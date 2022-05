Mentre si avvicina un nuovo fine settimana, arrivano novità e cambiamenti dal punto di vista astrologico per tutti i segni. Vediamo quali leggendo l'Oroscopo del 12 maggio 2022.

Ariete: in amore, se avete voglia di farvi avanti con una persona ora potrete farlo, dovete solo fare attenzione a qualche problema del passato. Nel lavoro i contatti sono favoriti e al momento le cose vanno meglio.

Toro: per i sentimenti, con Venere che a breve entrerà nel segno qualcosa potrebbe cambiare. Se un rapporto vi interessa meglio evitare complicazioni. Nel lavoro avrete la possibilità di portare avanti nuove idee.

Gemelli: a livello amoroso con la Luna che porta a nuove emozioni il periodo diventa interessante, in particolare per i nuovi incontri. Nel lavoro c'è una buona carica, non arriveranno risultati immediati ma presto arriveranno.

Cancro: in amore molte coppie potrebbero discutere per motivi banali, ma nel complesso non manca la tranquillità. A livello lavorativo qualche problema da risolvere non mancherà.

Leone: per i sentimenti non manca una buona energia, vi sentite più forti al momento. Nel lavoro una conferma a breve arriverà, in particolare per chi ha cambiato. Non mancano i risultati.

Vergine: a livello amoroso giornata positiva con Venere che a breve tornerà favorevole. Il periodo è di forza.

Nel lavoro ci sono dei momenti di riflessione che non vanno sottovalutati.

Previsioni e oroscopo del 12 maggio 2022: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna nel segno, vi sentite più forti al momento. Nel lavoro fase di recupero, per questo motivo evitate azzardi che non servono al momento.

Scorpione: in amore con la Luna nel segno non mancherà qualcosa in più, se ci sono delle scelte da fare agite adesso. Nel lavoro Saturno è in opposizione, per questo motivo attenzione dal punto di vista economico.

Sagittario: per i sentimenti Luna che torna favorevole, avrete la possibilità di organizzare qualcosa di interessante anche nel weekend.

Nel lavoro fase che vi vede più agitati, le stelle comunque sono dalla vostra parte e aiuteranno.

Capricorno: a livello sentimentale giornate di calo quelle che state vivendo, un recupero arriverà soltanto nel weekend. Nel lavoro, se ci sono delle responsabilità meglio riflettere prima di agire, alcune persone sono contro di voi.

Acquario: a livello sentimentale, con Venere favorevole e a breve il Sole sarà anche le segno situazione migliore. Nel lavoro ottime capacità, avete la possibilità di trovare un accordo.

Pesci: in amore giornata migliore, situazione promettente per tutto. Nel lavoro quello che arriva adesso è importante, per questo motivo valutate tutte le proposte.