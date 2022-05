L'Oroscopo di domani è pronto a dare una linea di guida generale alla giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del 13 maggio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ad essere messi in analisi esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Ottimo il periodo per Gemelli, a questo giro sottolineato come segno al "top del giorno". A seguire le orme del simbolo astrale additato a massima positività senz'altro il Leone: in segno di Fuoco è stato valutato dall'Astrologia del momento con le cinque stelline della buona fortuna.

Periodo buono, anche se impastato nella solita scontata normalità quotidiana, per Ariete e Vergine. Poche chance, invece, si prevedono per i nativi del Toro e del Cancro, entrambi giudicati in giornata "no".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 13 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 13 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 13 maggio indica un periodo all'insegna della normalità. In amore, il cielo del momento quasi certamente favorirà nuovi contatti, dando un piccolo slancio a nuove emozioni. A tratti, tutto sembrerà filare liscio, senza però novità di grande rilievo. In serata vi aspetta una buona intesa, con un partner che si rileverà subito molto disponibile.

In media si presume possa arrivare abbastanza tranquilla dal punto di vista familiare e nelle amicizie. Quelli che hanno da poco iniziato un rapporto affettivo devono sforzarsi di coltivarlo con una certa astuzia, affinché diventi qualcosa di stabile e duratura nel tempo. Single, vi sentirete preda di una dolce indolenza riscoprendo il gusto domestico di chi vive in solitaria.

Forse vi dedicherete alla cura delle piccole problematiche quotidiane. Non perdere tempo con inutili passatempi ma dedicatevi alle attività che preferite, senza timore di deludere le aspettative altrui. Nel lavoro, potrebbe capitarvi un'occasione interessante; tuttavia siate prudenti. Girate alla larga da tutto ciò che non è sicuro e garantito.

Toro: ★★★. Giornata sottotono. In merito ai sentimenti, vivrete una situazione piuttosto confusa in quanto non sarete sicuri di aver interpretato in maniera corretta le intenzioni di chi avete a cuore. Così, non sarà semplice tenere pacati gli animi, anche perché chi è al vostro fianco potrebbe essere al limite della sopportazione: forse, non ha tutti i torti! Cercate di essere meno esigenti chiudendo ogni tanto un occhio. Pensate alla persona amata, alle sue e alle vostre fragilità caratteriali, sforzandovi di trovare un modo per perdonare o farsi perdonare. Single, avrete una fase preparatoria: una sorta di gestazione in cui l'attenzione sarà, almeno in parte, rivolta a una serie di elementi sui quali punterete e per i quali già state valutando come muoversi.

Vi sentirete motivati, ma sapete anche che sarebbe opportuno procedere con i piedi di piombo. Quello che avete in mente è decisamente troppo delicato, perciò richiederà sicuramente molta cura. Nel lavoro, evitate di affidarvi ai consigli gratuiti delle persone che vi circondano.

Gemelli: 'top del giorno'. Giornata splendida con, a fare la differenza, Mercurio in trigono a Plutone. In amore, Venere e Luna continuano a rimanere al vostro fianco: la doppia influenza di questi due meravigliosi astri funzionerà da comburente, stuzzicando nuove passionalità e e tantissima voglia di calarsi in situazioni divertenti con la persona amata. Non mancheranno sia l’abilità persuasiva che un inatteso quanto sperato sex-appeal, permettendovi di esibire un’energia capace di travolgere e, nello stesso tempo, proteggere chi vi sta a cuore.

Concretizzerete così quel vostro tipico slancio volenteroso e altruistico espandendo sogni e speranze. Single, le stelle vi faranno vivere ogni evento della giornata con particolare entusiasmo. Sarete così felici per la direzione che prenderà un'amicizia, nella quale avete investito tempo e tanta energia. Mentre per chi è solo, il cielo positivo potrebbe far incontrare una buona anima: che sia la cosiddetta "gemella"? Nel lavoro, se aveste un progetto da realizzare, non perdete tempo. La giornata offre le condizioni favorevoli per ottenere quanto desiderato.

Oroscopo di venerdì 13 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Periodo valutato con il "ko". Per i sentimenti, i transiti del giorno vi vedono malinconici: cercate allora di scacciare il pessimismo che vi pervade e le probabili recriminazioni da e verso le persona amate.

In serate avrete a vostra disposizione un magnetismo particolarmente incisivo; potrete aver un grande successo in camera da letto e nulla vi sarà impedito. Recuperate il tempo perduto e divertitevi, perché il partner vi chiede più attenzioni e una maggiore presenza: forse è il caso che riflettiate sulla vostra freddezza e distanza e facciate chiarezza. Single, non cadete nella trappola della suscettibilità, specie se colui/colei che avete sotto mira non vi degna di uno sguardo, altrimenti potreste restare a bocca asciutta. L'esperienza insegna, e voi ormai dovreste saperlo, che quando è il momento di fermarsi e di lasciar perdere non c'è testardaggine che tenga, pena restarci davvero male! Nel lavoro, giornata faticosa e stressante.

Forse dovrete assumervi parecchie responsabilità, il che non sempre vi aggrada.

Leone: ★★★★★. Le sorti del vostro segno si risollevano e voi finalmente tornate a sorridere. Recuperate fascino, carisma e simpatia: siete irresistibili! In amore, in questi giorni la vita affettiva si profila così bella che non abbandonerete il partner neppure un istante: vivrete così con un'intensa passione i vostri momenti intimi. Lasciatevi trasportare da una fantasiosa vita a due, finalmente priva di ostacoli e di paure. Single, molti i pianeti pronti a tifare a vostro favore, un modo per indicarvi che senz'altro riuscirete a fare centro nelle cose che più avete a cuore. In questo giorno riuscirete anche a ottenere ciò che più desiderate e a dare l'avvio a situazioni molto interessanti.

Qualcuno sarà persino pronto a fare un grande passo in avanti, una decisione epocale in grado di dare modo di non restare più soli. Nel lavoro, in particolare per chi ha un'attività autonoma, il giro d'affari si allargherà a dismisura. I guadagni non potranno che essere più che soddisfacenti.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 13 maggio, prevede un periodo calmo e routinario. In campo sentimentale, alcune coppie cercheranno di mettere un punto definitivo su alcune questioni che hanno lungamente minacciato il rapporto. Rassegnarsi talvolta e voltare pagina può essere un modo per dare nuovo slancio, magari ripercorrere insieme una strada fatta di pazienza e sopportazione. Soprattutto, bisognerebbe chiedere molta collaborazione anche al partner.

Se sarà disposto a sopportare i vostri sbalzi d'umore e una comunicazione sbarazzina, allora sarete già sulla buona strada. Single, in amore avete corso a lungo col freno a mano tirato, ma ciò che genera l'equivoco è una timidezza che raggiunge livelli imbarazzanti. Sappiate che presto una persona specialissima si invaghirà di voi, quindi non dovrete esitare, farete un gran respiro e via. Il lavoro non vi impegnerà più di tanto. Diciamo che vi limiterete a lavorare con i colleghi in un clima di rilassante simpatia.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 13 maggio.