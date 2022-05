La fine del mese di maggio è sempre più vicina e a grandi passi si avvicina un nuovo fine settimana. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo del 27 maggio 2022 per tutti i segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore entro la fine del mese avrete la possibilità di prendere una decisione importante. C'è uno stato di maggiore forza al momento. Nel lavoro siete pronti a tornare sulla cresta dell'onda.

Toro: per i sentimenti le storie che partono ora diventeranno importanti, vivete ogni cosa in modo più positivo.

Nel lavoro la situazione è migliore, c'è la possibilità di mettere a punto una scelta.

Gemelli: a livello sentimentale è un periodo che vede la Luna nel segno, per questo motivo stato di maggiore forza. Nel lavoro meglio lasciare da parte ogni discussione e puntare ai prossimi giorni.

Cancro: in amore c'è qualcosa che non va, valutate bene tutto quello che arriva. A livello lavorativo non mancano le novità anche se non tutte porteranno le notizie che aspettavate.

Leone: a livello sentimentale c'è una piccola discussione, non mancano comunque le motivazioni per andare avanti in una storia sentimentale. Nel lavoro, se state aspettando delle risposte, esse potrebbero arrivare in poco tempo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, se ci sono delle richieste da fare, le prossime giornate aiutano e ci sarà la possibilità di risolvere un problema.

Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più, i prossimi giorni saranno dalla vostra parte.

Previsioni e oroscopo del 27 maggio 2022: la seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti è una fase di recupero, in particolare per quelle storie che hanno vissuto momenti di disagio. Nel lavoro, se siete in attesa di qualcosa di nuovo non mancheranno delle novità a breve.

Scorpione: in amore ci possono essere discussioni in questa giornata, questo anche a causa di Venere in opposizione che porta disagi. Nel lavoro momento di agitazione, alcuni però hanno voglia di rivedere un contratto.

Sagittario: a livello sentimentale potrebbero non mancare alcune polemiche, in particolare se state vivendo due storie parallele.

Nel lavoro i risultati non mancano, ma è meglio non rimandare nulla a settimana prossima.

Capricorno: a livello amoroso è una giornata positiva, potrete risolvere diversi problemi. Nel lavoro, se state cercando nuove conferme questo periodo porta nuove soluzioni.

Acquario: per i sentimenti è in arrivo un weekend importante per superare ogni conflitto. Le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro fase di maggiore stanchezza e tensione, ma tutto andrà a risolversi per il meglio.

Pesci: in amore è uno stato di maggiore forza quello che state vivendo, la giornata avrà la possibilità di portare qualche soluzione. Per i single possibili incontri favorevoli. Nel lavoro sarebbe meglio non azzardare con gli impegni da qui ai prossimi giorni.