L'Oroscopo di domani è pronto a fare le pulci alla giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 23 maggio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Allora, decisi a scoprire le carte in merito a come potrebbe andare il primo giorno della settimana? Bene, vediamo di dare qualche anticipo interessante il filotto zodiacale composto da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

L'Astrologia a questo giro mette il bella evidenza il segno del Cancro, reputato meritatamente al "top del giorno". Ottimo periodo anche per altri due segni: l'Ariete e il Toro.

Entrambi i predetti simboli, forti delle cinque stelline della buona sorte assegnate loro dall'Astrologia, seguono a ruota il segno primo della classe già svelato in precedenza. Giornata stabile intanto, dunque normale routine, per Gemelli e Leone. A fare da ruota del carro, purtroppo, la Vergine pronosticata in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 23 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 23 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 23 maggio annuncia un cielo positivo. Questo contribuirà a rafforzare la l'unione nelle coppie: dimostrate senza riserve i vostri desideri al partner, aprendovi al dialogo, in modo da migliorare l'affiatamento reciproco.

Avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita e di (ri)sentirvi in piena sintonia con chi avete accanto. Le stelle regaleranno nuove passioni o flirt a coloro disimpegnati: potrete fare tutto quello che vi passerà per la testa, senza conseguenze! Single, il vostro modo di fare ottimista vi renderà belli agli occhi degli altri: amplierete il giro delle conoscenze e gli ambienti che frequenterete saranno davvero accattivanti.

Potrebbe maturare una simpatia da coltivare. Un'aura seducente catalizzerà seducenti attenzioni su alcuni di voi. Nel lavoro, se vorreste parlare di un avanzamento di carriera, fatelo! Riuscirà secondo i piani.

Toro: ★★★★★. In campo sentimentale, alcune coppie dovranno recuperare un rapporto in declino. Ebbene, saranno motivati a farlo e, sicuramente, non si lasceranno scappare questa giornata fortunata per tentare di ricostituire e mantenere una certa qualità nel rapporto.

Condividendo pensieri e opinioni, vi sentirete molto più vicini al partner e senz'altro vivrete il periodo in modo sereno. Single, sarà un giorno vivacissimo sul fronte della comunicazione: i pianeti in cielo stimoleranno la vostra comunicativa e vi aiuteranno a superare quel fondo di timidezza che alberga in molti di voi Toro. Il rapporto con gli amici fiorirà come un giardino ben curato e sarà davvero uno spettacolo a cui non vi stancherete mai di assistere. Nel lavoro, impegnatissimi e con la soddisfazione di concretizzare qualcosa di utile, smantellerete uno dopo l'altro tutti gli impegni in agenda.

Gemelli: ★★★. Tanto per rincuorare vi diciamo che le cose non sempre girano come si vorrebbe!

Se vi sentite incerti nell'affrontare insieme al partner qualsiasi problema, fate leva sulla logica e sul buon senso. Cercate di non drammatizzare eventuali incomprensioni, soprattutto se vivete un rapporto di coppia stabile. Se avvertiste stanchezza, cancellate qualche impegno e dedicatevi solamente a chi avete accanto. Single, cercate di rendere più sano il vostro stile di vita, questo per evitare l'insorgere di disturbi o per fare ordine intorno a voi (anche se qualcuno non fosse pienamente d'accordo). Sognare è bello, allarga il cuore e fa bene all'anima. Poi però bisogna sapersi destreggiare nella realtà quotidiana, in modo costruttivo e pratico, altrimenti si rischia di perdere di vista la realtà.

La vita ha delle regole precise che vanno sempre rispettate! Nel lavoro, l'energia andrà convogliata nel settore professionale. Se volete vedere dei risultati non passate il tempo a lamentarvi, agite con determinazione.

Oroscopo di lunedì 23 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. L'amore vi farà letteralmente volare sulle ali del romanticismo. La fantasia regalerà un grande slancio nei confronti della persona amata, che a sua volta sarà travolta dal vostro entusiasmo. Mentre la Luna in ottimo aspetto potrebbe favorire di parecchio le storia d’amore che stessero per nascere. Complicità e passione per i single, con l’amore che ha già in serbo per tanti di voi una miriade di momenti positivi.

Questo lunedì le sorprese piacevoli non mancheranno, dovrete essere grati alle buone stelle che continuano a guardare verso di voi con sguardo languido e ammiccante. Ottima la possibilità di fare diversi incontri interessanti. Nel lavoro, gli astri porteranno opportunità e novità. Un'intuizione straordinaria potrà rivelarsi la più potente delle armi in vostro possesso per raggiungere posizioni di rilievo.

Leone: ★★★★. Giornata indicativamente positiva con una sottile propensione alla solita ripetitività a cui in tanti siete ormai abituati. In amore, le stelle vi aiuteranno a sufficienza ad avere un atteggiamento positivo nei confronti del partner e ad accettare eventuali differenze senza che vi irrigidiate troppo.

Delle interessanti sorprese in arrivo dal vostro partner con anche qualche simpatica novità. Per cena prenotate il vostro ristorante preferito e siate romantici: il meglio verrà in seguito... Single, il cielo vi renderà molto sicuri di voi, lo sarete in maniera naturale e non avrete nessun bisogno di ostentare le vostre qualità. Saranno infatti in tanti a cercarvi per un consiglio, un'opinione o un incoraggiamento. Nel lavoro, svolte, decisioni, occasioni da non perdere: questa giornata può veramente rappresentare un punto cruciale per le attività in corso.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 23 maggio, vede il periodo "sottotono". In campo sentimentale basta con le troppe lamentele! Concentrate l'attenzione sulle cose che vi gratificano, invece che su quelle che vi mancano.

Continuando di questo passo, di sicuro farete scappare a gambe levate chi avete accanto. Siate pazienti, rilassatevi: il silenzio di certi luoghi favoriscono la buona energia, questa vi permetterà di pensare positivo. Single, la scenografia celeste odierna vi invita a staccare la spina. Fate mente locale approfondendo alcuni fatti recenti che hanno procurato amarezza e, forse, incomprensioni con i familiari. Uno scambio d'idee, franco e sincero, potrebbe diventare indispensabile per chiarire una questione importante. Nel lavoro dovete cambiare atteggiamento e metodo di analisi per non avere problemi con i colleghi. Mai pretendere troppo: se le cose non vanno come voluto, forse non è solo colpa vostra.

