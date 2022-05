L'Oroscopo di domani è pronto a fare da apripista nei riguardi della giornata di sabato. Weekend in primo piano, quindi, con le previsioni zodiacali del 28 maggio 2022 a metterne in risalto il primo giorno. Intanto ci preme sottolineare il fatto che, in questo contesto, le analisi astrali sono riservate ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque curiosità tutta puntata su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a scoprire cosa hanno riservato le stelle al vostro simbolo astrale di nascita?

Tra le novità della giornata, senz'altro spicca l'ingresso di Venere in Toro, proveniente dal segno dell'Ariete.

Il pianeta dei buoni sentimenti si ritrova a far nuovamente coppia con la Luna, anch'essa presente nel comparto del predetto segno di Terra. Altresì, l'Astrologia del periodo vede certamente di ottimo auspicio la presenza del Sole in Gemelli, nel contempo in ottimo sestile verso Marte in Ariete e in congiunzione a Mercurio.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 28 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 28 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 28 maggio prevede una giornata normale. In amore, sapete bene che pensare positivo aiuta a trasformare la realtà e a renderla più gradevole. Lasciatevi quindi ispirare dagli influssi delle stelle per dipingere la vostra giornata con colori vivaci.

Vedrete che il vostro entusiasmo sarà contagioso e avrete la possibilità di trascorrere momenti molto piacevoli con la persona amata, soprattutto nell'ultima metà della giornata. Single, una ventata di positività solleverà lo spirito e vi metterà in contatto con chi approva i vostri ideali. È ora di dare ascolto agli amici veri, quelli disposti ad aiutarvi e a fornirvi tutte quelle informazioni che servono per prendere la decisione giusta.

Qualunque cosa abbiate in mente, qualunque situazione ora vi troviate a vivere, non abbiate ripensamenti: sarete in ogni caso vincenti. Nel lavoro, le vostre attività riceveranno stimoli. Dal punto di vista finanziario ciò che dovete fare è gestire ogni cosa con grinta.

Toro: ★★★★★. Ottimo periodo in arrivo per il segno. In campo sentimentale, la presenza di Venere nel comparto vi farà sentire in piena sintonia con la dolce metà, mentre Mercurio, pianeta della comunicazione e dell’ascolto, vi aiuterà a trovare la forza persuasiva per trasmettere serenità alla vita di coppia.

Le stelle invece saranno pronte a regalarvi un ultimo sabato di maggio altamente positivo, tale da poterlo sfruttare in ogni situazione. Ottima la scelta di trascorrere più tempo con chi si ama. Single, con un cielo positivo come questo aspettatevi belle novità. Intanto tenete d'occhio il telefono e controllate la posta elettronica, perché potreste riceverete notizie importanti da una persona che avete a cuore. Buon giorno anche per dare una spintarella alla passionalità, qualora questa si fosse un po' assopita: l'audacia favorirà un irresistibile sex-appeal. In fatto di conquiste, la giornata supererà di gran lunga le vostre più rosee aspettative! Nel lavoro, la situazione si alleggerirà. Determinati più che mai, riuscirete a individuare la soluzione ai vostri attuali problemi.

Gemelli: ★★★★★. Giornata splendida per fare ciò che piace, magari per disfarsi di cose o personaggi inutili. In amore, quando tutto va bene non resta che dedicarsi alla degustazione di ciò che la vita offre. Non aspettatevi quindi delle complicazioni, anche perché non c'è neanche una nuvola in vista. La vita di coppia si tranquillizzerà e vi permetterà di trovare un campo d'intesa in una giornata costruttiva e rassicurante. Il vostro partner sarà più coinvolto di quanto pensiate e trascorrerete una dolce serata in sua compagnia. Single, in questa giornata sarete abbastanza altruisti con le persone bisognose, specialmente verso coloro con cui provate un particolare interesse. Questa occasione potrebbe essere ottima, non solo per farsi notare ma anche per (ri)stabilire un legame, per creare un clima positivo per una successiva conoscenza.

Nel lavoro, contatti e nuove collaborazioni saranno gli argomenti favoriti dalla fortuna. Soprattutto se avete un'attività autonoma, sfoderate la vostra comunicativa: troverete la strategia idonea per realizzare le vostre mire.

Oroscopo di sabato 28 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Giornata decisamente "no". Per i sentimenti, prendetevi una pausa staccando la spina dai numerosi impegni e liberando la mente dai pensieri negativi. Per evitare delusioni, cercate di non strafare e di non urtare la sensibilità della persona amata, che non sempre viaggia sulla vostra stessa lunghezza d'onda. Non trascurate l'abbigliamento: avete bisogno di sentirvi in ordine e l'essere a posto vi metterà di buon umore: di certo sarete più sicuri di voi e affronterete meglio il periodo.

Single, sarà un sabato caratterizzato da un inizio di giornata al rallentatore, con delle novità che potreste anche non gradire troppo. In mattinata, fareste bene a ricaricare le batterie e mettere ordine nei vostri pensieri. Sapete benissimo che avete tante piccole questioni da sistemare che meritano un po' d'attenzione, pertanto non sbuffate e affrontatele con spirito costruttivo. Desiderio di libertà in amore? Vorreste scorrazzare felici di fiore in fiore? A chi non piacerebbe: purtroppo ogni rosa ha le sue belle spine, attenti! Nel lavoro, se qualcuno o qualcosa vi fa stare in pensiero, aspettate la giornata di domani!

Leone: ★★★★★. Ottimo periodo da dedicare alle questioni di una certa importanza, siano esse sentimentali o di altra natura.

In amore, pianeti armonici favoriranno il recupero permettendo di passare una giornata piacevole e piena di sorprese. Fare una passeggiata insieme a chi più vi piace, magari immersi nel verde, aiuterà a sintonizzarsi con la parte più profonda e vera di sé stessi. La situazione astrale del segno permetterà di guardare ogni cosa in maniera molto positiva e con rinnovata fiducia, anche nella vita di coppia. Single, sarete allegri e il vostro spirito avrà voglia di esultare. Sentirete attorno a voi un'atmosfera positiva che vi trasmetterà grinta e forza per affrontare la giornata. Se prima vi arrabbiavate per qualsiasi cosa, adesso il vostro fare combattivo uscirà fuori solo per cose importanti.

La correttezza sarà sempre il vostro unico e solo obiettivo. Nel lavoro mattinata dinamica, grazie alla vostra comunicativa e al vostro fiuto riuscirete finalmente a superare lo stallo dei giorni scorsi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 28 maggio, vede un giorno improntato alla solita buona routine. In campo sentimentale sarà l'amore a fare la parte del leone: grazie alla benevola e frizzante presenza di ottime stelle sarete in grado di dare una grossa spinta al destino in modo da essere sereni e vincenti in ogni occasione. Saprete esprimere i vostri sentimenti con leggerezza e brio, sarete capaci di avvolgere il vostro partner dentro una nuvola di tenerezza. Finalmente potreste avere la possibilità di dare una svolta ad una situazione significativa.

Alcuni pianeti a favore daranno la possibilità di fare sul serio con la persona che amate: convivenza, matrimonio o figli, questi potrebbero essere i vostri prossimi obiettivi. Single, le stelle hanno deciso di essere particolarmente benevole con voi, un motivo in più per non lasciarsi prendere dallo sconforto. Guardate la vita con fiducia, ben sapendo che se sono rose, fioriranno, altrimenti dal fiorista la scelta è ampia... Nel lavoro, le congiunzioni astrali renderanno ottime le attività intellettuali: avrete buona concentrazione e memoria impeccabile.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 28 maggio.