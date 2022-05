L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 maggio 2022. In primissimo piano la seconda parte delle analisi astrologiche interessanti gli ultimi sei segni dello zodiaco. Curiosi di sapere come evolverà la giornata di lunedì? Certi della risposta affermativa, iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 23 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata abbastanza positiva, forse un pelino stancante.

Potreste decidere di trascorrere qualche ora all’insegna del riposo e della tranquillità, specie se è un lusso che vi concedete raramente. In amore non fermatevi alle apparenze, cercate di conoscere anche l’animo di chi vi è accanto. Il lavoro procederà a pieno ritmo, anche se al momento potrebbe mancare un po’ di mordente e, forse, nutrite qualche dubbio in merito a certe scelte fatte in precedenza. In amore, evitate gli atteggiamenti troppo rigidi, chiedetevi quali siano le esigenze del partner o della persona alla quale vorreste donare il cuore e fate in modo di assecondarle.

Scorpione: ★★★★★. Ottimo inizio settimana! Animati da una spinta positiva questo lunedì riconoscerete i vostri errori e, per farvi perdonare, ascolterete senza controbattere le lamentele altrui.

Al termine dell’orario di lavoro poi, non impigritevi ma approfittate del tempo libero per passeggiare all'aria aperta o fare qualcosa che possa mettervi a contatto con aria pura e natura in generale. Nel lavoro dovrete essere abili nel gestire situazioni conflittuali ed appianare le divergenze. Impegnatevi di più, se siete alle prese con situazioni difficili.

In amore, il bisogno d’amare e di essere amati sarà la motivazione che vi spingerà a cercare maggiore intesa e complicità con il partner.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 23 maggio prevede possa essere un lunedì classificato con le tre stelle del "sottotono". Pertanto in questa ripartenza settimanale dovrete impegnarvi per ritrovare la concentrazione, per far fronte al dovere con la garanzia di risultati migliori.

Anche se il periodo è un po' così, andate ugualmente incontro alla giornata con sorriso e convinzione, portando ottimismo e comprensione in tutte le situazioni. È risaputo che un ambiente armonico rende gli impegni meno pesanti da affrontare, per cui regolatevi di conseguenza. In amore, offrite di più se volete che anche il partner si lasci andare. Per qualcuno potrebbe essere questo il momento di fare un passo avanti, di impegnarsi più seriamente.

Oroscopo e stelle del 23 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata decisamente routinaria, in generale da considerare assolutamente nella norma. Qualche incomprensione in casa potrebbe causare un’atmosfera familiare un po’ tesa. La tolleranza e l’elasticità vi aiuteranno a venirne fuori.

Anziché dare un’immagine di voi che non vi corrisponde, mostrate a tutti la vostra grande generosità. Nel lavoro invece, inutile polemizzare, magari per stabilire il responsabile della défaillance di turno. Impegnatevi piuttosto per trovare una soluzione al problema. In amore, evitate di tirarla per le lunghe: la miglior prova di saggezza nella coppia sarebbe quella di evitare discussioni, bensì giocare sulla forte attrazione che unisce.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno annunciano tanta buona e positiva routine, proprio quella che piace a molti di voi. Se non questo lunedì, molto presto raccoglierete i frutti di quello che avete seminato e guarderete avanti con soddisfazione.

Non più insidioso, il futuro diverrà il vostro campo delle buone possibilità. La giornata si preannuncia tranquilla; approfittatene per ritagliarvi un angolino tutto vostro. Nel lavoro, anche se non mancano gli ostacoli, potete comunque intravedere buone opportunità per migliorare la vostra attività. Datevi da fare in amore! Sorprendete il partner con qualcosa di diverso dal solito. Fate sparire per un giorno la routine, magari con un inaspettato spirito d’iniziativa.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 23 maggio, sottolinea la possibilità concreta che possa arrivare una splendida giornata in molti settori. Dunque, davvero ottima questa ripartenza settimanale per il segno, ricca di serenità e buonumore.

Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta. Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni. Nel lavoro, il buon aspetto del trio Luna-Nettuno-Marte accentuerà le vostre capacità creative. I risultati, in termini economici, supereranno le aspettative. In amore, svagatevi, uscite insieme al partner. Una gita da programmare, anche breve, sarà un’ottima occasione per rinverdire un’intesa un po’ appassita. L’umore sarà alto e guarderete con fiducia al futuro.