giornata è ideale per investire tempo e denaro nelle cure che puntano a migliorare il benessere.

Previsioni zodiacali di martedì 10 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Potete contare su buoni incoraggiamenti e benevoli sostegni planetari per divertirvi, conoscere gente nuova, fare incontri interessanti. Questo secondo giorno della settimana cade proprio a proposito: avete in cantiere mille stimolati progetti!

Nel lavoro avete la consapevolezza di fare bene il vostro dovere. C’è da avere un po’ di pazienza: poi arriveranno i risultati più importanti. In amore invece, parte della vostra vita sentimentale parla un linguaggio un po’ confuso e scarso, fatto di troppe parole non dette e di molte spiegazioni mancate. È vero, forse non siete proprio al top, ma evitate di stilare l’elenco dei vostri presunti malanni a chiunque vi capiti a portata...

Capricorno - Realizzare i desideri diventa facile, con l’appoggio della Luna e Urano, che si uniscono per sostenervi e regalarvi una giornata perfetta. Il notturno satellite la fa da padrone, lasciando presagire belle emozioni e occasioni irripetibili. Anche nel lavoro si instaura un proficuo rapporto di collaborazione e di amicizia con un collega, con il quale scoprirete di avere molto in comune.

In amore invece non è questo il momento adatto per lasciarsi andare alla voglia di cambiamento, né per prendere decisioni importanti relative alla vita di coppia. Venere in Ariete non va d’accordo col vostro segno. Consigliata prudenza nei movimenti, così da evitare possibili strappi muscolari.

Acquario - Giornata poco promettente, movimentata ma dagli scarsi risultati. Il fatto è che, con i molti pianeti che vi ignorano, tutto grava sulle vostre spalle. Siete tesi e stressati. Rilassatevi soddisfacendo qualche capriccio e dedicandovi un po’ di tempo. Nel lavoro non fatevi ingannare da chi vi propone sistemi rapidi e facili per fare soldi: o mente oppure c’è sotto puzza di bruciato. Prudenza anche in amore.

In coppia soprattutto, di giornate vivaci e ricche di emozioni ormai se ne verificano sempre meno. Anziché spazientirvi, provate a capirne il perché. Se possibile intanto state alla larga dai ciarlatani che vi propongono facili rimedi ad eventuali problemi di linea.

Pesci - La Luna nel segno della Vergine stringe un’alleanza molto promettente con Venere e Urano. Insomma, avete in mano ottime carte per vincere la partita! I numeri li avete tutti per essere i protagonisti assoluti di questa positiva congiura astrale: approfittatene. Nel lavoro, prima di ripartire fate un po’ d’ordine e selezionate gli impegni in base alle priorità. Ottimizzare le risorse è indispensabile. In amore intanto avete la strada tracciata.

Ed è una comodissima autostrada che vi porterà dritti al cuore della persona che vi ha fatto perdere la testa! Il livello delle vostre energie, con Marte in vigoroso sestile, è alto. Siete stimolati a vivere in modo dinamico, molto sportivo: fatelo!